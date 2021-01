Énorme silhouette! Joselyn Cano avait des charmes spectaculaires | Instagram

À ce jour, les fans de Joselyn Cano Ils continuent de se souvenir du beau modèle, surtout lorsque des photographies apparaissent là où elle montre ses courbes dans maillots de bain, ses énormes charmes étaient adorés par des millions de personnes.

Malgré le fait qu’il y a un peu plus d’un mois, la mannequin connue sous le nom de “La mexicaine Kim Kardashian” a perdu la vie, jusqu’à présent, aucune autre information n’a été partagée sur son cas, mais il y a des rumeurs selon lesquelles la raison en était une les arrangements esthétiques qui ont été faits en Colombie.

Des millions d’internautes ont immédiatement pleuré le départ de Joselyn Cano et le fait est que la femme d’affaires se consacrait également au partage Photographies et aussi quelques vidéos où elle est apparue montrant ses courbes, jusqu’à aujourd’hui, son compte Instagram n’a pas été supprimé, nous espérons qu’ils ne le feront pas pour continuer à se souvenir d’elle.

La jeune célébrité avait 29 ans, Joselyn Cano Elle a également été appelée par ses proches comme “Josey”, elle est née à Anaheim, Californie, États-Unis, bien que sa famille soit originaire du Mexique, d’où son surnom, la mannequin était fière de ses racines et à plusieurs reprises elle nous l’a fait savoir.

A partir du moment où il est entré dans le monde des réseaux sociaux, il a rapidement commencé à avoir des followers, qui en voyant ses publications étaient susceptibles de promouvoir son compte et de le recommander, en peu de temps, il avait déjà plus de 13 millions de followers, étant génial concours pour d’autres célébrités des médias sociaux, telles que Demi Rose, Anastasia Kvikto et Ana Cheri.

Sur la photo, il apparaît en train de profiter de la plage, il est sous une palapa, tandis que Joselyn Cano Elle s’accroche à un poteau, ses adeptes se concentraient uniquement (c’est très probable) sur un point de la photo, et c’est que le modèle était sur son dos.

Comme vous le savez bien, Josey avait une ligne de maillots de bain qu’elle a promue et modelée elle-même, donc ces deux pièces en noir ne faisaient pas exception et comme c’était également courant en elle, la pièce inférieure était perdue parmi ses énormes charmes, qui sûrement il a attiré l’attention des internautes.

Joselyn Cano a parfaitement sélectionné les réglages pour ses séances photographiques, c’est quelque chose qui nous a aussi beaucoup manqué, car la voir montrer ses courbes dans des endroits stratégiques était quelque chose de caractéristique d’elle, même si peut-être beaucoup sont indifférents, il convient de mentionner qu’un scénario parvient à faire une image attire plus l’attention.

La publication a été faite le 18 mai 2020 et jusqu’à présent, elle compte plus de 300 mille likes, depuis que la nouvelle de son départ a été rendue publique, tous les commentaires sur ses publications par ses followers ont été bloqués, désormais personne ne peut le faire Certains commentent peut-être que cette décision a été prise par sa famille pour éviter de nouveaux scandales.

Les commentaires que ses disciples avaient l’habitude d’écrire étaient assez créatifs et certains un peu risqués alors qu’ils essayaient d’attirer l’attention de Joselyn Cano, peut-être que certains d’entre eux ont réussi et il serait même probable qu’à plusieurs reprises ils aient reçu une réponse du modèle .

Sans aucun doute, Joselyn Cano continuera à être l’un des modèles et stars des réseaux sociaux pendant encore de nombreuses années, il est également certain qu’au fil du temps certaines de ses photographies verront le jour grâce à ses admirateurs, comme elle avait l’habitude de supprimer du contenu de votre Instagram lorsque vous atteignez un certain nombre de publications, malgré cela, il est tout à fait certain que plus d’un internaute a enregistré du contenu de Josey avant de le supprimer.

