Ensemble Shawn Mendes et Justin Bieber dans une nouvelle chanson, “Monster” | AP

Les musiciens Shawn Mendes et Justin Bieber Ils ont récemment partagé une vidéo sur leurs réseaux sociaux respectifs annonçant que la collaboration tant attendue qui était vue depuis plusieurs semaines avait fait l’objet de rumeurs.

Après tant de plaidoyers, Shawn Mendes et Justin Bieber ont rejoint leurs talents et sont à quelques jours de la sortie de la chanson “Monstre“.

C’est la première fois que ces deux chanteurs canadiens collaborent et, via leurs réseaux sociaux, ont tous deux partagé un vidéo promotionnel de 15 secondes au cours desquelles ils annoncent que la chanson sortira le vendredi 20 novembre prochain en format numérique.

Cette chanson fera partie de “Wonder”, le quatrième album studio de Mendes, dont la sortie est prévue le 4 décembre.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce que nous pouvons voir dans ce nouveau documentaire, cependant, on s’attend à ce qu’ils montrent des images de sa dernière tournée, qui l’a emmené dans des pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, ainsi que des villes des États-Unis, du Canada et Australie.

En ce moment, ce prochain album a deux singles déjà sortis: “Intro” et celui qui donne le nom à l’assiette, “Wonder”.

Il est à noter qu’il y a quelques mois une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle Shawn, Justin et la chanteuse américaine Tori Kelly dans un studio d’enregistrement.

Dans la vidéo qui a circulé, Shawn joue du piano, tandis que Bieber chante une partie de ce nouveau single.

#MONSTER Vendredi 20 novembre @justinbieber. Prochain single de #WONDER », a écrit Mendes dans le post.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi les utilisateurs du réseau social, donc quelques heures seulement après avoir été partagée, elle compte plus d’un million de likes.

Je crie “,” Oooooooooo bébé !!!!!! “,” COMMENT JE RESPIRE “,” Je suis sorti avec ta femme version américaine “,” le duo pour sauver 2020 “,” La collaboration de la décennie arrive “,” Meilleur chanteur du monde », étaient certains des commentaires.

Il convient de mentionner que «Frenemies» pourrait être le terme pour décrire la prétendue rivalité entre Shawn et JustinBien qu’ils disent que Bieber se sent menacé par le talent et le grand succès de son compatriote canadien, les faits ne semblent pas le montrer.

Cependant, les défenseurs de la théorie de l’inimitié présentent comme preuve une vidéo virale qui est devenue une tendance dans laquelle Shawn et Justin assistent au même événement et ils n’ont pas cessé de s’ignorer.

Alors que le chanteur et petit ami de Camila Cabello a révélé dans une interview que son lien avec la pop star, mariée à son ex Hailey Baldwin, n’a cessé de se renforcer ces derniers mois.

En fait, Shawn a décrit Justin comme un grand “mentor” et a clairement exprimé son désir de collaborer un jour dans le futur il y a des mois, ce qui a finalement été réalisé.

Dans le cas du premier, cela s’est clairement accentué ces derniers temps grâce à sa fréquentation avec Camila Cabello.

“Au cours des six derniers mois, nous nous sommes beaucoup rapprochés. La vérité est que ça a été formidable de l’avoir comme mentor tout ce temps, car il est l’un de mes artistes préférés depuis l’âge de neuf ans.

Je ne peux ni nier ni confirmer une collaboration aujourd’hui, mais il est clair que ce serait fou pour moi de rejeter une telle opportunité », a-t-il déclaré.

En revanche, les raisons qu’ils invoquaient pour s’entendre si mal étaient principalement deux:

Shawn est sorti avec Hailey avant son mariage Justin.

Shawn il est de bons amis avec Taylor Swift, et Taylor et Justin (et Scooter Braun) ont eu beaucoup de problèmes.

