Le chanteur Enrique Iglesias recevra le prix du meilleur artiste latin de tous les temps par la prestigieuse organisation américaine de mesure de la performance musicale Billboard. Outre l’espagnol, l’édition 2020 des Latin Billboards remettra des prix spéciaux à Armando Manzanero, Carlos Vives, Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Enrique Iglesias, qui a eu 45 ans cette année, sera reconnu pour «ses innombrables réalisations et contributions au palmarès» Billboard. L’artiste devrait assister à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 21 octobre en Floride (USA).

L’artiste espagnol est entré pour la première fois dans la liste Hot Latin Songs en 1995 avec sa chanson Si tú te vas, où il est resté huit semaines. C’était son premier numéro 1 et depuis, l’auteur-compositeur-interprète détient le record comme l’artiste le plus numéro un du palmarès Billboard Hot Latin Songs avec 27 chansons, dont ses plus récents succès comme Bailando et Súbeme la radio. Il détient également le record du plus grand nombre de chansons entrées dans le Top10 de la liste, avec 39 des 43 qu’il a placées sur la liste générale.

Son plus grand succès est venu en 2014, lorsque son single Bailando a passé 41 semaines dans le classement. Avec eux, il a ajouté un total de 189 semaines sur la liste au cours de votre carrière, ce qui équivaut à plus de trois années consécutives. Après Enrique Iglesias est le Mexicain Luis Miguel, l’Américain Selena, Les mexicains Marco Antonio Solis Oui Vicente Fernandez comme les artistes les plus présents dans les charts.

L’organisation Billboard a calculé qu’en 25 ans d’histoire, les Espagnols ont vendu plus de 180 millions d’enregistrements et a ajouté plus de 16 000 millions de vues de ses clips vidéo.

Lors de la soirée de gala, les Latin Billboard Awards seront décernés dans 59 catégories. En plus d’Iglesias, dans l’édition 2020 des Latin Billboards 2020, des prix spéciaux seront également décernés à d’autres auteurs-compositeurs-interprètes tels que le mexicain Armando Manzanero, le colombien Carlos Vives, le portoricain Luis Fonsi et Daddy Yankee. Les artistes les plus nominés cette année sont les Portoricains Ozuna et Bad Bunny.

Source: Spoutnik