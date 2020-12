Entre les transparents! Noelia se souvient d’un de ses succès | Instagram

La chanteuse et femme d’affaires ainsi qu’un mannequin Noelia d’origine portoricaine a de nouveau conquis l’élève de ses fans en apparaissant avec l’une des combinaisons les plus appréciées de ses fans, la tenue transparent et des vêtements serrés, cette fois il l’a fait dans une vidéo en dansant l’une de ses premières chansons sorties.

Depuis vingt ans, Noelia n’a cessé de conquérir ses fans, nous avons eu l’opportunité de la voir dans différentes facettes de sa vie non seulement en tant qu’artiste mais en tant qu’entrepreneure et surtout en tant que femme, ce que nous croyons être l’une de ses plus grandes avancées, comme beaucoup d’entre nous aimeraient le faire. .

Discutablement Noelia est une femme qui n’est jamais immobile, depuis longtemps on la voit extrêmement active, créant des entreprises qui ont contribué au bien-être économique de plusieurs personnes en les employant et en se donnant aussi l’opportunité d’apparaître en bourse New York, c’est l’un de ses plus grands objectifs, il réalisera très probablement cet exploit dans peu de temps.

Avec de multiples tâches à résoudre, l’interprète de “Give me a reason” l’un de ses plus récents singles, se donne toujours l’opportunité de dire bonjour et d’envoyer des bénédictions ainsi que des salutations à ses fans qui l’adorent tant et qui l’accompagnent depuis qu’elle a commencé sa carrière. .

Tout comme lorsqu’il a décidé d’ouvrir son compte Instagram où il compte déjà 1 million 300 mille followers, ce chiffre même s’il semble un peu petit par rapport aux autres stars pour Noelia C’est très significatif, puisqu’il ne compte que ses abonnés les plus fidèles, ce chiffre va sûrement commencer à croître une fois que les internautes le connaîtront un peu plus.

La vidéo qu’il a partagée il y a un jour apparaît sur un balcon en chantant une partie de l’un de ses tubes “Pas une larme de plus”, en arrière-plan on voit une belle mer bleue avec beaucoup de vagues, Noelia pour sa part a l’air spectaculaire, elle porte une sorte de corps avec des manches longues et des imprimés géométriques, ainsi que des bas noirs transparents.

Tant mieux pour Noelia que tu es la meilleure spectaculaire comme toujours », a écrit l’un de ses fans.

Divers commentaires ont été reçus Noelia Dans leur publication, ils applaudissent surtout la belle portoricaine, qui malgré les années conserve toujours son essence, son charisme, en particulier sa beauté et sa passion pour le chant.

Peut-être que peu d’internautes savent quelque chose sur sa carrière et l’identifient simplement pour avoir participé à un film réalisé pour adultes, à la suite de la fuite d’une vidéo il y a des années, ce n’est qu’au cours d’un programme qu’elle a partagé que «cette fois» tout serait bien fait Après s’être mis en forme et avoir eu une vraie production à coup sûr, il a laissé tout le monde impressionné par sa participation à ce qui aurait pu être sa catharsis.

Cependant, malgré la recherche constante de plusieurs photos et vidéos où Noelia montre ses charmes, elle est aussi une excellente entrepreneuse, il y a plusieurs entreprises qu’elle gère et dont elle a pleinement profité, elle a même encore cherché à se développer. plus.

L’une des entreprises les plus récentes que l’interprète de «Candela» a lancée est un lot de voitures avec un atelier, il y a quelques jours elle partageait des vidéos où elle montrait une partie des lieux, elle est également apparue près d’une voiture avec le capot ouvert, prétendant qu’elle le réparait pour se référer à l’atelier, elle l’a évidemment fait pour attirer l’attention tout en ayant l’air coquette dans ses vêtements moulants.

Sans aucun doute Noelia elle sait très bien attirer l’attention des internautes, que bien qu’elle n’ait pas «autant» d’abonnés, des millions de personnes la connaissent.

