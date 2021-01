Le pilote de NASCAR, Bubba Wallace, est devenu le centre de conversation pendant un moment lors de la confirmation par le collège électoral de la victoire du président élu Joe Biden. Le représentant Bill Posey de Floride s’est exprimé devant le Congrès et a critiqué le FBI pour sa réponse aux allégations de fraude électorale. Il a comparé la réponse à une enquête sur un prétendu nœud coulant dans le garage de Wallace.

“Plus d’une douzaine d’agents du FBI ont été immédiatement dépêchés pour enquêter de manière approfondie sur la porte de garage de Bubba Wallace”, a déclaré Posey lors des débats sur la fraude électorale. “Mais malheureusement, le FBI n’a jamais répondu à ma demande d’enquêter sur des accusations d’irrégularité de vote massives. Comme les séquences vidéo de Géorgie que nous souhaitons tous ne pas avoir besoin de voir. “

Le représentant Bill Posey de Floride amène Bubba Wallace dans le débat. pic.twitter.com/BdBJXViK3H – Ryan Cummings (@RyanCummingsTV) 7 janvier 2021

Posey a poursuivi et a déclaré que le vote est un droit constitutionnel, ainsi qu’un droit civil. Il a dit que les gens doivent le protéger. Il a également pris pour cible le ministère de la Justice, la CIA, le ministre des Postes et plusieurs autres entités gouvernementales pour la réponse aux allégations de fraude électorale.

L’incident référencé s’est produit avant le Geico 500 à Talladega Superspeedway. Un membre de l’équipe Richard Petty Motorsports n ° 43 a trouvé une corde de porte de garage façonnée en forme de nœud coulant. Il a alerté les plus hauts gradés, y compris le président de NASCAR, Steve Phelps. Le responsable de l’instance dirigeante des courses a alors informé les autorités, ce qui a déclenché une enquête.

Le FBI a répondu à Phelps et a envoyé 14 agents à Talladega. L’organisation fédérale a déterminé après plusieurs jours que le nœud coulant n’était pas un crime de haine. Ils ont découvert des photos de la course d’automne qui montraient que la corde avec la poignée du nœud coulant se trouvait dans le garage avant l’arrivée de Wallace – bien que ce soit le seul décrochage sur 1684 à avoir une corde attachée avec une poignée.

“Ces quelques jours ont été émouvants”, a écrit Wallace sur Twitter après avoir appris le résultat de l’enquête. “Tout d’abord, je veux dire à quel point je suis soulagé que l’enquête ait révélé que ce n’était pas ce que nous craignions. Je tiens à remercier mon équipe, NASCAR et le FBI pour avoir agi rapidement et traité cela comme une menace réelle. Je Je pense que nous prendrons volontiers un peu d’embarras sur ce que les alternatives auraient pu être, Ne vous y trompez pas, même si certains essaieront. Cela ne devrait pas nuire à la démonstration d’unité que nous avons eue lundi et aux progrès que nous avons réalisés en tant que sport être un environnement plus accueillant pour tous. “

Lorsque le FBI a déterminé qu’il n’y avait pas de crime de haine, les critiques se sont tournés vers Twitter pour appeler Wallace “Bubba Smollett” tout en disant qu’il perpétuait un canular. Le président Donald Trump a également demandé au chauffeur de s’excuser. Les commentaires se sont poursuivis pendant le reste de la saison NASCAR. Maintenant, ils ont refait surface, bien que lors d’une confirmation du collège électoral.