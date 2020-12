Encore une fois, Miley Cyrus en couverture de Rolling Stone, Unstoppable! | .

L’actrice et chanteuse Miley Cyrus est reconnue dans le monde entier pour son incroyable talent inné, à chanter, à chanter et à danser, célèbre depuis son apparition à la télévision américaine, sur la chaîne Disney, jouant le rôle qui lui a valu un succès et une renommée totale: Hanna Montana, et après sa retraite des rangs de la chaîne, nous avons pu la voir telle qu’elle est vraiment.

Ongle personnalité extravertie, choquante et dynamique, ce que tout le monde ne tolère pas, en plus, il est bien connu que Miley ne s’est jamais intéressée le moins du monde au «Que diront-ils?», alors elle effectue souvent des actions qui déplaisent surtout à la société en général, la qualifiant de irrespectueuse, irrévérencieuse et autres, quelque chose que l’actrice ne perd pas vraiment le sommeil, elle l’est tout simplement.

C’est pour cette raison que nous pouvons souvent la voir en tête d’affiche de titres curieux et fous dans l’actualité du divertissement, d’un événement en général, comme sa performance aux MTV Awards, où elle a essentiellement découvert le twerk vers la société, et après là, à chaque apparition publique, il a fini par être une tendance sur Internet et à la télévision, en raison de ses apparitions irrévérencieuses, chansons, photographies et autres, qui lui ont clairement donné de plus en plus de renommée.

Vraiment si nous commençons à écrire sur chacune de ces actions particulières, désapprouvées par la société, faites par la célèbre chanteuse qualifiée de controversée, nous ne finirons pas de sitôt, donc, cette fois, nous parlerons de sa dernière apparition sur la couverture de l’un des magazines musicaux les plus reconnus au monde.

Exactement, c’est la couverture de ce mois-ci, du magazine Pierre roulante, où, Miley a posé ouvertement, réussissant à créer une excellente couverture, provoquant des milliers de réactions de la part des internautes, même si, cette fois, la plupart étaient positives, car apparemment les gens acceptent déjà l’énigmatique personnalité folle de Cyrus.

La couverture a été partagée par le profil officiel du célèbre magazine, ainsi que par l’artiste elle-même, et contrairement à il y a 7 ans, sur sa première couverture de Rolling Stone, pour ce moment elle a un look très dans son style, mais elle Vous pouvez voir un look plus mature, vous avez déjà un long moment dans le divertissement et ça se voit.

Sur la photo, on voit Miley Cyrus debout, on remarque légèrement qu’elle porte une paire de bas noirs, et on ne doute pas qu’elle ne porte aucun type de sous-vêtements.

De même, on remarque clairement qu’elle n’utilise aucun type de vêtement sur la partie supérieure, alors elle s’est préparée à couvrir son buste avec ses mains, qui étaient décorées d’une très belle manucure, car c’étaient des ongles. en noir brillant ceux qui ornaient les petites mains de la chanteuse, ainsi que les étonnantes et élégantes bagues géantes qu’elle a décidé d’utiliser comme accessoires.

De plus, le maquillage de l’actrice également est très chargé, et se combine de la meilleure façon avec sa coiffure qu’elle porte aujourd’hui, très dans le style rock des années 80, ses cheveux dorés et sa frange créent un look totalement spectaculaire. , ajoutant qu’elle a décidé de peindre ses lèvres avec un ton rouge cerise très intense et lumineux qui s’accorde parfaitement avec la couverture du magazine, couplé avec les nombreux tatouages ​​de la célèbre, qui sait sincèrement comment porter.

L’une des raisons pour lesquelles Miley est une célébrité emblématique est à cause de ses gestes particuliers, que nous la voyions souvent tirer la langue ou faire des signes obscènes de la main, pour la couverture, elle a décidé de grogner contre nous, découvrant cette férocité que nous savons que il a, mais pas tout le temps, celui externe.

Cette publication a à peine quelques heures d’être publiée par Cyrus, cependant, jusqu’à ce moment où nous écrivons la note, elle a rassemblé environ 900 mille likes et un grand nombre de commentaires louant l’impolitesse du chanteur. et sa personnalité charmante et charismatique.

Comme si cela ne suffisait pas, juste au moment où cette écriture particulière était réalisée, la chanteuse s’est donnée la tâche de partager plus de photos des sessions qui ont été réalisées pour le magazine, et honnêtement, chacune d’entre elles est impressionnant et voyons un trait spécifique de la personnalité de Miley.