s le Zoom se lance, je ressens un battement d’excitation. De l’ennui du verrouillage, l’idée que j’entre dans le monde extravagant des beaux-arts récemment décrit dans Tenet, où Elizabeth Debicki joue dans le film tant attendu de Christopher Nolan en tant que superbe marchand d’art qui vend aux milliardaires, est alléchante.

Je rencontre un marchand de violon qui opère dans une sphère que la plupart des Londoniens ignorent.

Roman Goronok se décrit comme un entremetteur. Il est derrière une société d’investissement unique spécialisée dans la connexion du 1% avec des instruments à cordes anciens valant des millions.

Le violon le plus cher qu’il a négocié a été fabriqué par le luthier Guarneri del Gesu du 18ème siècle et vendu pour 15 millions de livres sterling. L’expert estime qu’il vaut 20 millions de livres aujourd’hui.

Mais après une demi-heure ensemble, je me rends compte que la valeur des instruments qu’il courtage n’est pas la chose la plus intéressante dans l’entreprise de Goronok.

(

Le Stradivarius en cours de négociation

/ Roman Goronok)

Né en Russie, l’homme d’affaires est un ancien violoniste professionnel qui s’est retrouvé incapable de jouer après un accident de moto au début de la vingtaine.

Cela l’a forcé à changer de vie, mais Goronok décrit toujours jouer d’un beau violon comme “la forme la plus profonde de méditation que je connaisse”.

La musique est la passion de sa vie, et sa mission n’est pas seulement de négocier des accords avec le plus offrant, mais d’aider à nouer des relations entre des individus riches et des musiciens classiques renommés.

Il veut trouver les “Médicis de notre époque” – trouver un sponsor qui achètera un violon de grand maître et le prêtera à un musicien renommé, permettant au talent de le faire chanter.

Les Médicis, une dynastie bancaire italienne, ont parrainé des artistes et des scientifiques de Da Vinci à Galileo, et ont financé les efforts derrière l’invention de l’opéra.

Dans son nouveau livre, Portfolio of Instruments, Goronok écrit: «Ces instruments à cordes raréfiés, finis et remarquables sont aussi précieux que les peintures de Vinci ou de Rembrandt dans la manière dont ils nous informent sur qui nous sommes et d’où nous venons.

«Ce sont des œuvres d’art à tous égards, et sans elles, la musique classique telle que nous la connaissons n’existerait pas».

L’entrepreneur se dit spécialisé dans la mise «discrètement» de ces instruments «entre les mains d’esprits apparentés qui comprennent à la fois l’importance de préserver ces beaux objets historiques et leurs indéniables qualités d’investissement très performantes».

(

On pense que les Médicis ont financé des efforts pour créer l’opéra

/ GEORGIE GILLARD)

Si vous avez besoin de sauter dans un avion et de quitter immédiatement un pays, un violon rentrera presque dans votre bagage à main, ajoute Goronok en souriant.

Aujourd’hui âgé de 42 ans et basé à Surrey, l’entrepreneur passe généralement du temps à parcourir le monde pour trouver, identifier et confirmer la provenance d’instruments rares avant de tenter de négocier le partenariat idéal de mécénat.

Le courtier, qui travaille actuellement avec Stradivarius fabriqué en 1715, dit qu’il n’est pas trop difficile de discerner un faux en raison de la datation au carbone et d’autres mesures.

Le Stradivarius est sans doute le violon antique le plus célèbre au monde. Il n’y en a jamais eu que 900 produits par Antonio Stradivari et son atelier aux XVIIe et début XVIIIe siècles. Avec plus d’un tiers perdu au fil du temps et environ un autre tiers dans les musées du monde entier, il ne reste qu’environ 300 à acheter pour des collections privées.

J’étais curieux de savoir pourquoi les riches clients de Goronok choisissent d’investir dans ces violons rares plutôt que dans tout autre actif.

«C’est cette rareté de l’offre, ainsi que le savoir-faire et les performances acoustiques définitifs, qui ont rendu ces violons anciens si convoités par les collectionneurs, conservateurs et investisseurs», explique-t-il. “Ils résistent aux tendances et aux modes changeants, qui influencent la valeur marchande … La valeur des instruments à cordes fins et rares a non seulement augmenté tout au long de leur existence commerciale, mais surtout, elle n’a jamais diminué.”

L’expert parle des instruments comme d’un investissement, mais il est plus passionné par le côté socialement responsable de devenir un mécène à la manière des Médicis.

«Nous devons préserver ces chefs-d’œuvre pour les générations futures», dit-il.

Je termine notre conversation avec l’impression que le plus grand plaisir de Goronok ne vient pas de la négociation d’une vente mais de la découverte d’un chef-d’œuvre, puis d’écouter le violoniste qu’il a associé à un artefact jouer un concerto.