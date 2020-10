Ensemble, Anahí et Christian Chávez chantent “Sálvame” de leur groupe RBD | Instagram

Deux célébrités de l’année 2004 Anahi et Christian Chávez a surpris ses partisans après avoir chanté ensemble la chanson “Sálvame” du groupe RBD dont ils faisaient partie il y a quelques années.

C’est en 2004 qu’une telenovela appelée “Rebelde” a été lancée, avec Christopher Uckermann, Dulce María, Maite Perroni, Anahi, Christian Chávez et Alfonso Herrera.

Le phénomène de RBD Il devient un succès à tel point que le feuilleton a duré environ deux ans, il a été lancé le 4 octobre 2004 et le dernier épisode a été partagé le 2 juin 2006 pendant environ trois saisons, avec un total de 440 épisodes.

Beaucoup ont affirmé que la série Netflix Elite était basée sur la telenovela Rebelde de Televisa, car dans les deux cas, ils parlaient d’une école élitiste où les étudiants étaient issus de la haute société, mais à certaines occasions, ils ont accepté des étudiants à faible revenu, bien que l’intrigue soit totalement différent, certains disent qu’il s’agit d’une copie de la telenovela, cependant, il semble qu’Elite ait reçu encore plus de reconnaissance que la telenovela elle-même.

Grâce au succès de Rebelde, les protagonistes ont décidé de lancer un groupe appelé RBD, ayant succès après succès de 2004 à 2009 parmi certaines des chansons emblématiques sont “Sauve-moi“Restez en silence et Rebelde entre autres, mais ce sont ceux qui ont remporté le plus de prix.

Jusqu’à aujourd’hui, le single “Sálvame” est à l’écoute sur les réseaux sociaux, cette chanson est interprétée par Anahí, au fil des années elle est devenue une icône de la musique au Mexique, elle est également sortie dans d’autres langues comme le portugais .

Vous vous souvenez peut-être de la vidéo où il apparaît dans le groupe dans un environnement enneigé et avec des chapeaux nordiques, quelque chose d’assez cool pour l’époque.

Les membres de RBD ont entretenu de très bonnes relations au fil des ans, en particulier Anahí et Christian Chavez qui a surpris aujourd’hui en faisant une collaboration via Tik tok.

Les utilisateurs ont immédiatement commencé à écrire leur surprise dans la publication qui a été faite sur Twitter, et c’est que, comme vous vous en souvenez, le groupe chantera à nouveau ensemble pour commémorer les 10 ans de leur au revoir, ce sera à travers un concert en ligne.

Malgré l’excitation de ses adeptes, le groupe n’aura pas la présence d’Alfonso Herrera et Dulce María, ceci pour des raisons personnelles des célébrités malgré le fait que ce ne sera pas la même chose sans eux deux, les utilisateurs sont enthousiasmés par la nouvelle. ils réentendront les mélodies en direct en décembre prochain.

Il a été Anahi qui a lancé le défi sur Tik Tok de chanter ensemble la chanson RBD, des centaines d’utilisateurs ont commencé à faire du second d’entre eux son grand ami Christian Chavez.

Malgré le fait que plusieurs années se sont écoulées depuis leur séparation et que chacun a mûri tant professionnellement que personnellement, au fur et à mesure qu’ils ont formé des familles, ils poursuivent leur carrière et chacun réussit à sa manière, on pourrait dire qu’il s’est un peu plus démarqué que tous est Alfonso Herrera et Maite Perroni, tous deux étant des acteurs reconnus dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Il ne fait aucun doute que se souvenir toujours d’un succès ou de phénomènes musicaux passés, ramène de très bons souvenirs non seulement aux interprètes mais aussi au public, qui à l’époque en entendant les noms de célébrités et leurs chansons.

Malgré le fait que la vidéo soit immédiatement devenue virale, le premier à la partager était précisément Christian Chávez sur son compte Tik tok.

