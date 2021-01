Encore une fois! No Time to Die est à nouveau retardé | AP

Malgré le fait que le vaccin C0vid-19 soit enfin appliqué, il reste un long chemin à parcourir avant de revenir à la normale et cela vaut également dans les premières, puisqu’ils ont annoncé une fois de plus que le film de “Pas le temps de mourir“.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en mars dernier que les cinémas ont fermé leurs portes et la première de “No Time to Die” a été inévitablement retardée.

Le film James Bond 25 devait sortir en salles en avril 2020, cependant, la pandémie C0vid-19 a poussé la première jusqu’en novembre et en octobre un nouveau retard jusqu’en avril 2021.

Puis, récemment, la société MGM a annoncé que le film ne sortira en salles que le 8 octobre prochain.

Et il ne fait aucun doute que la pandémie Cov1d-19 a été un coup mortel pour les chaînes de cinéma; les grands studios avaient deux alternatives: retarder les premières de leurs productions les plus chères et les plus attendues, ou les lancer en streaming.

C’est ainsi que la société Disney a pris l’initiative en décidant qu’Artemis Fowl, Soul et d’autres films iraient directement sur la plateforme Disney Plus; Mais le mouvement le plus risqué était que Mulan soit également entré en service.

D’autre part, Universal Pictures et MGM Ils n’ont pas emprunté cette voie, puisqu’ils ont choisi de ne pas lancer No Time to Die en streaming, malgré le fait que la plateforme Netflix et d’autres services aient exprimé leur intérêt à l’acquérir.

Il convient de mentionner qu’une autre de ses productions les plus attendues est Fast & Furious 9, qui a été retardée l’année dernière jusqu’au 21 avril 2021, cependant, un rapport récent de Variety indique qu’il est très probable qu’elle sera à nouveau retardée. ce No Time to Die.

Et il semble que contre tous les pronostics positifs, la pandémie Cov1d-19 continue d’être un défi cette année, avec tout et le vaccin qui circule déjà et est appliqué dans plusieurs pays, il reste encore un long chemin à parcourir et le nouveau retard de Pas le temps de mourir indique qu’au moins au milieu de l’année, la pandémie continuera d’être un problème pour les cinémas.

Selon Variety, Fast & Furious 9 ne serait pas retardé jusqu’en octobre comme le film de James Bond; seulement à la fin de l’été, date à laquelle la pandémie s’est peut-être un peu calmée.

De plus, ces jours-ci, la nouvelle a également été partagée que Black Widow, de Marvel Studios, pourrait retarder à nouveau sa première, puisque le directeur créatif de Marvel Entertainment, Kevin Feige, a déclaré dans une interview qu’il n’était pas sûr que cela restera. la date de sortie en mai, car actuellement personne ne sait rien avec certitude.

Cependant, parmi les grands studios, la décision la plus extrême a peut-être été celle de Warner Bros., qui, après sa sortie dans les cinémas Tenet, a clairement indiqué que le monde n’était toujours pas en mesure de revenir en masse dans les cinémas, et Ensuite, ils ont annoncé que tous leurs films prévus pour 2021 sortiraient en même temps dans les salles et sur la plateforme de streaming HBO Max, le premier était Wonder Woman 1984, qui a rapporté 142 millions de dollars dans le monde.

Et il ne fait aucun doute que No Time to Die est spécial pour les fans de James Bond, puisqu’il s’agit du dernier film de Daniel Craig donnant vie au légendaire agent 007.

En plus de Craig, le film mettra en vedette Ralph Fiennes dans M, Naomie Harris dans Moneypenny, Ben Whishaw dans Q, Jeffrey Wright dans Felix Leiter, Ana de Armas dans Paloma, Rami Malek dans Safin et Lashana Lynch dans Nomi.

Une nouvelle qui a provoqué une grande controverse, malgré le fait qu’elle ait été mal interprétée par les fans, est que le personnage de Lashana Lynch est le nouveau agent 007Mais cela ne signifie pas qu’elle remplacera James Bond, simplement pour No Time to Die, elle occupera le poste qui était auparavant occupé par Bond.

