Il faut reconnaître que la notion de vengeance n’est pas très réconfortante, car la «satisfaction qui est tirée du préjudice ou du préjudice subi», telle que définie par la DRAE, n’a rien à voir avec la justice, avec laquelle elle est donnée à chacun ce qui lui correspond et non à aucun degré de satisfaction et en aucun cas. C’est peut-être pourquoi nous sommes choqués qu’il soit appliqué aux super-héros généralement bienveillants de l’univers cinématographique Marvel: Les Avengers, ils s’appellent eux-mêmes selon l’ancien projet de Nick Fury (Samuel L.Jackson), à l’origine de qui la dernière section de Captain Marvel gratte un peu (Anna Boden et Ryan Fleck, 2019), qui est dans le catalogue Disney Plus.

La principale motivation des super-héros n’est jamais de se venger avant Avengers: Endgame, mais d’empêcher les méchants de mener à bien leurs plans malveillants

Dans la scène correspondante et après que l’agent Phil Coulson (Clark Gregg) ait quitté son bureau, le directeur du SHIELD écrit sur son ordinateur au sujet de l’initiative de rassembler une série d’individus surhumains pour se consacrer à la protection de la Terre contre d’éventuels les menaces, et la tête avec le mot «Protecteurs», c’est-à-dire «Protecteurs». Mais il regarde une photographie de Carol Danvers (Brie Larson), dans laquelle elle apparaît à côté de l’avion qu’il pilotait, et regarde le nom dudit appareil: Avenger. Donc, ni court ni paresseux, Nick Fury efface le nom qu’il avait écrit et le remplace par celui avec lequel nous connaissons tous les protagonistes du MCU, les Avengers.

Mais, comme le souligne Ana Dumaraog sur ScreenRant, Le seul film MCU qui donne un sens aux noms des protagonistes est Avengers: Endgame (Joe et Anthony Russo, 2019). Ni dans The Avengers (Joss Whedon, 2012), ni dans Captain America: The Winter Soldier (Russo Brothers, 2014), ni dans Avengers: Age of Ultron (Whedon, 2015) ni dans Captain America: Civil War (Russo Brothers , 2016), la motivation principale de Tony Stark (Robert Downey Jr.), de Steve Rogers (Chris Evans) et de sa compagnie est de se venger ensemble d’un mal commis par les méchants en service, mais de les empêcher de commettre plus de méfaits ou même plan malveillant.

merveille

Oui, Loki (Tom Hiddleston) tue l’agent Phil Coulson dans The Avengers, quoi qu’il arrive ensuite dans Agents of SHIELD (Maurissa Tancharoen, Jed et Joss Whedon, 2013-2020); Drax (Dave Bautista) demande réparation aux Gardiens de la Galaxie, vol. 1 (James Gunn, 2014) pour le meurtre de sa famille aux mains de Thanos (Josh Brolin); Zemo (Daniel Brühl) provoque la mort du roi T’Chaka (John Kani), père de T’Challa (Chadwick Boseman), contrôlant Bucky Barnes (Sebastian Stan) pendant la guerre civile; et allume la colère de Tony contre le soldat de l’hiver lui-même en révélant qu’il a assassiné leurs parents, Howard (John Slattery) et Maria Stark (Hope Davis) pour obtenir le sérum de super soldat.

Jusqu’à ce que Thanos anéantisse la moitié de l’univers dans Avengers: guerre à l’infini, les Avengers n’avaient rien sur quoi se venger collectivement.

Et Peter Quill (Chris Pratt) combat Ego (Kurt Russell), son propre père, dans Les Gardiens de la Galaxie, vol. 2 (Gunn, 2017) pour avoir causé un cancer en phase terminale chez sa mère, Meredith (Laura Haddock); et Thanos tue Loki et Heimdall (Idris Elba) au tout début de Avengers: Infinity War (Russo Brothers, 2018). Mais, jusqu’à ce que thanos gagne puis, anéantissant la moitié des êtres vivants de l’Univers avec leur terrible claquement, les Avengers «n’avaient vraiment rien à se venger» dans son ensemble, prévient Ana Dumaraog. Et il a absolument raison car, bien que l’objectif du plan décrit dans Avengers: Fin de partie soit d’inverser le génocide universel, il suffit que nous nous souvenions comment Thor (Chris Hemsworth) décapite Thanos au milieu d’une phrase sans contemplations.