Énormes charmes, Lizbeth Rodríguez fait ressortir son maillot de bain et sa beauté

La célèbre youtubeuse Lizbeth Rodríguez a gâté ses followers avec une séance photo dans laquelle elle a posé dans un joli maillot de bain deux pièces avec lequel elle a montré sa beauté dans toute sa splendeur.

Ex fille Badabun Elle sait que ses followers sur Instagram aiment regarder ses charmes et c’est pourquoi la star de YouTube a posé depuis un paysage vraiment magnifique et naturel pour les surprendre.

Lizbeth Rodríguez a sorti un maillot de bain deux pièces avec un imprimé bleu pour montrer ses courbes et montrer au monde ce qu’elle a.

L’ancien hôte de Exposer les infidèles Elle a montré ses jambes galbées et sa taille de guêpe dans la série de photographies, mais sans aucun doute, quelqu’un qui a grandement enchanté ses partisans était le fait qu’elle se montrera telle qu’elle est, spirituelle et drôle.

La première photo montre une Lizbeth Rodríguez qui surpasse la coquette, mais la seconde la montre dans une pose plus drôle et la troisième, sans parler, car apparemment la star est tombée dans l’eau.

La séance photo a été partagée le 14 avril 2020 et a dépassé 900000 réactions, tandis que sa boîte de commentaires était remplie de compliments pour la petite amie d’Estaban VillaGómez.

La belle Lizbeth Rodríguez a montré que les ex peuvent bien s’entendre et la preuve en est l’excellente relation qu’ils entretiennent Tavo Betancourt, avec qui il a eu une relation alors qu’ils faisaient partie de Badabun.

Ces derniers mois, Lizbeth Rodríguez et Tavo Betancourt ont partagé la caméra à de nombreuses reprises, ce qui, selon les internautes, peut être assez inconfortable pour le nouveau partenaire du youtubeur, l’homme d’affaires Esteban Villagómez.

Dans certains enregistrements, Liz et Tavo ont été assez drôles et proches, c’est pourquoi ils ont soulevé des rumeurs et des commentaires selon lesquels ils assurent qu’ils forment un plus beau couple.

L’une des vidéos qui a le plus attiré l’attention est celle dans laquelle, soi-disant comme punition, Lizbeth Rodríguez a donné à Tavo Betancourt un verre de sa bouche. Les internautes ont assuré que cette action serait assez désagréable pour VillaGómez; Cependant, d’autres disent que la relation entre l’ancienne star de Badabun et son partenaire actuel est si bonne qu’Esteban était probablement présent dans l’enregistrement de ladite vidéo.

Notamment, Liz et le sauveteur canin Badabun n’avaient pas mis fin à leur parade nuptiale en très bons termes. La youtubeuse a même été accusée d’avoir été infidèle à son ex.

Des images de Lizbeth Rodríguez très proches d’Esteban ont émergé qui ont fait penser aux internautes que quiconque dénonçait des infidèles était en fait un infidèle.

Quelques jours plus tard, la situation a été clarifiée par le ex fille Badabun, qui a révélé dans une vidéo il y a des mois qu’il avait mis fin à sa relation avec Betancourt, seulement qu’ils ne l’avaient pas rendue publique à des fins professionnelles car ils avaient suffisamment de matériel enregistré pour Badabun dans lequel ils apparaissaient en couple et qu’il n’était pas encore apparu. Liz a souligné qu’il serait assez déroutant pour ses followers de connaître la fin de leur relation et de les voir ensuite amoureux et heureux dans les vidéos.

Très peu de temps après, il a été révélé que Tavo Betancourt avait une petite amie, ce qui a conduit à la théorie selon laquelle c’était le sauveteur de chiens qui était en fait infidèle.

Betancourt s’est retrouvé en difficulté plus tard avec l’agitation de Badabun, car ils ont prétendu que tout était faux et en réalité, ils ont fait du mal aux animaux et ont ensuite fait semblant de les aider. Ces accusations scandalisent Lizbeth Rodriguez, qui n’a pas hésité à sortir et à défendre son ex et à s’assurer qu’elle a elle-même été témoin de beaucoup de ces événements et à quel point Tavo Betancourt était vraiment intéressé par les chiens.