Enfin! Billie Eilish et Rosalía annoncent leur collaboration | Réforme

La chanson tant attendue de Billie Eilish et Rosalia il semble qu’il fera partie de la bande originale d’un chapitre spécial de la série “Euphoria” de la plateforme HBO, une nouvelle qui a inquiété des millions de personnes, puisque cela fait plus d’un an qu’elle a été mentionnée.

C’est vrai, Rosalía et Billie Eilish ensemble, enfin, après avoir longtemps attendu un collaboration annoncé il y a environ deux ans, les deux artistes l’ont maintenant officialisé.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils lui ont aussi donné un nom et une heure: “Tu vas l’oublier” est le titre de la chanson qui sortira ce jeudi 21 janvier.

Un thème qui fait partie de la bande originale de la série de “Euphorie“de la plateforme HBO, plus précisément un chapitre spécial dédié au personnage de Jules qui sortira ce vendredi 24 janvier.

La publication de “Vous allez l’oublier” sera également accompagnée d’un clip vidéo et en fait, une très brève partie de l’audiovisuel peut déjà être vue aujourd’hui sous la forme d’un “teaser” sur les comptes officiels des médias sociaux des artistes.

Et bien que pour le moment on ne sache pas comment ça va sonner, on peut deviner que ça va révolutionner les réseaux sociaux, puisque les deux chanteurs sont très puissants dans le monde de la musique, réussissant à chaque chanson qu’ils sortent.

Ce nouveau chapitre spécial Euphoria porte le titre de “F * ck Anyone Who’s Not A Sea Blob” et comme nous l’avons déjà mentionné, il se concentrera sur Jules, il ne fait aucun doute que l’émotion d’entendre le résultat final est réelle.

Il est à noter qu’il y a quelque temps, une forte rumeur a commencé sur les réseaux sociaux selon laquelle les deux chanteurs présenteraient leur collaboration en janvier, la chanson “Tu l’oublieras“qui serait le premier single du nouveau disque de Rosalía.

Et puis l’information est devenue claire et effectivement Billie Eilish était en charge de faire connaître tous les détails de la sortie de la chanson.

Sur le réseau social Twitter, l’interprète de “Bad Guy” a publié les détails de “Lo Vas A Olvidar”, accompagnés de l’affiche officielle et de la date de sortie.

L’image promotionnelle du single met en vedette l’actrice Hunter Schafer, qui a donné vie à Jules Vaugh, personnage principal de la célèbre série “Euphorie“, produit par la chaîne américaine HBO.

C’est ainsi que la mélodie des chanteurs fera partie de la bande originale de la deuxième saison de la série Euphoria, qui a commencé à enregistrer au début de 2021 et enrôle de nouvelles aventures des jeunes personnages.

Comme prévu, rapidement les noms de Billie Eilish et Rosalía ont monopolisé les tendances mondiales avec la prochaine sortie de “Lo Vas A Olvidar” et les réactions des fans des deux stars ont été d’émotion, de surprise et de bonheur.

D'un autre côté, en général, Billie Eilish est présentée devant le public portant des vêtements amples et des créations de marques de luxe.Cependant, cette fois, elle a donné une touche à son sens de la mode, tout en conservant une partie de son style.

Et c’est que qu’il s’agisse de présentations en direct, d’interviews ou d’un prix, Billie Elle reste presque toujours fidèle aux articles de mode surdimensionnés, ses chemises, ses shorts longs et même ses tenues élégantes répondent à cette exigence, alors quand elle a montré sa tenue du jour en jupe, elle a surpris tous ses followers.

La chanteuse a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où seules ses jambes peuvent être vues alors qu’elle reste assise sur un escalier, c’est une tenue tout en noir composée d’une jupe plissée, de chaussures de tennis et de jambières.

