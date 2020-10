1/2

Enrique Iglesias sera le meilleur artiste latin selon Billboard | AP

La trajectoire de l’interprète et star espagnole Enrique Iglesias sera reconnue lors de la prochaine cérémonie des Billboard Latin Music Awards, qui se tiendra ce mercredi.

L’interprète de chansons comme “Bailando”, “Subeme la radio”, “Hero”, “The loser”, pour n’en nommer que quelques-unes, Enrique Iglesias, recevra la reconnaissance “Billboard Top Latin Artist of All Time”, (le meilleur artiste latin de tous les temps) après ses innombrables réalisations et ses précieuses contributions à la musique latine.

La nouvelle a été publiée par Telemundo et Billboard lundi dernier, ce qui coïncide à son tour avec le 25e anniversaire de la carrière de l’artiste et fils du célèbre auteur-compositeur-interprète Julio Iglesias, Enrique, bien qu’il porte le nom de famille de son père, il a réussi à se forger toute une carrière. Dans le monde de la musique.

Tout au long de sa carrière, il a reçu 47 récompenses qui lui ont valu les 180 millions d’exemplaires vendus de ses neuf albums studio, ses chansons ont plus de 18 000 millions de vues et ses vidéos plus de 16 000 millions de vues.

Avec de nouveaux succès, tels que “El loser”, “Bailando” et “Súbeme la radio” sont ses premières chansons, qui sont toujours présentes dans les charts de popularité, des chansons rappelées qui ont ouvert les portes de la renommée. tels que «Si vous y allez», «Expérience religieuse» et «Vivez».

Ses différentes interprétations en anglais ou en espagnol ont cédé la place à des duos avec des personnages tels que Whitney Houston, Lionel Richie, Marco Antonio Solís, Usher, Juan Luis Guerra, Pitbull, Nicky Jam, Wisin & Yandel, Anuel AA et Lil Wayne. .

De même, il a atteint les premières places dans des classements musicaux importants tels que Billboard’s Hot Latin Songs avec un total de 27 fois atteignant les 10 premières positions des 39 places qui l’occupent. Il a également été couronné dans les charts Latin Airplay, Latin Pop Airplay et Dance Club ainsi que 25 entrées sur le Hot 100 avec deux chansons classées n ° 1 et cinq dans le Top 10.

Maintenant, la nouvelle reconnaissance qui est basée sur la performance sur le palmarès hebdomadaire “Hot Latin Songs” depuis sa première édition en 1986 et le palmarès Top Latin Albums depuis sa création en 1993 jusqu’au 10 octobre 2020.

Quand et comment la cérémonie des Billboard Awards sera-t-elle vue?

Le gala des Billboard Awards sera diffusé en direct sur Telemundo depuis le BB&T Center de Sunrise, en Floride, ce mercredi 21 octobre, à partir de 20 heures, heure locale.

Il est à noter que les prix Panneau d’affichage de la Música Latina rassemble les stars les plus grandes et les plus populaires du moment. Les chansons et les interprètes les plus remarquables de la musique en espagnol lui-même qui sont basés sur le classement des ventes.

De plus, cette cérémonie coïncide avec Semaine de la musique latine (Semaine de la musique) une expérience qui serait présentée de manière virtuelle et qui se composera de trois jours au cours desquels un grand espace sera donné à la musique latine, à la culture et au divertissement à l’occasion de son 30e anniversaire qui se déroulerait au cours de la semaine de ce mardi et Vendredi.

Dans ce nouvel épisode des Billboard Awards 2020, vous pourrez voir briller d’autres personnages comme Ozuna Black Eyed Peas, Farruko, Maluma, Paulina Rubio, Reik, Banda MS et le portoricain Wisin, qui a annoncé de nouvelles surprises virtuelles qu’il a préparées pour ses fans.

De plus, pendant la nuit des récompenses, les téléspectateurs pourront scanner le code QR à différentes occasions à l’antenne, avec cela, vous pourrez être accompagné par le chanteur portoricain lors de la cérémonie de remise des prix, il vous suffit de scanner le code QR qui apparaît pendant le spectacle et ¡ prêt!