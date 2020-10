Encore une fois, Shakira redevient mère, personne ne s’y attendait! | .

Le chanteur colombien Shakira Il a partagé une nouvelle qui a sûrement surpris ses fans pendant un moment et c’est qu’il a décidé de présenter un nouveau membre de sa famille, qui ne manquera pas d’égayer leur vie.

Dès le début de sa carrière Shakira Elle a été caractérisée par le fait qu’elle est une femme qui, en plus d’être extrêmement talentueuse, belle et qui n’est pas aussi préoccupée par les apparences que les autres célébrités de la série, a généralement un style plutôt décontracté et amusant.

Shakira est mariée au footballeur Gerard pique Depuis 2011, jusqu’à présent, il a été l’un des mariages les plus unis et envié par des millions de personnes, à tel point que pendant longtemps ils ont inventé des rumeurs de séparation, mais la famille est toujours restée unie et surtout très amoureuse, alors toutes les rumeurs ont tendance à être éliminées immédiatement en sachant que Shakira et Gerard sont les meilleurs en couple.

Leur histoire d’amour a été l’une des plus belles de tous les temps, surtout parce que lorsqu’ils se sont rencontrés, ils ont tous les deux eu une relation avec une autre personne, mais au fil du temps, ils ont réalisé l’amour qu’ils avaient, depuis lors, ils sont ensemble et sont très heureux.

Ensemble, ils ont eu deux enfants Sasha et Milan, cependant, l’interprète de “Anthology” et une célébrité renommée dans le monde entier a décidé d’agrandir les membres de sa famille.

C’était à travers un La photographie qui a partagé son compte Instagram où il a présenté le nouveau membre qui porte le patronyme Piqué Mebarak ainsi que ses enfants.

Le nouveau membre de la famille est un lapin mignon et câlin, qui chanteur Il a décidé d’adopter de ce que l’on peut voir sur la photo est blanc avec quelques détails en gris, ce n’est pas un chiot car il a déjà l’air assez gros mais il est tout aussi mignon qu’il s’appelle Max Piqué Mebarak.

Il y a quelques semaines, Shakira a célébré son 25e anniversaire de l’album “Pies Descalzos”, que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs de tous les temps et de ceux publiés par la chanteuse colombienne.

>

Shakira a décidé de lancer une ligne de vêtements commémorant “l’anniversaire” (selon ses propres mots) de son album “Pies Descalzos” dans la publication où vous pourrez vous montrer les pièces que vous pouvez acheter: des t-shirts, des pulls, un sac et même une sorte de casquette.

Le nom complet de Shakira est Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née à Barranquilla, en Colombie, le 2 février 1977, elle a actuellement 43 ans, sa carrière a commencé en 1990, même si elle s’est reposée pendant deux ans, pour ainsi dire, elle a repris sa carrière en 1995 et jusqu’à présent elle ne s’est pas arrêtée. de récolter succès après succès et pas seulement de parler en relation avec la musique.

Dans son compte Instagram officiel, il compte environ 68 millions 900000 abonnés à travers le monde, dans ses publications, nous avons vu différentes images faisant allusion à des promotions de ses produits tels que des parfums, des entretiens avec de grandes personnalités et des expériences avec sa famille ainsi que ses mari comme avec leurs deux enfants.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

C’est quelque chose de commun dans les présentations de Shakira, que dans chacun des concerts auxquels elle participe ou fait sa tournée, c’est pratiquement une loi qu’elle doit chanter au moins une chanson de son album “Pies Descalzos” parmi ces chansons. nous trouvons:

Je suis ici Anthologie J’ai besoin de toi Reviens Pieds nus, rêves blancs Je pense à toi Où es-tu mon coeur Je t’attends assis Je veux un peu d’amour Tu veux, sois m @ ta

Bien qu’il y ait ceux qui affirment qu’il n’en a pas sorti un autre qui atteint un peu le succès et la popularité de “Pies Descalzos” de 1995, ses chansons sont également devenues une icône de la musique pop et de la culture populaire, notamment parce que il y a une personne dans le monde qui ne connaît apparemment pas au moins une chanson de Shakira la belle chanteuse et femme d’affaires Colombie.