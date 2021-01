Ensemble dans la baignoire, Celia Lora et Nacha regardent recouverts de mousse | INSTAGRAM

La belle mannequin mexicaine, Celia Lora a encore une fois surpris internet en apparaissant dans une jolie vidéo avec son amie Nacha cette fois apparaissant ensemble dans la baignoire et recouvert de mousse.

Quand on lit le nom de Celia Lora on sait déjà où tout se passe, car le célèbre fille d’Alex Lora, chanteur principal du légendaire groupe de rock mexicain El Tri, est devenu populaire avec son contenu attrayant et découvert, qu’il continue de faire de la meilleure façon possible pour ses fans.

A cette occasion, elle s’associe à nouveau avec son amie Nacha pour créer cette incroyable vidéo que vous trouverez sûrement complète dans son contenu exclusif et où ils passent un bon moment ensemble dans la baignoire, ce que ses followers et les internautes en général ont adoré. l’idée.

Dans le court clip, nous pouvons voir qu’il voulait le Vidéo complète Il sera sûrement plus qu’heureux d’avoir payé l’abonnement car Celia Lora ne tourne pas autour du pot et tient toujours ce qu’elle promet en ce qui concerne ce que nous pouvons trouver sur son site officiel.

Comme d’habitude, Celia Lora continue également de promouvoir les différentes entreprises qui la contactent pour les promouvoir, elles lui envoient des produits gratuits et elle en profite et les partage avec ses followers.

De cette façon, Celia Lora s’est avérée être une belle personne qui, en plus d’avoir l’un des contenus les plus intéressants et attrayants pour les internautes, a également profité de sa popularité pour aider les gens.

Et c’est que Celia Lora a montré qu’elle avait un grand talent pour la conduite, le mannequinat et bien d’autres choses, depuis que la situation mondiale dans laquelle nous avons dû être enfermés dans nos maisons a commencé, elle s’est concentrée sur la prise de photos sous leurs meilleurs angles.

Souvenons-nous qu’il y a quelques jours, Celia et Nacha ont annoncé le contenu le plus attractif, qui semble se poursuivre en production, et le tout avec quelques photos qui garantissent que ceux qui s’inscrivent seront plus que satisfaits.

Outre la grande popularité acquise avec Acapulco Shore, il a également animé son propre programme “El Consultorio del Amor con Celia Lora”, où il a partagé plusieurs de ses anecdotes personnelles et a donné des conseils très importants.

Pour tout cela, sa renommée a grandi de façon exponentielle et très rapide, nous avons donc pu voir qu’elle a participé à de nombreux programmes qui l’avaient invitée.

La belle mannequin continuera à créer ce type de photographies professionnelles dans lesquelles elle chouchoutera et ravira sûrement les élèves de ses fans, nous vous recommandons donc d’être au courant du Salon pour que vous ne manquiez aucune de ses actualités et surtout des belles images qu’elle a pour nous préparé.