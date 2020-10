Enfin! Ils sortent la vidéo officielle de No time to die de Billie Eilish | Réforme

Après tant d’attente, le Vidéo officielle de “Pas le temps de mourir‘”, thème de Billie Eilish avec des arrangements orchestraux de Hans Zimmer, sa chanson pour le film de James Bond.

Billie Eilish était une partie essentielle du film de James Bond et après une longue attente, nous pouvons enfin apprécier le clip de sa chanson.

Il ne fait aucun doute que les gens attendent beaucoup du film 25 du célèbre agent secret, ceci malgré le fait qu’il ait été différé plusieurs fois en raison de la crise sanitaire qui a commencé dans les premiers mois de cette année.

Après tant d’attente, nous sommes enfin plus près de pouvoir voir le film, car il amènera le prochain sur grand écran 12 novembre, date publiée il y a quelques jours.

C’est pourquoi ils ont décidé que c’était le bon moment pour sortir la vidéo officielle de la chanson “No time to die”, écrite par Billie Eilish et Finneas, et interprétée par la chanteuse cinq fois primée aux Grammy Awards.

Il est à noter que Billie est la plus jeune artiste à être en charge du thème principal de la franchise James Bond, car il ne fait aucun doute que son talent est incroyable et inégalé.

En fait, Hans Zimmer lui-même, il y a quelques mois, a souligné que la principale raison d’opter pour la chanson de Billie Eilish était sa grande qualité et sa profondeur.

La vidéo officielle du thème “Pas le temps de mourir” a été réalisée par Daniel Kleinman et on y voit le chanteur et des images du film avec lequel Daniel Craig dit au revoir au rôle de Bond, après l’avoir fait dans trois autres occasions: Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.

La chanson a été produite par le frère de Billie Finneas et Stephen Lipson, tandis que la partie orchestrale est arrangée par Hans Zimmer et Matt Dunkley et Johnny Marr a participé à la guitare.

Maintenant, grâce à No time to die, la chanteuse est entrée dans le club restreint des chanteurs qui ont laissé leur marque avec leur musique dans l’univers Bond et la sienne est déjà l’une des meilleures bandes sonores dont on puisse se souvenir de la saga, avec d’autres mythiques comme Skyfall d’Adele ou l’écriture de Sam Smith sur le mur.

Dans le vingt-cinquième épisode de James Bond, l’agent des services secrets britannique profite de sa retraite en Jamaïque. Cependant, sa paix est perturbée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA vient à son aide.

La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une technologie de pointe dangereuse.

Il est à noter que Billie Eilish Pirate Baird O’Connell a acquis la renommée en tant qu’artiste alors qu’il n’avait que 13 ans, grâce au single “Ocean Eyes” qui a été publié en 2015 sur SoundCloud et relancé avec un clip vidéo sur YouTube en en 2016 alors qu’elle avait 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

Son premier album studio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Est sorti le 29 mars 2019 et selon les données de la RIAA, tout au long de sa carrière, il a réalisé deux chansons Platinum Disc: ” Ocean Eyes “et” Lovely “, ce dernier mettant en vedette Khalid, et sept singles d’or. ET

L’album a remporté le Grammy de l’album de l’année et du meilleur album pop vocal aux prix 2020. Eilish a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste et son hit “Bad Guy” a remporté la chanson et le disque de l’année.

