Kevin Hart et sa femme Eniko Parrish ont révélé les premières photos de leur deuxième enfant ensemble, Kaori Mai Hart. Parrish a accouché le 29 septembre et se sont tous deux rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur précieuse fille avec le monde. “Quand votre cœur vit littéralement hors de votre corps une fois de plus,” Parrish a légendé sa photo sur Instagram. “Ori ma fille, tu es tout ce que j’aurais pu imaginer et plus encore.”

Parrish a également publié une deuxième photo avec les quatre enfants de la photo, y compris Heaven Hart et Hendrix Hart que Hart partage avec son ex-femme Torrei Hart, et Kenzo Kash Hart que lui et Parrish partagent ensemble. Hart a également partagé la même photo, en la sous-titrant: «Dieu est incroyable». Les deux ont accueilli leur premier enfant ensemble il y a deux ans.

La naissance de Kaori survient quatre mois seulement après que Hart et Parrish ont révélé qu’ils attendaient un deuxième enfant. En mars, Parrish est allée sur Instagram pour publier une photo de sa bosse de bébé en pleine croissance, accompagnée d’une courte et douce légende sur l’accueil d’un autre petit dans sa famille, écrivant: “Au milieu de tout cela, nous comptons nos bénédictions et nous ne pourrions pas soyez plus reconnaissant! ” Elle a inclus le hashtag “brillant et grandissant”, a-t-elle plaisanté, “Bientôt une famille de 6!”

Le jour de la fête des mères, les deux annoncent s’ils allaient avoir un garçon ou une fille, écrivant: «Cette fête des mères, Dieu nous a bénis avec une autre petite fille. Cette grossesse a ressenti exactement la même chose que j’aurais juré que nous avions un autre garçon. J’ai littéralement crié, ri et pleuré quand nous l’avons découvert cette fois-ci parce qu’elle et Kenzo sont ce pour quoi j’ai toujours prié. “

Dans une interview avec USA Today, Hart a annoncé que leur deuxième enfant ensemble serait leur dernier étant donné qu’ils sont maintenant une famille de six personnes et confessant qu’ils ont déjà une maison assez bruyante entre eux, les enfants et les chiens, mais que l’ajout d’un autre «compléterait le cercle familial Hart». “Nous allons en faire un de plus et ensuite nous allons jeter l’éponge après ça”, a-t-il avoué. Il a ajouté: “Un de plus suffit – c’est une maison bruyante. Nous en avons déjà un bruyant entre les enfants et les chiens. Je pense donc que l’ajout d’un autre complètera vraiment le cercle de la famille Hart et nous aurons terminé. C’est tout. . “