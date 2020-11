Enfin!, “Bob l’éponge: à la rescousse”, arrive sur Netflix | INSTAGRAM

Sur les traces de “Mulán”, arrivé directement sur la plateforme Disney + en septembre dernier, le nouveau film des aventures de Bob, Patrick Star et Squidward est actuellement disponible dans plus de 190 pays où Netflix a un service.

C’est vrai, l’attente est enfin terminée, et c’est, ce jeudi 5 novembre, le nouveau film présenté en première sur Netflix “Spongebob, à la rescousse”, Le célèbre dessin animé est à l’écran depuis plus de deux décennies et cette année, il est revenu au format long métrage, sur la plate-forme de streaming la plus réussie aujourd’hui.

Bien que, comme nous nous en souvenons bien, le film susmentionné produit par Paramount devait sortir en salles, cependant, comme pour toutes les autres productions cinématographiques, la contingence actuelle de santé mondiale l’a empêchée et maintenant, oncle Netflix a été fait avec les droits.

“Quand quelqu’un kidnappe Gary, SpongeBob et Patrick se lancent dans une mission folle loin de Bikini Bottom pour sauver leur fidèle ami escargot”, est le synopsis du film, sorti par la même plateforme de streaming où l’on peut trouver le Le nouveau film d’aventure de Bob.

Donc, maintenant, nous n’avons plus à risquer d’aller au cinéma avec peur de la contagion, pour profiter de ce nouveau divertissement, puisque le film tant attendu est déjà sur la plateforme, exactement à partir de 01h00. Le Mexique fait partie du catalogue Netflix, nous vous recommandons donc de courir pour votre collation préférée et de passer les 95 prochaines minutes à profiter de l’histoire de notre ami jaune.

Et, sans envie de spoliear ou quelque chose du genre, nous pouvons vous dire que le film raconte l’histoire du personnage marin légendaire (Bob l’éponge) qui doit entreprendre une recherche avec son ami proche Patricio Estrella pour trouver son animal de compagnie bien-aimé, l’escargot charismatique, nommé Gary, qui a disparu de manière assez mystérieuse.

Au cours du voyage vers la cité perdue d ‘”Atlantic City”, les voyageurs connaîtront de nombreux revers, dont l’apparition tant attendue de l’acteur emblématique, favori de nombreux utilisateurs: Keanu Reeves, qui joue le rôle que nous connaîtrons sous le nom de “The Wise”.

Nous supposons, avec ce nom, qu’il sera en charge de donner des conseils au duo dynamique, et aidera à remplir les tâches qui sont nécessaires pour enfin pouvoir trouver l’escargot.

Le film sera évidemment disponible en doublage latin et mettra en vedette les voix du légendaire dessin animé Nickelodeon, nous pouvons donc dire que “Bob l’éponge, à la rescousse” sera le premier film réalisé par la société de production avec des séquences d’animation et CGI classiques, et de la même manière, il aura les voix originales de sa version latine.

Il est à noter que ce sera le troisième film SpongeBob, après la première de “SpongeBob: The Movie” en 2004 et plus tard “SpongeBob: A Hero Out of Water”, sorti précédemment, en 2015.

Il semble important de mentionner que le casting du film est le suivant: Tom Kenny comme SpongeBob, Bill Fagerbakke comme Patrick Star, Rodger Bumpass dans la voix de notre favori amer, c’est vrai, comme Squidward, Keanu Reeves et Reggie Watts.

De plus, après tous les obstacles qui avaient été présentés, un succès retentissant est attendu pour la bande dès son arrivée sur Netflix, qui, à quelques heures de sa première, était déjà une tendance dans la plupart des réseaux sociaux les plus utilisés.