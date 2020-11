L’arrondissement de Richmond upon Thames, au sud-ouest de Londres, a été désigné comme le lieu de vie le plus agréable de la capitale pour la sixième année consécutive.

Avec ses rues bordées d’arbres, ses maisons d’époque et ses pubs au bord de la rivière, vivre à Richmond a un coût: le prix moyen des maisons est de 869 864 £, bien au-delà du prix moyen des maisons à Londres qui s’élève maintenant à 630 634 £.

Moins populaires auprès des locataires, les loyers mensuels moyens pour une propriété de deux chambres dans la région sont d’environ 1 879 £ – nettement en dessous de la moyenne de Londres de 2 130 £ par mois.

Offrant un compromis vert entre les zones plus centrales et la campagne rurale, avec Kew au nord et Putney à l’est, Richmond est surtout connue pour les grands espaces de Richmond Park – le plus grand des parcs royaux de la capitale – et les centaines de les daims qui y errent.

Juste derrière Richmond sur la liste des lieux londoniens où les gens se sentent le plus heureux se trouvent Kensington et Chelsea, le quartier le plus cher de la capitale; Kingston upon Thames, le voisin du sud légèrement moins cher de Richmond; la forêt de Waltham, au nord-est, qui connaît actuellement un «mini-boom»; et Bromley au sud-est de Londres, dont les deux tiers sont des espaces verts.

L’étude annuelle Rightmove interroge plus de 21000 personnes à travers le Royaume-Uni, et le communiqué d’aujourd’hui révèle que plus de la moitié de ceux qui cherchent à acheter ou à louer l’année prochaine accordent désormais une plus grande importance à l’accès à la nature au moment de décider de l’emplacement et de la propriété.

«Le verrouillage a permis aux gens de redécouvrir ce qui se trouve à leur porte, et passer plus de temps dans leur région a fait en sorte que les gens valorisent tellement plus leur environnement et leurs communautés», a déclaré Tim Bannister de Rightmove.

“L’étude de cette année montre une plus grande appréciation des espaces verts et de la nature, et une forte corrélation entre les personnes vivant dans les zones côtières et rurales et le bonheur des gens là où ils vivent.”

Meilleurs emplacements côtiers pour les acheteurs de maison

Cinq des 20 meilleurs endroits sont des zones côtières cette année, avec la ville balnéaire idyllique de St Ives, dans la péninsule ouest des Cornouailles, révélée comme l’endroit le plus heureux où vivre en Grande-Bretagne.

Avec ses plages de surf de renommée mondiale, sa foule artistique et son ambiance décontractée, ce qui le rend populaire auprès des acheteurs de maison et des vacanciers – si populaire que le conseil a interdit la vente de maisons nouvellement construites comme résidences secondaires en 2016, dans le but d’aider les acheteurs locaux mettre un pied sur l’échelle.

La ville portuaire a un prix moyen des maisons de 413 414 £ et des loyers moyens de 719 £ par mois pour une maison de deux chambres.

Le maire Tony Harris a déclaré: “Cette nouvelle n’est pas une surprise pour moi, ni pour les résidents locaux, car nous savons tous que St Ives est un endroit formidable où vivre.”

“Nos environnements naturels et bâtis ont toujours été considérés comme parmi les meilleurs du Royaume-Uni et c’est bien sûr un plaisir de vivre dans un environnement aussi magnifique chaque jour.”

Skipton dans le North Yorkshire et Leamington Spa dans le Warwickshire occupent les deuxième et troisième places sur la liste des meilleurs emplacements.

“Nous sommes la porte d’entrée des Yorkshire Dales et de certains des endroits les plus spectaculaires du pays”, a déclaré Jacob Taylor des agents de Dacre, Son & Hartley à Skipton.

«Les voisins sont toujours heureux de s’arrêter et de discuter et rien n’est jamais trop leur demander. Les gens voyagent très loin pour visiter Skipton et cette année, les résidents se sont rappelés pourquoi. “

Falmouth, Weymouth, Plymouth et Poole sont d’autres sites côtiers à figurer dans le top 20, tous situés dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Villes de banlieue de Londres

Les lieux de banlieue populaires de Londres qui sont sortis en tête pour le bonheur incluent Tonbridge, Guildford et Winchester dans le sud-est de l’Angleterre; et Bishop’s Stortford, St. Albans et Hitchin à l’est.

Bishop’s Stortford, une ville de marché au bord de la rivière Stort, a des trains pour Liverpool Street qui prennent moins de 40 minutes; les propriétés typiques vont des maisons jumelées aux grandes villas victoriennes et édouardiennes.

L’année dernière, environ la moitié de toutes les ventes dans la ville de la cathédrale du Hertfordshire à St Albans étaient destinées aux novices de Londres, attirés par des liaisons ferroviaires de 21 minutes vers St Pancras International.

Tonbridge est considérée comme la meilleure valeur des trois grandes villes de banlieue du Kent – par rapport à Tunbridge Wells et Sevenoaks à proximité.

Les trains de la gare de Tonbridge prennent environ 45 minutes, voyageant à Cannon Street ou Charing Cross; tandis qu’à Surrey, les trains de la jolie ville de banlieue de Guildford mettent environ 35 minutes à Londres Waterloo.