Ce nouveau format attirera sûrement l’attention de millions de personnes, car les personnalités qui y participeront sont des Influenceurs reconnus du Mexique et d’Amérique latine, les célébrités d’Internet qui y participeront laisseront sûrement leur marque, vous serez surpris de connaître leurs noms, la plupart d’entre eux sont reconnus youtubeurs et influenceurs.

La nouvelle émission de télé-réalité se déroulera pendant 10 jours, qui débutera le 23 octobre et se terminera le 2 novembre, jour commémoratif du Mexique où est célébrée l’une des plus anciennes traditions du pays, où nous célébrons nos proches. très chers qui sont malheureusement partis.

Le concept de «Barak L’expérience» est assez frappant car chaque jour les participants pratiqueront différents «jeux» liés à l’ésotérisme et au paranormal, le seul qui ait été évoqué jusqu’à présent est le Ouija.

Le tonnerre brise le silence de les faire commencer à être à Salinas et Barak a fini de mélanger les cartes », description dans la photographie de Celia Lora.

Les six personnalités qui participeront sûrement vous les connaissez déjà ou en avez entendu parler, en premier lieu nous avons Celia Lora, dans le compte Instagram officiel de la réalité elle mentionne que “c’est une femme qui n’a peur de rien” cependant peut-être que dans le programme on trouve une surprise, ou plutôt elle est surprise.

Le deuxième participant qui apparaît est “Dama G”, une youtubeuse renommée qui se caractérise par ses vidéos divertissantes et aussi un partenaire “Lonrot” qui participera également à l’émission de télé-réalité.

Ce couple d’influenceurs a été caractérisé par être extrêmement divertissant en raison de l’humour noir qu’ils utilisent habituellement en plus d’être sarcastique, bien qu’à certaines occasions, ils critiquent d’autres personnages ou situations, ils le font de manière plutôt comique, entre eux ils ont également vécu des situations extrêmement amusantes et qui ont réussi à divertir leurs fans, tous deux sont extrêmement créatifs et sceptiques.

Le prochain participant, probablement à des occasions constantes, vous avez entendu sa voix mais vous n’avez pas vu son visage, c’est Víctor González qui participe en tant qu’autre membre de l’expérience chez les croyants et peut-être vous souvenez-vous de certaines des vidéos de la société Badabun.

Peut-être qu’une autre personnalité qui vous surprend beaucoup est Lizbeth Rodríguez, elle comme Víctor González croit en ce type de situations paranormales, dans sa photographie quelque chose de frappant a été décrit:

Elle est capable de mettre en lumière les secrets les plus sombres des gens … Barak se demande si elle peut combattre leur obscurité.

Tout au long de sa carrière, Lizbeth a été caractérisée comme une personnalité qui la vit parmi les controverses provoquées par elle-même, car elle a réussi à se séparer et à découvrir que certaines célébrités de la série sont infidèles à leurs partenaires, elle est quelqu’un de très aimé mais aussi détesté par Beaucoup.

Le dernier mais non le moindre membre de l’expérience de Barak est Divasa, qui est une personnalité très aimée de ses fans et qui détient un grand pouvoir en elle-même, il est également sceptique et sa personnalité donnera sûrement une touche spéciale à la réalité pendant le 10 jours qu’il a lieu.

Vous ne vous perdrez sûrement pas 24 heures en direct accompagné de ces grands dans la vie, vous ne pouvez acheter que des billets qui coûteront environ 149 pesos mexicains, ceux-ci peuvent être achetés via le compte mentionné sur l’Instagram officiel de “Barak L’expérience”.

