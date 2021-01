Encore un succès, Jennifer Lopez lance une ligne de maquillage chez Sephora | INSTAGRAM

À 51 ans, Jennifer Lopez est plus belle et a eu beaucoup plus de succès que jamais; tellement que chacun de ses disciples aspire à savoir ce qu’ils sont leurs secrets d’une beauté plus cachée, les mêmes qui la gardent belle de la tête aux pieds.

Il est bien connu qu’Internet regorge de questions et d’articles sur la façon dont la jolie JLO obtenir sa peau lumineuse et rajeunie, le secret de la jeunesse de ses cheveux ou de la coiffure avec laquelle elle parvient à se débarrasser de dix ans.

Face à tant de pression sociale, c’est elle-même qui s’est chargée de révéler ses astuces et produits secrets qu’elle applique sur sa peau pour qu’elle soit toujours brillante, hydratée et dans les meilleures conditions, la rendant belle.

En décembre dernier, le chanteur a annoncé que votre première marque de beauté, J.Lo Beauty, avec des produits pour le soin de la peau, verrait le jour, passé le premier janvier de cette nouvelle année, et cela est maintenant devenu une réalité complète.

C’était hier que, à travers une vidéo en direct de son profil de Instagram, la New-Yorkaise a annoncé que ses produits sont exclusivement à acheter dans le célèbre magasin de produits de beauté Sephora et les fans ont été fascinés par le fait.

Et c’est que, ce n’est pas seulement qu’il s’agit d’un grand nombre de produits de cette nature, ce qui se passe, c’est que lorsque JLo a annoncé le projet ouvertement au public, il a fait une déclaration qui a laissé ses millions de followers ravis et très excités.

Dans la pièce de divertissement, nous lisons: «Ce n’est pas seulement un projet de passion, c’est un rêve d’il y a 30 ans», a écrit l’artiste sur son compte Instagram, lorsqu’elle a annoncé que son rêve était devenu réalité: «J’ai hâte de partager! mes secrets de soins de la peau avec vous! JLo Beauty arrive le 01/01/2021 », a-t-il poursuivi avec l’annonce.

Dans le clip promotionnel du lancement, la peau du visage et du corps de Jennifer brille comme d’habitude et vous pouvez entendre comment elle s’assure que la peau n’a pas de date d’expiration, en fait, elle a partagé le hashtag #BeautyHasNoExpirationDate, une déclaration Intentions de soutenir les peaux matures, ce détail était le coup de coeur de ses followers.

Après des mois d’anticipation et de selfies époustouflants, Jennifer Lopez a officiellement lancé toute la collection JLo Beauty, les huit produits sont disponibles chez Sephora et Amazon, et les prix commencent à seulement 18 $.

“Ces trois dernières années, nous avons travaillé sur les produits, mais nous avons finalement réussi”, a-t-il déclaré lors d’une apparition à la télévision américaine. “Je pense que j’ai rendu tout le monde un peu fou parce que je ne voulais pas mettre mon nom sur quoi que ce soit qui ne marchait pas ou ce n’était pas exactement ce que je voulais que ce soit », a déclaré le chanteur.

Alors officiellement il y a 8 produits qui composent cette ligne de soin du visage, parmi lesquels on retrouve un sérum, un masque, une crème solaire SPF 30, une crème hydratante, un gel nettoyant, un contour des yeux, un “booster” pour unifier le teint et améliorer sa texture et un produit nutricosmétique pour améliorer la peau de l’intérieur.

Et selon ce que Jennifer mentionne, l’huile d’olive est l’ingrédient principal derrière la marque, “C’est l’ingrédient secret de la nature, que nous n’utilisons pas assez”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait grandi en regardant sa mère et votre tante l’utilise dans ses routines de soins de la peau.