Christian Nodal et Belinda montrent à nouveau la «marque» de leur amour | .

Les chanteurs même s’ils sont de genres musicaux différents Christian nodal Oui Belinda On les a revus redevenir une nouvelle «marque» représentative de leur amour, ce qui a suscité plusieurs commentaires parmi leurs followers sur leur compte Twitter officiel.

Christian Nodal était en charge de la publication de cette photo sur son compte Twitter, ayant une réaction immédiate des adeptes de sa musique et de sa petite amie, la belle chanteuse et actrice.

Il y a quelques mois, Belinda et Christian Nodal ont commencé à avoir une relation, cela s’est passé pendant le programme “La Voz México”, c’est là qu’ils ont commencé à avoir plus de proximité car ils s’étaient déjà rencontrés alors qu’ils n’avaient pas traité autant que dans le programme , alors ils ont tous les deux profité de l’occasion pour le faire, terminant l’un et l’autre amoureux.

À partir du moment où leurs fans ont commencé à noter certains flirts entre les deux, et que tout le monde a également affirmé qu’il y avait une relation entre eux, pendant quelques mois à la fois Belinda et Christian nodal Ils ont nié tout ce qui voulait peut-être garder leur relation hors des projecteurs.

Cependant, c’est précisément à cause d’une photographie que le chanteur interprète de “Ay mi chula” et “Adiós amor” a partagé dans ses histoires Instagram, où il est apparu étreint et embrassant Belinda, cette photo est immédiatement devenue virale, en tout Les réseaux et les médias ont commencé à en parler parce que c’était quelque chose qui, bien que déjà répandu de la même manière, a surpris tout le monde.

Dès qu’ils ont tous deux accepté leur relation, cela est devenu une tendance immédiatement, à la fois le programme où ils étaient tous les deux entraîneur “La Voz México” et eux-mêmes et leurs collègues étaient heureux après ce qui a été rendu public, peut-être pour le couple c’était quelque chose comme une pause de tant de pression.

Pendant quelques jours, ils ont commencé à publier de plus en plus de détails sur leur relation, même lorsqu’ils célébraient quatre mois de fréquentation, bien qu’officiellement ils ne duraient qu’un mois, ils l’ont décoré de tatouages.

Encore une fois, ils ont fait un acte représentatif de leur amour qui peut être vu dans le La photographie par Christian Nodal, et c’est que les deux ont décidé de couper une petite partie de leurs sourcils, ils ont fait deux lignes en fait ils utilisent un Look légèrement différent, mais ils se voient toujours amoureux car certaines personnes avaient mentionné que leur amour s’était refroidi pendant Les dernières semaines.

Bien que cette action ait déclenché certains commentaires des internautes Twitter, il semble que la partie négative des utilisateurs du service de microblogging n’affecte pas le couple et qu’ils ne sont pas du tout intéressés, ils apprécient simplement leur relation.

Mon bel amour m’imite déjà », furent les mots que Christian Nodal a mis dans sa description.

La réaction de votre publication a été d’environ 57 200 likes, plus de 3 100 retweets et 1 000 commentaires.

Certains utilisateurs ont partagé des images faisant référence au film aimer vous fait mal, mais il y a ceux qui félicitent le couple de les avoir vus ensemble et de montrer leur amour mutuellement.

Ce sera qu’un jour je pourrai trouver cette personne, c’est ce qui me manque dans ma vie et que nous nous marions aussi bien que vous vous complétez, ne repartez jamais avec ce que vous avez écrit @ ramírez_eddyth.

Bien que les critiques depuis les rumeurs de leur relation aient commencé principalement envers le chanteur mexicain d’origine espagnole Belinda, car par le passé elle avait connu certaines amours avec des hommes plus âgés qu’elle, et où les internautes affirmaient qu’elle n’était qu’avec Christian Nodal à cause de son argent malgré le couple extrêmement heureux et surtout très amoureux.

