Hege Riise, un ancien milieu de terrain norvégien, devrait prendre la tête des Lionnes au camp d’entraînement du mois prochain avec l’aide de l’ancien international canadien Rhian Wilkinson.

Le nouveau duo sera assisté de Kay Cossington, responsable technique féminine de la FA.

Riise devait initialement être nommée nouvelle n ° 2 de Neville après le départ de Rehanne Skinner pour Tottenham Women en novembre, tandis que Wilkinson a également attiré l’attention de la FA après avoir été l’un des 47 candidats au poste vacant.

L’ancien joueur de Manchester United devait quitter son poste de patron des Lionnes à la fin de son contrat en août, l’entraîneur des Pays-Bas Sarina Weigman déjà confirmé comme son successeur à long terme, et avait également accepté de prendre en charge l’équipe GB cet été. retardé les Jeux Olympiques.

Riise et Wilkinson, qui a démissionné de son rôle d’entraîneur des jeunes du Canada la semaine dernière, ont tous deux des contrats jusqu’à la fin des Jeux en août et ils pourraient rester en place en tant qu’assistants d’un nouvel entraîneur-chef par intérim qui dirigerait l’équipe GB aux Jeux de Tokyo. .

La baronne Sue Campbell, la directrice du football féminin de la FA, a déclaré: “Une fois le mois de février terminé, nous nous asseyons et évaluerons la situation des Lionnes et envisagerons les prochaines étapes pour l’équipe GB en consultation avec les pays d’origine et l’Association olympique britannique.”

Il n’y a actuellement aucun match des Lionnes dans le journal et la FA est toujours à la recherche d’une opposition potentielle pour le mois prochain, ayant décidé de ne pas participer à la SheBelieves Cup de cette année.

Riise était un milieu de terrain générationnel avec la Norvège et est l’un des trois seuls joueurs à avoir remporté le championnat d’Europe, la Coupe du monde et une médaille d’or olympique.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueuse, la joueuse de 51 ans a été une entraîneuse de club à succès dans son pays natal et a également entraîné les moins de 23 ans de Norvège et a passé trois ans en tant qu’assistante de l’entraîneur-chef des États-Unis, Pia Sundhage, à partir de 2009.

«Je suis convaincue d’avoir un impact positif lorsque je rencontrerai l’équipe en février», a-t-elle déclaré.

Riise a gagné le soutien de son compatriote et entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, qui a déclaré: «Bien sûr, je sais qu’Hege a très bien fait et qu’elle a eu une carrière fantastique en tant qu’entraîneur et joueuse. Donc, si c’est le cas, si l’Angleterre décide cela, je pense qu’ils ont un très bon entraîneur là-bas et un très bon être humain.

En tant que joueuse, Wilkinson, qui a un passeport britannique grâce à ses parents, a participé à quatre Coupes du monde avec le Canada et les a aidées à décrocher une médaille de bronze aux Jeux de Londres 2012.