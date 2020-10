Entre Kima et Stormie, qui des deux est le plus mignon? | .

Il ne fait aucun doute que la naissance d’un enfant lorsque ses parents sont célèbres est tout un événement, cependant, certaines comparaisons ne peuvent être évitées, toujours sans l’intention d’offenser qui que ce soit lorsque les enfants des célébrités sont comparés à leurs pairs. les enfants d’autres célébrités, même s’ils ne sont pas connus pour le simple fait de coïncider avec une telle préciosité comme c’est le cas avec Stormi ma fille Kylie Jenner et Kima fille de Kimberly Loaiza.

Le chanteur youtuber Juan de Dios Pantoja a partagé une petite séance photo aux côtés de sa belle fille Kima Sofía, c’est sans aucun doute l’une des scènes les plus tendres auxquelles les deux ont participé.

Depuis le moment où lui et sa partenaire Kimberly Loaiza ont annoncé l’arrivée de leur bébé jusqu’à aujourd’hui, il ne s’est pas lassé de dire à quel point il aime et adore sa petite fille, en même temps que sa femme, mais à plusieurs reprises il l’a été appelé Kima comme la lumière de ses yeux et pour qui il donnerait facilement sa vie.

Malgré le fait que Kima n’a qu’un an, elle est devenue une célébrité comme ses parents, ce cas est assez similaire à celui de la femme d’affaires et mondaine Kylie Jenner, sœur cadette du Kardashian Jenner Clan avec sa fille Stormi.

Comment vous souviendrez-vous du moment où Kylie Jenner a annoncé sa grossesse, quelque chose de similaire s’est produit avec Kimberly Loaiza, cependant, le clan Kardashian Jenner est connu dans le monde entier, il a donc plus de followers sur son compte Instagram et est beaucoup plus populaire que le youtubeur mexicain cependant cela n’enlève rien à son travail ou à sa personnalité.

L’interprète de “You lost me” est devenue une célébrité au Mexique, il est probable qu’elle veuille conquérir le marché américain, des choses qu’elle pourra probablement faire, puisqu’elle a déjà eu des collaborations internationales, dont ce que certains disent être la meilleure amie de Kylie Jenner Youtuber et personnalité des médias sociaux James Charles.

Dès le moment où il a sorti la vidéo en compagnie de la youtubeuse, certains de ses followers ont commencé à spéculer que ce ne serait pas une surprise de voir Kimberly vivre avec Kylie et de même pour ses deux filles, qui sont d’une vraie tendresse.

Dans la séance photo qu’il a partagée quand ils Pantoja, nous pouvons voir l’interprète de “Táctica” avec sa fille dans le jardin de sa maison, dans certaines des vidéos du youtubeur nous avons vu à quel point les mains ici fascinent à jouer et à faire des visages qu’elles imitent leurs pommes de terre.

Je sens que c’est un rêve, je vis dans l’amour depuis qu’elle est entrée dans ma vie je n’ai jamais ressenti un amour aussi fort que celui que je ressens pour ma princesse, je t’adore Kima.

Jusqu’à présent, Kimberly et Juan de Dios ont décidé dans une certaine mesure d’éloigner leur petite fille, car plusieurs entreprises ont demandé que leur fille devienne l’image de leur marque, elles ont donc décidé de se retirer de ces offres afin que votre fille profite de son enfance.

Cependant, il est inévitable que Kima n’apparaisse pas dans les publications, cependant celles-ci sont uniquement et exclusivement dans les comptes de ses propres parents ainsi que ce qu’ils partagent sans vouloir en profiter.

Il ne fait aucun doute que Kima Sofía et Stormie sont deux belles princesses, bien qu’elles aient des âges différents, chacune d’elles est mignonne, il est donc impossible de choisir une.

