La voix de Josh Gad nous emmènera dans un voyage pour voir ce qui se passe dans les coulisses de deux des expériences avec des animaux avec le charme que seule la maison de Mickey Mouse peut leur donner: le parc à thème Royaume animal de Disney et l’attraction Seas with Nemo & Friends à EPCOT.

De la main du directeur des animaux, Rachel Daneault; du Dr. Mark Penning, Vice-président, Animaux de Disney, Science et Environnement, Parcs Disney, et vétérinaire Dr. Dan Fredholm le public rencontrera des amis intéressants, comme le souverain absolu de sa fierté, la lionne Kinsey; le lion alpha Dakari, la super maman girafe Kenya ou le nouveau venu dans la famille des gorilles, le bébé la grâce.

Dans une conversation longue distance avec Who, Penning garantit que la série Magic of Disney’s Animal Kingdom – une production National Geographic – a un objectif très clair: «Nous avons une très large sélection d’espèces animales et d’individus qui ont des histoires à raconter. Nous avons superposé cela.

«Notre désir de montrer les incroyables relations de confiance entre les animaux et les personnes qui en prennent soin, à quel point nous sommes passionnés pour sauver ces animaux. Et tout dépend de la façon dont ces histoires sont racontées, et c’est là qu’elles entrent en jeu. Joe (Rohde, Walt Disney Imagineering, Portfolio Creative Executive) et leur formidable équipe », a-t-il ajouté marque.

Cette série de Disney + nous permettra également de connaître de première main l’expérience de Rachel avec les gorilles: «Il y a un épisode où vous me verrez avec un en particulier. C’est notre argent de notre groupe familial et c’est drôle car ce qui m’a surpris, c’est que je n’ai jamais voulu travailler avec des gorilles.

«Et maintenant, ils sont une définition de ma carrière, je travaille avec des gorilles ici, mais je peux aussi parler à nos invités des gorilles qui sont dans un orphelinat en République démocratique du Congo, que Disney a vraiment aidé à construire, et en fait entretient maintenant. abondait Daneault.