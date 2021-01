Entourée d’amour, Jisoo de BLACKPINK a fêté son anniversaire | INSTAGRAM

La distance et les restrictions dans le monde dues à la situation sanitaire actuelle n’étaient pas un obstacle pour célébrer la belle et talentueuse Jisoo, montrant au monde entier qu’elle est très aimée par ses adeptes du monde entier, l’idole a été l’inspiration d’innombrables images et vidéos, ainsi que des ornements géants dans diverses villes.

Tout cela clairement planifié par différents groupements officiels des désormais innombrables fans de BLACKPINK partout dans le monde, qui des mois à l’avance ont préparé des projets spéciaux pour montrer leur immense amour et leur admiration pour Jisoo en cette occasion très spéciale pour le célèbre coréen.

Alors le “CLIGNER«Ils ont repris presque toute la journée d’hier dans diverses régions du monde, et bien sûr ils ont inondé les réseaux sociaux de nouvelles, devenant une tendance sur Twitter et même Facebook.

Cette organisation a une fois de plus rendu le fandom plus visible que jamais, et de cette façon, la grande popularité de BLACKPINK et l’amour que Jisoo a réussi à gagner auprès de millions de fans à travers le monde étaient à nouveau visibles. .

De même, c’est hier / aujourd’hui, 3 janvier, que la talentueuse et célèbre chanteuse célèbre un an de plus de vie et même si cela fait longtemps qu’elle n’a pas vu ses fans en personne, tout le monde a déjà envoyé ses bons voeux. que ce soit en partageant des photos de la fille sur leurs comptes de médias sociaux respectifs, que ce soit sur des histoires Instagram, des publications Facebook et un grand nombre de Tweets.

De plus, il y avait des gens qui ont créé de belles vidéos avec des animations et toutes sortes de détails avec beaucoup de paillettes, de fleurs et de roses, ajoutant leurs meilleures photos, et des extraits de certaines de leurs meilleures performances dans leur participation au célèbre groupe musical.

La créatrice du divertissement musical a été la motivation totale des fans et de plusieurs grandes entreprises avec lesquelles elle a collaboré, elle a ainsi obtenu des affiches officielles de leur part, ainsi qu’un grand nombre de vidéos publicitaires, la célébrant et laissant le meilleur d’elle-même. souhaite ce retour au soleil.

De même, les stations de métro de Séoul ont reçu différentes collections d’annonces pour célébrer l’anniversaire de Jisoo, pour lesquelles divers écrans vidéo et affiches pouvaient être vus tout au long des 24 heures par jour à travers les escaliers. , qui a capté toute l’attention du public qui circule dans ces zones.

Comme si cela ne suffisait pas, Jisoo a reçu des projets de ses fans en Chine, qui ont loué des espaces pour montrer des vidéos de cette chanteuse et même préparé un endroit parfait pour prendre des photos en l’honneur de la belle jeune femme.

De plus, ses amis et collègues les plus proches du monde de la musique lui ont envoyé un grand nombre et une variété de cadeaux d’anniversaire directement chez elle, comme on peut le voir dans les histoires de la célèbre chanteuse.

Jisoo a reçu un magnifique gâteau d’anniversaire dans le plus pur style coréen, avec une meringue pâtissière aux tons pastels, quelle redondance, et des lettres en sucre parfaitement réalisées, décorées de perles comestibles.

Elle a également reçu une bouteille exclusive de champ * aña au design unique, une douzaine de belles tulipes roses et une précieuse boîte contenant des produits Dior, envoyés par la marque renommée, ainsi qu’une robe légère, de nombreux bijoux et plusieurs autres desserts, et décorations florales.

Jennie et Rosie ont partagé à partir de leurs comptes officiels respectifs sur Instagram, quelques histoires en mode boomerang où elles apparaissent avec Jisoo, montrant aux téléspectateurs la grande affection qu’ils ont pour le membre de BLACKPINK.

Il ne fait aucun doute que les talentueux ont eu un anniversaire qui mérite d’être rappelé, en commençant l’année 2021 de la meilleure façon.