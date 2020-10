Enfin, Mhoni Vidente révèle où est la mère de Luis Miguel | AP

L’un des plus grands mystères du monde de la musique a été résolu, ceci après le célèbre Mhoni Voyant révéler où se trouve la mère du chanteur Luis Miguel.

Le soleil du Mexique a eu un très mauvais moment après la disparition de sa mère, Marcela Basteri, à tel point que l’inconnu de sa localisation est devenu un véritable mystère non résolu pour le monde du divertissement et est devenu le thème central de la série sur la vie de Luis Miguel.

La chanteuse mexicaine naturalisée est apparemment déjà en paix, puisque Mhoni Vidente assure qu’il sait déjà où est sa mère, puisque Marcela Basteri est déjà dans un meilleur endroit et qu’elle reste en repos en Espagne.

Selon le célèbre voyant, la vie de Basteri a été prise par quelqu’un d’autre et tout cela pour les intérêts du propre père d’El Sol de México, le mal-aimé des Mexicains, Luisito Rey.

Rey est devenu l’un des méchants des Mexicains après que Luis Miguel La Serie a révélé son comportement avec sa propre famille et tout ce qu’il faisait pour la gloire et l’argent.

Vous saurez déjà où est la mère, la mère est avec Dieu, Luis Miguel le sait, il sait où elle est enterrée qu’elle est là en Espagne, à Barcelone, près de Barcelone et que la vérité sera connue, a partagé Mhoni Vidente dans le programme Here With You.

Le Cubain a réitéré que Marcela basteri Il n’a pas perdu la vie pour des raisons naturelles et bien qu’il ait eu une longue vie de souffrance, il repose déjà en paix.

Je vois qu’ils l’ont tuée … Je vois qu’ils l’assassinent à cause des propres intérêts du père, parce que le père se battait pour 30 millions de dollars.

Mhoni Vidente a partagé que le personnage de Luis Miguel est dû à tout ce qu’il a vécu et souffert, que son enfance n’a pas été facile du tout, ni ce qui s’est passé avec ses parents.

Probrecito Luis Miguel, c’est pourquoi il vit comme ça, c’est pourquoi il vit comme ça avec tant de controverses.

Mais il y a aussi d’immenses joies dans la vie de l’interprète de No se tú, et le voyant a partagé de belles nouvelles, bientôt il sera père pour la troisième fois.

Dieu béni, il va redevenir papa … il va être papa, a déclaré Mhoni Vidente.

Mhoni a également expliqué comment le surnom de Le soleil du MexiqueCela dérivait du fait que Luis Rey était un très fan de tarot et d’autres et l’une des cartes coïncide avec son numéro de naissance et c’est le soleil.

La célèbre voyante des étoiles a souligné que Rey était déterminée à faire de son fils un homme très fort et reposait sur ce type de techniques peu conventionnelles; cependant, il a réussi.

Luis Miguel a toujours été très réservé dans sa vie personnelle; Cependant, une série a été réalisée dans laquelle il en parle, ce qui a surpris, mais a laissé ses disciples fascinés.

Luis Miguel La série Netflix a été un succès lors de sa première saison, où l’on a vu comment Sole Mine de Marcela Basteri s’est terminée au Mexique et comment elle a commencé à faire ses premiers pas vers la célébrité. Puis tout s’est tourné vers l’énorme mystère de sa vie, le sort de sa mère.

Selon l’histoire, la famille s’est séparée après que Luis Rey ait insisté pour que lui seul soit d’un côté à l’autre en tournée avec son fils et prenne toutes les décisions à ce sujet, même en tant que mineur. Apparemment, l’argent et la célébrité ont tout aggravé.

Nous avons également pu rencontrer les premiers amours de la célèbre chanteuse et la façon dont sa relation avec Stéphanie Salas, mère de sa fille aînée, Michelle, a été gérée.

C’était un secret de polichinelle que Michelle Salas était la fille de Luis Miguel; Cependant, c’est jusqu’à ce qu’elle devienne une jeune fille qu’elle a cherché son père et a commencé à les voir ensemble.

La première saison de la série a laissé tout le monde inquiet de savoir si LuisMi trouverait vraiment sa mère dans un hôpital psychiatrique, car une seule femme a été vue de derrière.

Beaucoup espèrent que c’est dans la deuxième saison que Luis Miguel révèle vraiment ce qui est arrivé à Marcela Basteri; Mais l’excitation et l’anxiété augmentent depuis que la pandémie a retardé les enregistrements et a tout compliqué pour sa première.