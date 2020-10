Encore?, Sergio Goyri parle de Yalitza Aparicio | Réforme

Le premier grand acteur Sergio Goyri a de nouveau parlé du nominé aux Oscars pour le film Roma, Yalitza Aparicio, se pourrait-il qu’il ait encore mal parlé?

Le célèbre acteur a été approché par les médias après être arrivé dans le sillage de son beau-père et a été rapidement interrogé sur la possibilité que Yalitza Aparicio devenez Pocahontas pour le nouveau film Disney en direct.

Après avoir été interrogés à nouveau sur l’actrice mexicaine, les médias s’attendaient à une réponse controversée; cependant, et sans trop réfléchir, Sergio Goyri a répondu de manière magistrale et sans se mettre en difficulté.

L’acteur a répondu qu’il semble très bien que le protagoniste de Rome donne vie à une princesse Disney et a assuré à Sale the Sun que «j’espère» qu’il en est ainsi.

Quel père, j’espère… allons-y… J’espère que Dieu d’abord, répondit le premier acteur.

C’était il y a un peu plus d’un an que Sergio Goyri Il a eu des ennuis parce que sa partenaire Lupita Arreola a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle l’acteur ne parlait pas bien de l’actrice d’Oaxaca.

La nouvelle que Yalitza Aparicio a été nominée pour un Oscar a résonné au Mexique et ses fans étaient fiers de son énorme succès sur grand écran.

C’est dans ce contexte qu’est né l’enregistrement dans lequel Goyri a qualifié Yalitza Aparicio de “Pi # $ # $ india”.

Le méchant telenovela a perdu un projet important avec Telemundo à la suite de son commentaire, que beaucoup ont désapprouvé, tout comme la chaîne de télévision. Alors Sergio Goyri a appris sa leçon et a décidé maintenant de parler positivement de l’actrice.

Vos commentaires sur la nomination aux Oscars. de l’actrice Yalitza Aparicio, ils sont offensants et inutiles et nous sommes très déçus car ils vont à l’encontre des valeurs et des normes de notre entreprise, a partagé Telemundo au milieu du tumulte.

Face à la perte de projets d’acteur pour cette action, le bel acteur a décidé de se lancer comme homme d’affaires et a ouvert son atelier de mécanique pour voitures classiques.

De plus, malgré ce conflit, Sergio Goyri Il est resté inconditionnel aux côtés de Lupita Arreola, comme il l’a démontré dans ces moments difficiles.

Récemment, l’acteur a partagé sur les réseaux sociaux qu’il avait demandé des donateurs pour le père de son partenaire.

Le père de Lupita Arreola combattait Covid-19, une bataille qu’il a fini par perdre le 20 octobre.

Arreola était plus que reconnaissante à son partenaire, Sergio Goyri et a partagé un message émotionnel en disant au revoir à son père aimant et guerrier.

Dans les moments les plus difficiles on sait qui nous aime vraiment, merci mon Dieu, merci ma vie Sergio Goyri et tout le monde pour vos bonnes vibrations et le pouvoir de la prière pour mon beau père … je t’aime et j’ai plus que jamais besoin de toi mon amour, a écrit sur Instagram.

Pour les amoureux du travail de cet acteur talentueux et malgré le fait qu’il ne soit pas actif au milieu du spectacle, ils peuvent profiter de son travail d’acteur dans l’émission de la telenovela Soy tu Dueña, mettant en vedette Lucero et Fernando Colunga et dans laquelle il joue énormes méchants à côté de Gaby Spanic.

Dans le feuilleton, Sergio Goyri donne vie à Rosendo Gavilán, le contremaître des Cascabeles, le ranch de “La Dueña”, Valentina Villalba (Lucero), dont il finit amoureux. Le conflit dans l’histoire est que Rosendo tombe amoureuse de La Dueña, mais elle ne le regarde jamais et a également un rival fort, son voisin José Miguel Montesinos (Fernando Colunga), qui finit par conquérir le cœur de Valentina.

Le succès de cette telenovela a été tel qu’elle répète actuellement sa cote élevée à la télévision et les personnages qui jouent dans Soy tu dueña sont devenus des tendances constantes sur les réseaux sociaux.