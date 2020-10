Acteur Patrick J.Adams, dont les téléspectateurs se souviendront peut-être s’ils ont vu l’épisode Lost «The Man from Tallahassee» (3×13) (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010), son Mike Ross de Suits (Aaron Korsh, 2011) -2019) ou son Stefan Kilbane de Sneaky Pete (Bryan Cranston et David Shore, 2015-2019), Il joue maintenant l’astronaute John Glenn dans Chosen for Glory (Mark Lafferty, 2020), la série National Geographic et Disney Plus sur le projet Mercury de la course à l’espace. Et, comme il nous l’a raconté dans une interview avec des médias tels que Explica.co, il semble très important de raconter cette histoire aux générations après l’arrivée sur la Lune dans Apollo 11.

Patric J. Adams: “Le Chosen for Glory est un trésor d’histoire et de personnages, de conflits, d’intrigues et de manœuvres”

«Tout le monde, quand ils parlent du programme spatial, ils parlent de l’alunissage», dit-il. «Et c’est arrivé très rapidement, dans la foulée du programme Mercury: Mercury, Gemini, Apollo. Évidemment, nous étions sur la Lune en 69. Ou peut-être pas, si vous croyez aux théories du complot, ce que je ne fais pas. Mais le fait est que l’histoire que nous racontons dans Chosen for Glory est celle qui, en vertu de tout bougeant si vite, nous atteignions ce monument monumental de l’atterrissage sur la lune, et c’est ce qui a attiré l’attention de tout le monde. Et maintenant, lorsque nous regardons en arrière sur le programme spatial, c’est ce sur quoi nous voulons nous concentrer, et cela mérite d’être concentré. C’était une histoire incroyable. “

Chosen for Glory, le livre de Tom Wolfe (1979) qui avait déjà été adapté par Philip Kaufman dans son film de 1983, «parle de ces sept gars, de leurs familles et des personnes qui étaient responsables de la construction de la NASA en premier lieu, continue Patrick J. Adams. “Y ces gars-là se sont vraiment inventés au fur et à mesure, et dans une carrière incroyablement dramatique avec un pays qui était en pleine guerre froide », qui est« un trésor d’histoire et de personnages, de conflits, d’intrigues et de manœuvres »pour lequel il se sent« très, très chanceux de pouvoir participer à la porter à une génération des gens qui ont probablement été distraits par l’atterrissage sur la lune ou par les autres avancées que nous avons faites depuis. “

Jake McDormand: “Ils devaient être dépeints comme le genre de héros infaillibles de l’Amérique, ce qui n’était en aucun cas un style de vie auquel ils étaient habitués.”

En ce qui concerne Jake Mcdormand, un acteur qui sera connu des téléspectateurs de House (Shore, 2004-2012) pour son chapitre “Safe” (2×16), pour son Jim de Die Hard 4.0 (Len Wiseman, 2007), son Mike Pratt de Shameless (Paul Abbott et John Wells, depuis 2011) ou son Jeff Suckler de What we do in the shadows (Jemaine Clement, depuis 2019), joue Alan Shepard dans Chosen for Glory. «J’ai toujours rencontré des astronautes comme ceux-ci, des icônes incroyablement plus grandes que nature à admirer et à imiter à bien des égards», dit-il. “Mais j’imagine que j’ai oublié que ce sont des gens normaux et que, dans ce cas, ils devaient être placés sur un piédestal.”

C’était ce qu’on leur demandait «à cause de la course spatiale avec la Russie à l’époque», et «ils devaient être dépeints comme le genre de héros infaillibles de l’Amérique, ce qui n’était en aucun cas un mode de vie auquel ils étaient habitués. Ainsi, non seulement ils naviguaient dans le programme spatial et trouvaient exactement comment amener une personne dans l’espace, sur l’orbite terrestre et sur la Lune, mais ils étaient aussi Ils ont compris comment protéger leur vie privée et gérer un niveau de célébrité à égalité avec les Beatles, alors que la seule expérience qu’ils avaient était une sorte de formation aux programmes de pilotes d’essai militaires, navals et de l’armée de l’air ».

Finalement, Colin O’Donoghue se met dans la peau de Gordon Cooper, et avant d’avoir participé à l’épisode “The Undoing of Cromwell” (3×08) des Tudors (Michael Hirst, 2007-2010) en tant que duc Philippe de Bavière, dans Le rite (Mikael Håfström, 2011) dans la peau de Michael Kovak ou Il était une fois le capitaine Killian “Hook” Jones. Il lui semble que le tournage de Chosen for Glory a été «une expérience incroyable», et considère que le scénario du chapitre pilote «est le meilleur qu’il ait probablement lu dans sa vie». Et il dit ce qui suit: «Cela fait une énorme différence d’être dans le théâtre local ici à Drogheda, puis tout d’un coup, faire des interviews Zoom sur une émission qui se lance sur Disney Plus. Je me sens donc très, très chanceux, très béni. “

Colin O’Donoghue: “C’est le moment idéal pour que l’émission soit en ligne, sur le plus grand service de streaming disponible”

Parce que “évidemment, la diffusion se fait désormais à partir de là où se trouvent toutes sortes d’excellents contenus, et je pense que Disney Plus en particulier est devenu une très grande plate-forme de diffusion.” Donc, “ce qui est génial à ce sujet, c’est que cela amènera le spectacle au monde entier, à un public énorme.” Ce qui en vaut la peine car, comme l’a dit Patrick [J. Adams], c’est une histoire qui n’a pas vraiment été racontée, et même le film ne va pas aussi loin que la série. Et je pense aussi c’est un moment fantastique pour un spectacle comme celui-ci, qui parle d’un certain type d’effort humain et d’aspiration (…) Un grand moment pour que le programme soit en ligne », dans« le plus grand service de transmission qui existe ».