La taxe sur les tampons – juste un élément sur une longue liste de politiques anti-femmes qui aurait dû être abandonnée à l’âge de pierre – a finalement été abolie. C’est une étape attendue depuis longtemps – et pendant que nous portons notre attention sur les organes reproducteurs féminins, pouvons-nous discuter rapidement de la contraception?

Je ne veux pas paraître gâté; Je suis consciente de la panoplie d’options que les femmes hétérosexuelles ont lorsqu’il s’agit de retarder la parentalité, et je les ai presque toutes essayées. Les préservatifs sont bons mais effrayants quand ils fonctionnent mal, un problème quand ils sont «oubliés» et loin d’être suffisamment insonorisés pour étouffer les gémissements des hommes qui les détestent. La pilule nécessite une mémoire à toute épreuve et une indifférence aux risques accrus d’hypertension, de caillots sanguins et de cancer du sein. Non merci. Avoir un DIU inséré, c’était comme si Freddie Krueger me faisait un test de frottis et je refuse de croire que l’injection de fesses n’est pas le résultat d’une blague stupide allée trop loin.

Ma contraception de choix pour le moment est l’implant de bras et bien qu’il semble s’être bien installé, d’autres femmes que je connais ont saigné pendant des mois avec, ou ont une histoire d’horreur sur l’insertion et le retrait. Je veux que nous repensions tous au moment où les chirurgiens ont accouché des bébés avec des tronçonneuses et que nous nous demandions: avons-nous vraiment évolué autant depuis l’époque des dispositifs de torture déguisés en soins sexuels pour femmes? Surtout compte tenu du fait que les hommes n’ont besoin de choisir que l’abstinence, les préservatifs et la vasectomie comme contraception.

Il ne s’agit pas seulement de retirer nos pierres (bien que ce soit une raison aussi valable que n’importe quelle autre). Il s’agit de la myriade de façons dont le corps des femmes est ironiquement négligé mais fortement débattu et politisé dans le même souffle. Des méthodes de contraception invasives aux façons dont les femmes (et en particulier les femmes de couleur) sont mal desservies pendant et après la grossesse, nous ne pouvons pas sembler faire une pause avec les soins de santé sexuelle. À tout le moins, nous devrions répartir la responsabilité plus équitablement entre les sexes grâce à des quantités égales d’options de contraception. Si les femmes ne peuvent tomber enceintes qu’une fois par an, mais que les hommes peuvent engendrer des centaines d’enfants au cours de la même période, il est certainement logique que la responsabilité incombe aux hommes? Alors que voulons-nous? Plus d’options de contraception pour les hommes. Quand les voulons-nous? Hier.

Peu importe le nombre de scènes de sexe dans lesquelles vous vous entassez, des drames d’époque ont été réalisés à mort

Je comprends que les scientifiques sont actuellement un peu préoccupés par la médecine, mais si nous continuons à mettre la santé reproductive des femmes en veilleuse, cela envoie un message horrible. Cela implique que les femmes ne méritent pas un traitement médical de base que nous n’avons pas à payer en espèces, en traumatisme ou, dans les cas extrêmes, nos vies.

Bridgerton est la nouvelle série Netflix sur toutes les lèvres avec sa touche moderne sur Regency London, et maintenant le retour de The Great fait aussi vibrer tout le monde.

Tant mieux pour eux, je suppose, mais je ne comprends pas pourquoi les dirigeants de la télévision sont si attachés aux drames d’époque. Les faiblesses habituelles de ces types d’émissions (trop blanches / étouffantes / peu originales, etc.) ont cédé la place à des ré-imaginations bizarres qui trop souvent sous-diffusent.

Peu importe le nombre de scènes de sexe, de personnes de couleur et de interprétations d’Ariana Grande dans lesquelles vous vous entassez, plus tôt nous admettons que les drames d’époque ont été faits à mort, plus vite nous pourrons les remplacer. J’aurais aimé que les créateurs de télévision se concentrent davantage sur de nouveaux récits qui établissent une nouvelle norme, comme le faisaient des émissions comme Les Sopranos, Sex and the City et Skins lors de leur première diffusion.