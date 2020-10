Un autre plus sur le compte! Khloé Kardashian obtient une autre retouche | AP

Il semble qu’il n’y ait pas de fin au socialite Khloe kardashian, puisque maintenant, après tant de retouches esthétiques qui ont été effectuées ces dernières années, ses followers ne peuvent plus la reconnaître car elle a l’air complètement différente.

Il ne fait aucun doute qu’il est déjà normal de voir que le clan Kardashian-Jenner subit des retouches cosmétiques, cependant, Khloé Kardashian est peut-être celui qui en a été le plus obsédé.

Désormais, les adeptes de la femme d’affaires sont vraiment préoccupés par le changement extrême qu’elle vient d’opérer.

Khloe kardashian Il a l’air complètement méconnaissable après une évolution qui semble plutôt être une obsession mais tout semble indiquer qu’il a enfin réalisé qu’il a franchi la ligne mais malheureusement il n’a pas pu l’arrêter.

En fait, la célébrité de 36 ans a révélé qu’elle souhaitait résoudre le problème avec plus de retouches et une source de confiance qui n’a pas subi de chirurgie plastique, mais simplement subir quelques petits changements.

On suppose que les traitements qui ont été effectués ne sont pas des chirurgies majeures selon l’anonyme, ils n’ont été que des micro-injections, des travaux au laser et des contours du visage.

Cependant, au Kardashian Elle ne se soucie pas du tout de ce qu’ils disent d’elle, comme l’a indiqué un autre témoin à une occasion.

Khloé ne se soucie pas de la réaction qu’elle a reçue des fans qui disent qu’elle ne lui ressemble pas sur ses récentes photos. Elle pense que ça a l’air génial. Et il ne se soucie pas vraiment de ce que les gens pensent tant qu’ils sont heureux », dit la deuxième source.

Khloé Alexandra Kardashian Elle est la plus différente physiquement de ses sœurs, car elle est beaucoup plus grande et son apparence est beaucoup plus caucasienne que celle de ses autres frères.

Pour cette raison, Khloé en est venue à penser pendant plusieurs années que si elle était la fille d’un père différent, on disait même qu’elle pourrait être la fille d’OJ Simpson, une amie de son père.

Il convient de mentionner que cette rumeur a été catégoriquement démentie par Kris Jenner, sa mère, qui a déclaré que Khloé elle ressemble beaucoup à sa grand-mère paternelle.

Ce que peu de gens savent, c’est que lors de son mariage avec Lamar Odom, Khloé Elle a subi plusieurs traitements de fertilité après de nombreuses tentatives infructueuses de tomber enceinte.

Elle a même affirmé que pendant de nombreuses années, elle souffrait de divers problèmes de fertilité dus à l’instabilité hormonale de son corps.

C’est à la suite de leur séparation que Khloé a décidé de perdre du poids et de mener une vie beaucoup plus saine et aujourd’hui un changement notable dans son apparence physique peut être apprécié, ce qui lui a permis de partager plus tard son expérience en créant son propre livre.

Il est à noter que Khloé Il a radicalement transformé son corps et au fil des années, son style a également complètement évolué et est désormais unique, alors maintenant il n’a plus peur de montrer sa silhouette dans n’importe quel type de tenue, même si cela semble très risqué, très juste ou peu. .

Maintenant, après tant de souffrances dues à son apparence physique et à ses critiques, la célèbre femme montre à quel point elle a confiance en elle en montrant sa taille de guêpe dans divers maillots de bain, que ce soit dans la piscine ou sur la plage.

À travers plusieurs publications sur son compte Instagram officiel, la mondaine a clairement indiqué qu’une formation constante était également la clé pour atteindre cette nouvelle version d’elle-même, puisqu’elle peut constamment être vue dans la salle de sport pour se conformer à ses routines. .

