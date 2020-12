Les dernières tendances lifestyle, mode et voyage

Nous sommes presque en septembre et ce sentiment de rentrée scolaire commence à s’installer. L’une des meilleures gueules de bois de notre éducation, c’est le désir de prendre des résolutions en début d’année scolaire indépendamment du fait que vous ayez quitté l’école au moins dix il y a des années.

Ces résolutions tournent souvent autour d’aller plus au gymnase et de manger moins, mais à moins que vous ne soyez très motivé, il peut être difficile de maintenir un tel régime. C’est là qu’interviennent les entraîneurs personnels – ces gourous de l’exercice sont là pour éduquer et améliorer nos entraînements. Il est facile d’entrer dans le cycle d’aller au gymnase pour soulever quelques haltères et faire un petit jogging sur le tapis roulant, pour rentrer à la maison et se moquer d’une tablette de chocolat.

Donc, si vous cherchez quelqu’un pour vous mettre en forme, lisez notre guide des meilleurs PT de Londres (sans ordre particulier) qui vous aidera à atteindre votre objectif souhaité.

Tim Walker

Fondateur de sa propre marque de fitness Evolve Fitness, Tim reconnaît la difficulté de jongler avec le fitness avec la vie et le travail en ville. Après avoir terminé un baccalauréat en sciences du sport et de l’exercice pour étendre ses connaissances du corps, 13 ans plus tard, Tim se concentre maintenant sur l’éradication – avec son équipe de formateurs de crack – la difficulté que certains entraîneurs personnels placent inutilement à l’entraînement. Il commente «mettre les gens dans la meilleure forme de leur vie est tout pour moi. J’adore la simplicité du processus et la radicalité des changements. »

Coût: Pack de démarrage pour 4 semaines – 625 £

Emplacement: Rue Bouverie, Temple, EC4Y; evolvefitness.co.uk

Peter Mac

Fervent partisan de la pratique de ce que vous prêchez en tant que formateur, PMAC Fitness incarne l’idée du travail d’équipe, mettant l’accent sur la relation partagée avec le client. Peter a non seulement participé aux championnats du monde de Yoga Asana et s’est classé dans le top 20, mais a également participé à la compétition Miami Pro Fitness. Les deux défis lui ont permis de mieux comprendre la nutrition et d’autres aspects d’un entraînement réussi. Il travaille actuellement avec Reggie Yates.

Coût: 10 séances 750 £

Emplacement: à travers Londres; pmacfitnes.com

Peter Mac (à droite)

Shaun Stafford

Shaun a réalisé des quantités abondantes; il est un spécialiste de la force et du conditionnement avec une maîtrise de l’Université d’Oxford. Il a non seulement travaillé avec Spencer Matthews, avant sa couverture dans le magazine Men’s Health, mais a également formé Mike Worsley, le joueur de rugby d’Angleterre et des Harlequins. Shaun est bien éduqué dans le domaine, ce qui permet à ses clients d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Coût: sur demande

Emplacement: 6 Trump Street, EC2V 8AF; cityathletic.co.uk

Hollie Grant

Jeune femme déterminée, Hollie Grant est tout ce que vous recherchez chez un entraîneur personnel. Elle est une instructrice de Pilates primée et reconnue pour son entraînement «Méthode modèle». Ayant couru 7 marathons en 7 jours en tant que faveur caritative, elle s’est poussée à des limites que nous aimerions tous atteindre. Sa formation s’adresse généralement aux femmes, façonnant leur corps et renforçant leur confiance en elles. Elle croit que l’exercice est essentiel pour améliorer la santé mentale et physique.

Hollie Walsh

Coût: 10 séances 1000 £

Emplacement: Pilates PT, New King’s Road, SW6; pilatespt.co.uk

Ruben Tabares

Ancien danseur du Royal Ballet devenu 400 m haies, Tabares aborde la forme physique avec grâce, mais aussi un rythme et une puissance incroyables. Ses clients sont variés, de David Haye, qu’il entraînait avant de devenir champion du monde poids lourd, à P Diddy et Tinie Tempah. Cependant, il ne s’en tient pas seulement aux étoiles, il forme également des gens d’affaires et ceux qui cherchent à perdre du poids. Il soumet ses clients à un processus appelé «adaptation» pendant deux mois, qui renforce les tendons et les ligaments des articulations et conditionne les muscles afin que vous puissiez commencer à vous entraîner sans vous blesser. Il passe ensuite au travail de force, car cela facilite votre capacité à faire du sport. Grâce à un programme soigneusement planifié, il est réputé pour ses résultats.

Coût: Séances à partir de 200 £

Emplacement: Mandarin Oriental, SW1; mandarinoriential.com

Louise Parker

L’éthique de Louise Parker ne consiste pas seulement à changer vos routines d’exercice, il s’agit de travailler ensemble pour recâbler les mauvaises habitudes et établir une nouvelle «normale». Il y a des sacrifices définitifs – pas d’alcool, pas de sucre – mais l’équipe est là pour vous tenir la main lorsque les temps sont durs. Les programmes conçus avec soin vont de «L’intensif», «Entretien» et «Perte de poids optimale».

Coût: Programme de six semaines à partir de 3799 £

Emplacement: Sloane Square, SW1; louiseparker.uk.com

Projetez-moi

Le nom dit tout: l’équipe de ce studio de fitness indépendant se consacre à vous aider à vous concentrer sur le meilleur de vous-même. L’espace accueillant est rempli d’art et même de lumières de plantes à fleurs à l’envers dans la réception. Il existe une gamme variée de formateurs à choisir en fonction de ce que vous souhaitez retirer des sessions. Ils créeront un plan sur mesure pour vous aider à devenir une version plus saine de vous-même. Ils offrent également Project Me propose également des cours réguliers de yoga, pilates, Tabata et une gamme de thérapies, y compris l’acupuncture.

Coût: 8 séances par mois coûtent 368 £.

Emplacement: Crouch End, N8; profect-me.co.uk

David Valentine-Jones

David Valentine-Jones, un ancien nageur international, a commencé Sculpt Health & Fitness il y a 7 ans après avoir travaillé dans un environnement de gym d’entreprise. Sculpt est une équipe d’entraîneurs personnels de premier plan à Londres avec une réputation exceptionnelle pour la construction de corps plus forts, plus sains et plus athlétiques, qui compte désormais une équipe de 11 entraîneurs experts. Ils couvrent tout Londres et peuvent s’adapter à vos engagements – si vous préférez vous entraîner dans l’une de leurs salles de sport partenaires, dans le confort de votre propre maison ou même à l’extérieur, ils vous y rencontreront. Ils proposent différents forfaits tels que «The Fat Burner», «The Body Transformer» et un programme en ligne appelé «Fit not Skinny» conçu exclusivement pour les femmes.

Coût: Sur demande

Emplacement: À travers Londres

Marianne ‘Fille d’or’ Marston

Les séances personnelles de Marianne sont adaptées à vos besoins individuels, que vous souhaitiez apprendre à boxer, améliorer votre technique de boxe ou simplement vous mettre en forme. Les séances reflètent un véritable entraînement de boxe professionnel qui comprend de nombreuses techniques, exercices et exercices de boxe que le champion poids-lourd du monde Steve ‘USS’ Cunningham, parmi d’autres sportifs de haut vol, utilisent dans leurs préparations d’entraînement et de compétition. Outre un entraînement de boxe pour sculpter et tonifier votre silhouette rapidement, la «Golden Girl» est également une nutritionniste qualifiée.

Coût: 1 heure de session personnelle One-2-One coûte 60 £

Emplacement: Pont de Londres, SE1;

Geoff Clément

Pure Fitness est un centre d’entraînement privé situé au cœur de Shoreditch et Hoxton dans l’est de Londres à la mode, dirigé par le maître entraîneur de célébrités Geoff Clement. Pure Fitness Shoreditch propose un programme de remise en forme 360 ​​qui comprend tous les domaines nécessaires pour mener un mode de vie sain et fonctionnel. Ils ont une variété de forfaits qui incluent «Perte de graisse», «Performance», «Rééducation» et «Nutrition».

Coût: 8 séances par mois coûtent 600 £.

Emplacement: Shoreditch, E2; geoffclement.com; purefitnessshoreditch.com

Nick Mitchell

Entraîneur personnel, entraîneur de force et de conditionnement et fondateur d’Ultimate Performance, Nick Mitchell a été salué comme «Meilleur entraîneur personnel de Londres» par Time Out. Les gymnases d’entraînement personnel Ultimate Performance sont de haute qualité et s’adressent à l’entraîneur sérieux, mais aussi à la personne qui souhaite obtenir quelque chose d’un peu plus de ses séances de gym.

Coût: Formation pendant 6 semaines – 249 £

Emplacement: La ville, EC2, Mayfair, W1; nickmitchellblog.com

SIX3NINE

Saviez-vous que votre corps contient 639 muscles? C’est le numéro qui a inspiré le nom de Six3Nine, un secret de fitness qui devient rapidement l’endroit idéal pour atteindre vos objectifs de fitness et de santé. Les cercles et les lignes sont peints sur le sol avec des cloches de bouilloire, des poids libres, des câbles et des équipements de gymnastique remplissant le reste de l’espace. Une fois jumelés à un entraîneur, ils examinent votre historique de fitness et créent des sessions sur mesure pour vous aider à apporter des améliorations que vous n’auriez jamais cru possibles. Ils examinent l’ensemble du mode de vie d’une personne et vous proposent un programme vraiment sur mesure.

Coût: 8 séances par mois coûtent 595 £.

Emplacement: Covent Garden, WC2; six3nine.com

Studios Twist

Si vous n’êtes pas fan de la présence de quelqu’un lorsque vous vous poussez à la limite lors d’une séance d’entraînement personnel, cela pourrait être la réponse aux problèmes de votre entraîneur personnel. Quel que soit votre niveau de forme physique ou votre expérience au gymnase, l’entraînement personnel est fait sur mesure pour vous et vos objectifs – par exemple perdre quelques kilos, se tonifier pour une occasion spéciale ou s’entraîner pour un événement majeur.

Coût: 8 séances par mois coûtent 320 £.

Emplacement: Forrest Hill, SE23; twiststudios.co.uk

