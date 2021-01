Entre bananes et maillot de bain métallisé, Kylie Jenner a montré ses énormes courbes | INSTAGRAM

Ce n’est un secret pour personne que, pour vendre le dernier produit de sa cave, Kylie Jenner fera n’importe quoi à travers des campagnes publicitaires, des séances photo et toutes sortes de promotion.

Comme c’est le cas, à cette occasion, où, la femme d’affaires a posé en maillot de bain violet moulant, sur des centaines de bananes, pour pouvoir vendre jusqu’au dernier ensemble de rouge à lèvres de sa nouvelle ligne d’été.

Bien qu’il s’agisse d’une publication d’il y a plusieurs années, vers l’été 2018, les millions de fans de Kylie se sont souvenus d’une des photos qui est devenue presque immédiatement Le favori de nombreux.

Que ce soit pour les détails de l’image en général, les couleurs vibrantes et super frappantes, le splendide maquillage de Kylie, en utilisant leurs propres produitsDe toute évidence, ou simplement parce que c’est le modèle, c’est sans aucun doute l’une des promotions les plus appréciées par le vaste groupe d’admirateurs de la jeune femme d’affaires prospère.

Et, pour commencer, le modèle semble s’appuyer sur une grande quantité de bananes, ne portant qu’un maillot de bain une pièce frappant, dans une nuance métallique de violet, qui contraste parfaitement avec l’arrière-plan de l’ensemble du Séance photo.

Même s’il s’agit d’un modèle très simple, Jenner sait le porter à merveille et en même temps mettre en valeur ses hanches proéminentes, comme elle l’a fait pour ce divertissement spécifique, en portant une taille haute, exposant ses énormes courbes.

Avec ses cheveux blonds mi-mouillés à hauteur d’épaule, combinant de la meilleure façon possible, son tout nouveau maquillage digne d’un chaud après-midi d’été, précisément ce pour quoi cette ligne a été créée.

Et comme de coutume, la magnat du maquillage a utilisé son regard séduisant pour capter toute l’attention de ses millions d’admirateurs et de clients, qui, captivés par la confiance que dégage le mannequin, sont présents dans son profil tous les jours, en attendant ses messages enflammés.

Cette publication a réussi à rassembler environ 3 millions de likes au sein de l’application préférée de Kylie, où jusqu’à aujourd’hui elle a atteint un peu plus de 212 millions de fidèles et admirateurs, qui sont plus qu’heureux d’apprécier la beauté de la jolie jeune femme.

Il faut se rappeler qu’à cette époque, la sœur cadette du clan Kardashian Jenner, venait de faire la couverture du magazine Forbes, puisque, depuis, elle fait partie de la liste des femmes les plus riches de l’année.

On peut donc vous assurer sans crainte de vous tromper que Kylie Jenner était à son meilleur, après le succès de sa société de maquillage “Kylie Cosmetics”, la plus jeune de la famille Kardashian, n’a pas cessé depuis, et chaque année, au moins deux exclusives lignes de maquillage à thème.

Bien que, pour cette publication, ce soit la collection été 2018, comme nous l’avons déjà mentionné, qui présente des couleurs chaudes et vibrantes comme l’orange, le fuchsia ou le jaune, des couleurs très risquées pour beaucoup, mais préférées de beaucoup d’autres.

La ligne comprenait tout ce dont vous aviez besoin: des eye-liners aux tons chauds, des rouges à lèvres, des surligneurs, des paillettes, des palettes d’ombres et plus encore, bien que cette collection ait été entièrement limitée et lancée uniquement sur le Web, et comme prévu, elle a été épuisée en quelques heures seulement. d’être partagé publiquement.