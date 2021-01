T

La recherche des boîtes noires de l’avion de passagers transportant 62 personnes qui s’est écrasé dans la mer de Java s’est intensifiée aujourd’hui.

Plus de 20 hélicoptères, 100 navires et bateaux de la marine et 2 500 sauveteurs ont effectué des recherches depuis hier.

Ils ont trouvé des parties de l’avion dans l’eau à une profondeur de 75 pieds et des restes humains et des vêtements, mais aucun signe de survivants.

Le Boeing 737 de Sriwijaya Air a quitté Jakarta, la capitale indonésienne, lors de fortes pluies samedi, mais a disparu des radars en route vers Bornéo.

Une partie du vol Boeing Sriwarja Air SJ182 se trouve sur un quai après avoir été retiré de la mer de Java

Les autorités ont déclaré que des signaux provenant des boîtes noires avaient été détectés entre des îles juste au nord de la côte de Jakarta. Ils comprennent l’enregistreur vocal du poste de pilotage, qui contient les conversations entre les pilotes, et l’enregistreur de données de vol, qui suit les informations électroniques telles que la vitesse, l’altitude et l’accélération verticale. On espérait que les appareils seraient récupérés aujourd’hui.

Le président du comité des transports indonésien, Soerjanto Tjahjono, a déclaré qu’ils pourraient fournir des informations précieuses aux enquêteurs.

Il faudra trois à cinq jours pour sécher et nettoyer les boîtes et télécharger leurs données, a ajouté M. Tjahjono.