Énormes charmes, Celia Lora ouvre son chemisier pour choquer Instagram | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine, Celia Lora, a une fois de plus impacté les réseaux sociaux avec une photo impressionnante, dans laquelle elle apparaît en train d’ouvrir son chemisier pour montrer ses énormes charmes.

Cette action est tout simplement l’une des préférées des internautes qui considèrent Celia Lora comme l’une des les plus belles femmes du Mexique et peut-être d’Amérique latine, car il a de nombreux amants au courant de ses publications.

Cette fois, c’est l’une des dernières photographies qu’il partage dans son Instagram officier, dans lequel on peut la voir avec son costume d’hôtesse de l’air mais en ouvrant son chemisier pour l’enlever alors elle a fini par montrer assez de sa beauté.

Cela pourrait aussi vous intéresser: les costumes ont été enlevés, Celia Lora et Vanda publient de nouvelles photos

Les likes ont commencé à pleuvoir et jusqu’à présent, ils ont presque atteint 300 mille, un très bon nombre même pour une célèbre comme Celia Lora, la belle fille de Alex Lora Chanteur du groupe de rock mexicain El Tri.

Et comment ne pas attirer l’attention si elle est une très belle jeune femme mais surtout avec une attitude très forte et des attributs charismatiques avec lesquels elle a réussi à séduire de nombreux internautes tout au long de sa carrière d’influenceuse, de mannequin et maintenant d’animatrice.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO ATTRACTIVE

Comme assurance, il y aura l’année dernière 2020, Celia Lora a dû rester à l’intérieur de sa maison pour prendre soin d’elle-même comme nous tous, vol qui avons eu l’occasion de travailler à partir de là et de pratiquer le mannequinat presque tous les jours, toujours à la recherche des meilleurs coins de sa maison pour créer le meilleur divertissement.

Avec cela, Celia Lora a cherché à se constituer une solide base de fans et elle a réussi, car après son apparition à Acapulco Shore, tout était plus facile, car à une occasion, une de ses vidéos a été trop partagée.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’était l’occasion où elle se déshabillait pour aller se baigner dans la piscine et tous ses compagnons l’ont observée avec une grande stupéfaction comme l’ont fait les téléspectateurs, tant le moment qui a duré des jours a été évoqué dans les médias.

Au fur et à mesure que Celia Lora gagnait en popularité, elle a décidé de nourrir davantage sa page de contenu exclusif et de nous inviter à nous rejoindre en offrant toutes sortes de promotions et de réductions, en pensant toujours à garder ses fans heureux et choyés.

Dernièrement, elle a uni ses forces avec des amis modèles pour pousser un peu plus son contenu et cela a fonctionné, car les photos de test ont été si attrayantes et réussies que de nombreuses personnes ont profité de l’occasion pour rejoindre et vérifier les photos et les vidéos si découvertes qu’elle s’est préparée pour ceux qui courage.

Pour conclure, il serait bon de mentionner que Celia a également essayé d’être une YouTube et a publié des vidéos à chaque occasion qu’elle avait, en relevant différents défis et en enregistrant différents défis et des balises intéressantes qui ont attiré l’attention des fans, les encourageant enfin à s’abonner.

Jusqu’à présent, elle continue d’aider les entreprises qui la contactent et demandent des produits cadeaux, elle les reçoit, les apprécie et bien sûr elle leur apporte une grande aide en la partageant dans ses histoires où elle parle aussi un peu de son expérience avec les entreprises et les remercie. .

Nul doute que Celia Lora est devenue une grande influenceuse, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour découvrir toutes les actualités et ne manquer aucune de ses belles images.