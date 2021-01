UNE

dam Frisby se souvient du premier article qu’il ait jamais vendu sur le site In The Style. C’était une robe au crochet blanche que quelqu’un a achetée pour 19,99 £, et l’année était 2013.

L’entrepreneur a utilisé ses économies, a trouvé un ami pour l’aider à créer un site Web, a acheté six robes à des grossistes et a imprimé 10 000 dépliants qu’il a distribués sur Market Street à Manchester. Frisby était ravi d’avoir réalisé sa première vente. Lorsqu’il vendait des articles, il réinjectait de l’argent et augmentait les niveaux de stock.

La start-up a parcouru un long chemin depuis, et aujourd’hui la firme est connue pour les collections qu’elle a créées et lancées avec des célébrités, comme l’actrice Jacqueline Jossa.

La société vient de signaler que les ventes totales au cours des 13 semaines précédant le 31 décembre ont plus que doublé (169%) pour atteindre 13,5 millions de livres sterling, tandis que pendant la même période, le nombre de clients a bondi de 45%.

Des rapports de l’année dernière ont déclaré que In The Style envisageait une éventuelle cotation en bourse qui valoriserait la marque à plus de 100 millions de livres sterling. La société n’a pas commenté cela, mais dans la nouvelle mise à jour commerciale d’aujourd’hui, Frisby a souligné le potentiel de croissance de l’entreprise.

Il a déclaré: «Nous pensons que, grâce à notre modèle innovant et flexible, à notre marque forte et à notre clientèle croissante, In The Style est très bien placé pour tirer parti de sa forte dynamique en 2021.»

Voici un aperçu de ce que fait l’entreprise, de la façon dont elle a augmenté ses ventes pendant les verrouillages de Covid-19, et un peu plus sur son fondateur…

C’est un détaillant de mode en ligne basé à Manchester qui emploie environ 120 personnes. La marque de vêtements pour femmes s’associe à des influenceurs sur le long terme pour concevoir, développer et promouvoir en collaboration des collections de marque.

Il expédie dans plus de 100 pays, bien que la majorité de ses ventes soient effectuées au Royaume-Uni.

La société de capital-investissement Causeway Capital détient une participation majoritaire dans l’entreprise, Frisby et la direction In the Style détenant le reste.

Comment s’est-il comporté en 2020?

Au cours des 13 semaines précédant le 31 décembre, la société a vu ses ventes bondir de 169% à 13,5 millions de livres sterling. Les ventes via son application ont augmenté de plus de 500%. Le directeur de l’exploitation, Paul Masters, a déclaré que c’était un trimestre record et a applaudi une performance «stellaire».

C’est parmi les «gagnants» du verrouillage qui ont bénéficié d’un boom des achats en ligne. Les gens ont afflué pour acheter en ligne tandis que les verrouillages fermaient temporairement une grande partie de la rue principale à différents moments de l’année dernière.

Alors que la demande de vêtements de fête a été touchée en raison de l’annulation d’événements sociaux et de la fermeture des pubs et des bars à plusieurs reprises en 2020, In The Style a augmenté ses gammes de vêtements de détente et de vêtements de sport pour attirer les clients.

Qu’y a-t-il sur le CV de Frisby?

Avant de lancer In The Style, Frisby, 33 ans et né à Great Yarmouth, a quitté l’école avant de passer ses GCSE. Il a occupé un certain nombre d’emplois par la suite, notamment dans une succursale de Burger King à Cambridge et dans un Barclays à Cambridge en tant que caissier.

Il a commencé In The Style avec ses propres économies, environ 1000 £.

Des hauts et des bas pour Frisby chez In The Style?

Frisby dit que parmi les hauts qu’il a connus dans l’entreprise, il y a la signature d’accords de collaboration avec des célébrités et la vision de la série télévisée. [Breaking Fashion] et les panneaux publicitaires que l’entreprise a créés.

Il dit à la norme que les revers ont précédemment inclus l’entrepôt par effraction et le stock volé.

Frisby dit au Standard que la société aura l’une de ses plus grandes collaborations de célébrités à annoncer. L’entreprise cherchera également à se développer avec de nouvelles catégories de produits.

Il dit qu’il est difficile de ne pas ramener le travail à la maison avec lui: “Mon passe-temps et ma vie sont In The Style 24/7.”

Frisby déclare: «De toute évidence, il y a un certain nombre de défis hors de notre contrôle pour le moment, mais nous avons une grande marque et un modèle unique, et notre objectif est de développer la marque In The Style.»