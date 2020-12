Gal Gadot et Brie Larson invitée d’honneur aux “The Game Awards 2020” | .

Les Game Awards, le gala des meilleurs jeux de l’année, en l’occurrence celui qui semble interminable 2020, a annoncé deux invités de luxe, plus lors de la présentation du grand événement de remise des prix.

Jusqu’à il y a quelques jours, la présence de Tom Holland, ou mieux connu du public sous le nom de “Peter Parker” dans Spider-Man de Marvel, ou son nouveau personnage “Nathan Drake” dans le film Uncharted, maintenant rejoint par l’actrice et mannequin israélienne, Gal Gadot, et l’actrice américaine, Brie larson.

On sait bien que le beau et talentueux Gadot est le courant “Wonder Woman” dans l’univers cinématographique de DC Comics, et tout indique qu’il montrera une nouvelle avancée du film qui est sur le point d’arriver “Wonder Woman 1984”, qui sortira ce 25 décembre prochain.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Gal Gadot vous invite à voir enfin Wonder Woman 1984 dans les cinémas, avec des règles

De son côté, la belle et talentueuse Larson est, entre autres rôles, un autre super-héros de la bande dessinée sur grand écran: «Capitaine Marvel» dans les films Marvel Studios.

De plus, récemment l’organisateur Geoff Keighley a également confirmé qu’Eddie Vedder, chanteur et leader de Pearl Jam, interpréterait une chanson pendant le gala, qui chaque année cherche à devenir davantage un spectacle à la hauteur d’une industrie qui facture plus que le cinéma. et la musique ensemble.

Lors de la soirée de divertissement qui sera «The Game Awards», les sorties de jeux vidéo les plus remarquables seront récompensées pour l’année, dont nous connaissons les nominés, mais sans aucun doute l’une des grandes attractions de l’événement chaque année est le annonce de nouveaux jeux avec des bandes-annonces ou des petites avant-premières qui révèlent les surprises qui nous attendent pour 2021.

Ce qui, présume être une année au cours de laquelle on attend beaucoup de mouvement après le lancement des nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X | S, comme l’un des jeux qui semble revenir après un an et demi de silence est «Elden Ring ”, le dernier de FromSoftware.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

L’édition la plus massive et la plus numérique de l’histoire de l’événement aura lieu ce 10 décembre, une nuit à partir de laquelle on espère connaître les meilleurs jeux de l’année selon ce concours, qui n’est pas officiel mais est celui avec la plus grande couverture médiatique. .

L’événement annuel rassemble toute l’industrie dans un spectacle qui combine des annonces sur les futurs titres, des performances musicales et des récompenses aux noms les plus en vue de l’année dans différentes catégories.

Les prix sont décernés grâce aux votes exprimés par des dizaines de médias spécialisés du monde entier, dans le cadre d’un jury international qui choisit également les nominés pour les différentes catégories que nous pouvons trouver ci-dessous.

Le «TGA 2020» sera en ligne et offrira plusieurs dizaines de prix, pour sa part, la communauté des joueurs contribue avec leurs votes à l’élection du prix «Players Voice».

La date de célébration des «The Game Awards 2020» est dans la nuit du jeudi 10 décembre 2020; dans la nuit du jeudi au vendredi 11. L’heure est à déterminer

L’émission peut être suivie en direct sur Twitch et aura la participation de Los Angeles, Tokyo et Londres; Ce sera alors quand on saura qui est le “Jeu de l’année”, entre “Final Fantasy VII Remake”, “Ghost of Tsushima”, “Hades”, “Doom Eternal”, “Animal Crossing: New Horizons” et “The Last of Us Part 2 “.

Et comme le meilleur jeu mobile, nous avons “Among Us”, “Call of Duty Mobile”, “Genshin Impact”, “Legends of Runeterra” et “Pokémon Café Mix”.