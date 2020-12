Encouragez à le voir! Celia Lora ne portait que des bas transparents | Instagram

Le modèle et la femme d’affaires mexicains Célia lora Fille du chanteur du groupe El Tri Álex Lora, apparaît sur deux photos sur son compte Twitter, où elle montre ses charmes, elle ne porte qu’une paire de bas transparents incitant ses fans à vouloir en voir un peu plus, les incitant à rechercher plus de son contenu.

Elle montre constamment pourquoi elle est l’une des figures les plus représentatives du Mexique sur les réseaux sociaux, non seulement parce qu’elle est la fille d’un célèbre chanteur de rock mexicain mais parce qu’elle seule s’est fait une grande réputation, ce que l’on entend constamment dans les gros titres de la presse. , magazines et portails numériques.

Célia lora Il est connu pour ses énormes charmes, qu’il n’a aucun regret de montrer sur ses réseaux sociaux et aussi sur sa page privée, nous l’avons constamment vu éblouir par sa finesse et son élégance.

Sa peau blanche et ses yeux de couleur que parfois on les voit verts et d’autres fois bleus font que ses fans sont hypnotisés, littéralement devant le sien breloques.

Il convient de noter que ces images n’ont pas été partagées précisément par elle, elles ont été divulguées dans le service de microblogging, bien que ceux qui les ont vus aient été tout aussi ravis, Celia Lora apparaît complètement nue, bien qu’elle utilise des bas, ceux-ci sont totalement transparents donc Vous pouvez apprécier tous les détails, dans la partie supérieure vous utilisez apparemment des bretelles qui ressemblent à une bralette, mais ce ne sont que la partie de la “forme” car elle n’a pas de tissu, grâce à cela, ses charmes littéraux restent dans l’air.

Il y a deux images qui ont été partagées, cela semble être dans une sorte de boîte de nuit, il fait un peu sombre et vous pouvez voir un plancher en bois bien qu’apparemment elle soit au deuxième étage, il est courant que quand elle voit une caméra elle se tourne immédiatement Avec un visage très coquin, c’est comme ça que sa personnalité est, donc partout où elle va, elle commence immédiatement à se faire des amis, ce n’est pas une femme arrogante ou vaniteuse, au contraire, elle est vraiment charmante ce qui la fait attirer encore plus l’attention .

Célia lora Il a montré sa silhouette en deux parties, avant et arrière, dans la deuxième image, vous pouvez voir son dos, ce qui est intéressant, c’est que les bas sont coupés dans la partie de ses charmes de dos afin qu’ils captivent encore plus.

Les bas que la star d’Internet utilise ne sont pas complets, donc s’ils sont conçus pour que sa silhouette puisse être vue complètement, ils ne couvrent pas ses pieds, vous pouvez donc également voir que Celia Lora est pieds nus.

Ce n’est pas la première fois que des photos de ce type de célébrité sont divulguées sur Twitter, qui de ce que l’on peut voir n’a aucun type de restriction à cet égard et ce type d’images défile comme si rien, au contraire de d’autres applications et plates-formes qui sont fortement interdites.

C’est précisément à cause des restrictions d’Instagram l’une des applications qui a une certaine limite de publications dans lesquelles la peau peut être affichée, que Célia lora a décidé de lancer sa page de contenu exclusive où elle partage tout ce qu’elle veut, afin que l’on puisse voir pour pouvoir accéder au contenu que vous devez être abonné et payer des frais mensuels, le modèle mentionné dans une interview avec Yordi Rosado qu’elle faisait très très bien avec ladite page.

Ce qui a attiré l’attention, c’est que leurs propres abonnés sont ceux qui partagent ces images sur leurs réseaux sociaux, alors d’autres en profitent pour ravir leurs élèves.

