Ensemble enfin? Belinda et acteur de Complices to the Rescue | Instagram

Apparemment, malgré le fait que de nombreuses années se soient écoulées après l’un des feuilletons qui a consolidé l’arrivée de Belinda dans le monde artistique, “Sidekicks à la rescousse«Ses fans n’ont toujours pas oublié la relation avec l’acteur Fabián Sánchez, c’est pourquoi ils ont décidé de leur faire plaisir avec une réunion.

Un bon goût dans la bouche à gauche Belinda dans tous ses partisans après son apparition avec l’acteur Fabian Chavez avec qui il jouera dans ce qui était son troisième projet sur les écrans, «Complices to the Rescue».

La telenovela pour enfants produite par Rosy Ocampo, qui a créé son premier épisode vers 2002, a été l’une des premières portes de la chanteuse Belinda au monde du show business, l’histoire mettant en vedette la participation d’autres célébrités importantes telles que Fabián Chávez, partenaire de “Beli“dans le mélodrame.

C’est récemment l’acteur lui-même, originaire de Monterrey, qui a partagé une vidéo sur TIC Tac qui a fait grand bruit chez les fans après avoir organisé un prétendu appel vidéo avec la petite amie d’aujourd’hui de Christian nodal.

À travers les images, vous pouvez voir les deux personnages tenant un appel depuis leur lit avec une conversation la plus courante.

C’est sans aucun doute un moment qui a rendu les adeptes des deux nostalgiques des “retrouvailles” de leurs idoles, même s’il ne s’agissait que d’une vidéo recréée sur une plateforme d’origine chinoise.

Cependant, ce ne serait pas la seule occasion où l’acteur également de la série “Central de abasto” a ramené au présent les souvenirs de son enfance, puisqu’il a également rejoint l’influenceuse Martha Sabrina avec qui il a eu quelques réactions à quelques scènes de cette telenovela. Même à un moment donné, le couple d’acteurs s’étreint et s’embrasse.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Des stars comme Laura Flores, Alejandro Speitzer, Francisco Gattorno, Norma Herrera, Vadhir Derbez, étaient quelques-unes des autres qui composaient le casting du mélodrame pour enfants.

“Mariana Cantú” était le personnage incarné par la star de la musique pop désormais reconnue, à cette époque avec 10 ans, Belinda a marqué ses derniers pas à travers la télévision pour se consacrer entièrement à la musique.

Celui qui fut le jeune galant de Mariana Cantú (personnage de Belinda), Fabián aujourd’hui âgé de 31 ans, est resté à l’écart de la télévision en se consacrant principalement au théâtre, à l’opposé de son partenaire dans le roman qui est aujourd’hui une figure très reconnue dans la musique.

Raisons pour lesquelles vous avez quitté la telenovela

Selon des rapports révélés par certains médias, c’est le producteur, Ocampo, qui a partagé que les parents de Belinda avaient déjà un emploi du temps complet pour elle une fois l’histoire terminée, avec cela, ils avaient l’intention de booster sa carrière sans imaginer que le roman aurait un grand succès qui impliquerait d’allonger l’histoire, comme détaillé dans une interview.

C’est pour ces raisons que la rupture s’est produite, en raison de la position des parents du célèbre, a ajouté le producteur qui a ensuite demandé à Daniela Lujan de se faire passer pour elle dans son personnage, ce qui a augmenté le succès du mélodrame, a souligné le producteur.

Quand je parle aux acteurs et leur dis qu’au lieu de terminer l’enregistrement d’une date, nous allions finir l’enregistrement beaucoup plus tard, les parents de Belinda avaient déjà organisé une tournée que je ne connaissais pas. “

Au début de sa carrière, Belinda s’est aventurée dans trois romans, en 2000 dans “Amigos x Siempre”, l’année suivante, en 2001, elle a collaboré à “Aventuras en el tiempo” et enfin en 2002 à “Complices to the rescue” D’où elle est venue pour se concentrer sur sa carrière artistique, même si son départ suscite encore une grande controverse en raison des écarts présumés entre elle, ses parents et le producteur.

Vous pouvez aussi lire il y a 18 ans, Belinda, l’amour de Nodal a dansé le thème “Sapito”

Quant à la prétendue rivalité avec Daniela Lujan, l’actrice de “Una familia de Diez” est toujours restée en marge des commentaires de presse sur les raisons du départ de Belinda et jusqu’à aujourd’hui toutes deux nient qu’il y ait des rivalités.