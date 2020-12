Ensemble! Angelique Boyer et Livia Brito ont volé leurs coeurs | Instagram

Une success story du petit écran a réuni deux acteurs de renom, Angelique Boyer et Livia brito, les deux actrices ont partagé des scènes dans un célèbre mélodrame stellaire: “Abismo de pas! ón”

C’est en janvier 2012 que la célèbre actrice d’origine française Angélique Boyer, et l’actrice cubaine, Livia Brito, a capturé le regard des téléspectateurs lorsqu’elle a joué dans l’histoire lancée sur Televisa aux heures de grande écoute.

L’actrice cubaine Livia Brito, à l’époque, l’un des visages les plus recherchés à l’écran, a également participé à cette production.

Les deux actrices ont participé en plus de la main de grandes figures parmi lesquelles plusieurs actrices et acteurs de premier plan se sont démarqués, le casting composé de Sabine Moussier, Alexis Ayala, David Zepeda, Mark Tacher, Blanca Guerra, Eugenia Cauduro, René Casados, Eric del Castillo, Raquel Olmedo, AltairJarabo, Nailea Norvind, Alejandra Camacho, entre autres.

Bien que 8 ans se soient écoulés depuis la création de “Abîme de pas! Ón“, success story lancée par la célèbre chaîne de télévision connue auparavant” Canal de las Estrellas “, le public conserverait encore quelques souvenirs frais du drame télévisé où Angélique Boyer et Livia Brito partageaient des scènes à l’écran.

L’histoire produite par Angeli Nesma était un remake du mélodrame passé “Cañaveral de pas!«Et même avec cela, le casting d’acteurs a réussi à se placer dans le cœur des téléspectateurs à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, en plus de divers pays d’Amérique latine.

Au cours des scènes qui apparaissent au début, ils dépeignent brièvement la forte amitié qui existe entre quatre petits enfants “Elisa, Damián, Gael et Paloma” au milieu de divers malheurs, ils trouvent refuge dans le lien fort qu’ils ont créé, sans aucun doute, cela est devenu un des versions les plus appréciées de la télévision il y a quelques années.

Des années plus tard, le petit groupe est devenu quatre très beaux jeunes hommes David Arango Mondragón (David Zepeda) et Gael Arango Mondragón (Mark Tacher), amis de Paloma (Livia Brito) et Elisa Castañon (Angelique Boyer), deux belles femmes de Mérida. (lieu supposé où se déroule l’histoire) en plus du lien fort qui les unit, ils partagent aussi une grande beauté, cependant, leur amitié sera mise à l’épreuve alors qu’Elisa vole le cœur de l’homme que son amie aime.

Cependant, Elisa (Angélique) vit une histoire d’amour qui semble impossible à se réaliser avec Damián Arango (David Zepeda) qui revient en ville après dix ans d’envoi pour étudier à l’étranger, voyant Elisa se transformer en une belle les femmes revivent les sentiments qui existaient entre elles.

En revanche, Elisa s’éloigne elle-même de Gael, après avoir pris conscience des sentiments non partagés de son amie Paloma (Livia Brito).

À travers certaines scènes du roman, il révèle un moment important de l’histoire où des secrets commencent à faire surface, comme le fait que «Carmina Bouvier de Castañón» (Sabine Moussier) La tante et belle-mère d’Elisa est am @ nte du Dr Tovar (Alexis Ayala), qui ont été découverts à un moment donné par Paloma (Livia Brito).

Au cours de ces épisodes, c’est l’actrice cubaine Livia Brito qui s’est démarquée par sa performance après avoir affronté Carmina lorsqu’elle a appris ses secrets, en même temps que la relation de David Zepeda avec sa belle petite amie Florencia Landucci Cantú ne semble pas prospérer comme elle et sa famille l’attendent. D’autre part, Elisa (Angélique) fait tout pour sa famille et s’occupe même de toute la mauvaise renommée dont sa famille a injustement hérité, du fait des relations interdites de sa tante Carmina (Sabine Moussier)

Après le succès dévastateur du roman, Angelique Boyer a reçu plusieurs nominations aux prix TVyNovelas avec Mark Tacher dans plusieurs catégories, tandis que Livia Brito a été lauréate en tant que “Meilleure jeune actrice” et David Zepeda a remporté la reconnaissance en tant que “Meilleur acteur rôle principal “.

L’histoire développée dans la célèbre “Hacienda de los Arango” a obtenu la plus haute cote d’audience de tout le Mexique lors de sa transmission.

