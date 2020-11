T

rent Alexander-Arnold a révélé à quel point cette saison chargée a laissé les joueurs en difficulté, à couper les coins ronds et à rattraper constamment leur retard dans une bataille pour rester en forme.

Le calendrier et la décision d’abandonner la règle des cinq remplaçants en Premier League ont conduit à la colère croissante des managers face à l’augmentation des blessures musculaires.

Alors que les débats bouillonnent, les joueurs continuent de souffrir et sont désespérés de voir le changement.

Selon Premier Injuries, il y a eu 133 blessures musculaires au total au cours des neuf premiers jours de match de la saison, un pic de 23% par rapport au même sort la saison dernière. Un programme chargé après une pré-saison de trois semaines est une recette pour le désastre quand il s’agit de jouer et de récupérer et peu de clubs sont à l’abri.

Les champions de Liverpool ont eux-mêmes été durement touchés, l’Anglais Alexander-Arnold – qui continue de se remettre d’un problème au mollet – n’est qu’un des nombreux joueurs à avoir subi une blessure musculaire.

Pour le joueur de 22 ans, le calendrier de cette saison “défie le bon sens”.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point cette saison avait été plus difficile que les années précédentes, Alexander-Arnold ne pouvait que soupirer et a déclaré à Standard Sport: “Beaucoup.

“Non seulement l’année civile a été la plus étrange que quiconque dans le football ait jamais vu ou participé, mais c’est aussi la plus intense qui n’a pas de sens.

«À un moment où nous avons eu un verrouillage de trois mois, revenant et n’étant pas en mesure de nous remettre pleinement en forme comme nous le souhaiterions et devant jouer le reste des matchs, et ensuite ne pas avoir beaucoup de pause – je pense nous avons eu deux semaines, puis une pré-saison de dix jours – et ensuite de retour dans la ligue la plus compétitive du monde, c’est … difficile.

“Le temps des matchs, en termes de retour de vos derniers internationaux [before playing early on a Saturday] défie vraiment le bon sens. Quiconque a du bon sens remarquerait que c’est quelque chose qui ne peut pas arriver.

«Je pense que ces problèmes auraient pu vraiment être prédits, n’importe qui aurait pu les voir venir.»

“Les équipes qui jouent en milieu de semaine la plupart des semaines – je pense que Tottenham a récemment joué là où elles ont joué le jeudi puis le dimanche à 12 heures. Il n’y a pas assez de temps pour récupérer, votre corps ne peut pas récupérer aussi vite. Vos muscles vont. il ne s’agit pas de 100 p. 100 et c’est ainsi que vous vous sentez blessé.

“Je pense que ces problèmes auraient pu vraiment être prédits, n’importe qui aurait pu les voir venir. Peut-être pas dans cette mesure car il semble que chaque club ressent la dureté du calendrier, mais vous vous attendez à ce que cette période arrive vers décembre et La période de Noël parce que c’est la période la plus intense, mais pour que cela se produise si tôt dans la saison – huit matchs en – c’est bien trop tôt, cela montre que quelque chose ne va pas. Tant que quelque chose se passe bientôt, alors cela c’est mieux que rien. “

Le manager de Klopp et de Chelsea, Frank Lampard, avait appelé à l’annulation des coup d’envoi samedi midi après les matchs en Europe – et leurs appels ont été répondus.

Mais quelle différence un joueur peut-il ressentir au coup d’envoi quelques heures plus tard? “Massif, massif”, a déclaré Alexander-Arnold. “Quand vous avez un laps de temps si court pour récupérer, cela fait une énorme différence. Même avec les horaires des premiers matchs, vous devez vous lever tôt, quitter l’hôtel ou rentrer tôt pour arriver au stade. Il n’y a pas assez de temps! C’est difficile à expliquer, vous pouvez le sentir dans vos jambes, ces heures supplémentaires juste pour se détendre, ne pas se précipiter le matin, cela a une grande différence sur la façon dont vous récupérez et comment vous vous sentez en entrant dans les jeux. “

Ces précieuses heures de récupération sont de plus en plus précieuses pour les joueurs en compétition en Europe. Les joueurs qui voyagent au cours de la semaine – revenant de coins éloignés du continent aux petites heures du matin, ayant été privés des outils de récupération habituels tels que les bains de glace en raison des restrictions de Covid – n’ont plus qu’un jour par semaine – normalement vendredi – pour s’entraîner et se préparer pour la rencontre de samedi en Premier League.

«À ce stade, vous devez essayer de fourrer beaucoup d’informations», a déclaré Alexander-Arnold. “Il s’agit donc aussi d’être prêt mentalement, puis de voyager ou passer la nuit à l’hôtel pour un match samedi. Cela a été comme ça pendant les quatre dernières semaines pour nous, ce qui est très intense.”

La précipitation pour que la saison retardée de la Premier League 2020-21 remonte en septembre – avec les Championnats d’Europe qui se profilent en juin de l’année prochaine – a laissé les équipes rattraper leur retard et précipiter leurs préparatifs pour la saison la plus exigeante de l’histoire récente.

“Nous aurions aimé avoir une longue pré-saison ou hors saison à cause de la façon dont ça s’est passé [with the restart]”, a déclaré Alexander-Arnold.” Quelle est l’intensité de la ligue, c’est fou. Nous aurions préféré avoir plus de temps avant la saison pour nous y préparer et nous assurer que nous sommes tous en pleine forme, nos jambes et tout est prêt pour une longue saison. C’est ainsi que vous vous en sortez.

“Quand c’est pressé et que vous n’êtes pas tout à fait prêt, c’est comme si un joueur revenait d’une blessure et n’était pas vraiment pressé. En coupant les coins, vous n’obtiendrez jamais un joueur en pleine forme.

Alexander-Arnold s’est récemment associé à la société de nutrition sportive Kinetica alors qu’il recherche tout ce qui peut aider ou ajouter un avantage physique. La nutrition n’est pas une petite partie de la récupération, et Alexander-Arnold – qui a changé son alimentation après avoir vu à quel point Jordan Henderson et James Milner mangeaient bien – prend grand soin.

“Nous devons trouver autant d’outils de récupération que possible et la nutrition est énorme”, a-t-il déclaré. «Les choses que vous mettez dans votre corps pour l’alimenter. On m’a dit quand j’étais plus jeune d’essayer de traiter votre corps comme une voiture, vous ne mettriez jamais la mauvaise essence ou le mauvais diesel dans votre voiture parce que cela ne fonctionnera pas. C’est la mentalité que j’ai, que tout ce que je mange ou bois est-ce bien? Est-ce que ça va m’aider et me donner plus d’énergie, m’aider à récupérer et me faire me sentir mieux? Avec cette mentalité, j’ai pu rester en forme pendant un moment … sauf maintenant. “

