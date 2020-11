2

020 a été l’année où le football est rentré à la maison – littéralement. Le beau jeu, et ceux qui y jouent, ont souvent dû combattre les accusations selon lesquelles les joueurs d’élite vivent dans une bulle; maintenant, ces bulles sont nécessaires pour que le jeu continue pendant que les fans regardent depuis leurs canapés à la suite de Covid-19.

Le retour du football de Premier League après le premier lock-out du Royaume-Uni a donné aux supporters un semblant de normalité désespérément nécessaire; que même dans les moments sombres, vous pouvez toujours compter sur votre club bien-aimé pour jeter une avance de dernière minute, même si vous ne pouvez pas être dans les gradins pour les regarder le faire.

Ce fut également une période unique pour Miles Jacobson, directeur du studio de Sports Interactive (SI), les développeurs de la série Football Manager. La dernière itération, Football Manager 2021 – ou FM21 – est sortie aujourd’hui, et pour une série annuelle qui en contient énormément dans un petit paquet, cela a été un défi. Comme le raconte Miles Sport standard: «C’est difficile de faire des jeux; c’est encore plus difficile de faire des jeux pendant une pandémie. »

La série FM s’est constituée une clientèle dévouée au fil des ans. Les deux principales séries de football basées sur console ont eu tendance à diviser les fans: la Fifa d’EA, le mastodonte classique et élégant, au choix des puristes du PES de Konami. Avec FM, il n’y a pas de tel fossé – juste un amour partagé du jeu et de ses particularités.

Chaque fan de FM a une histoire aux yeux brumeux sur son nouveau joueur préféré (un jeune joueur nouvellement créé) ou sur le fait de faire monter le club de sa ville natale dans la pyramide et à la gloire européenne. Tel est le dévouement, la frontière entre FM et réalité peut souvent se brouiller – Twitter est inondé de demandes des fans pour que leurs clubs signent le dernier Wonderkid FM, alors que vous pourriez être pardonné de garder rancune contre un vrai joueur lorsque la version FM a vient de vous reléguer.

Alors, avec l’une des fanbases les plus engagées au monde pour plaire au milieu d’une pandémie, comment FM21 est-il né?

Miles dit que le «léger avantage» pour SI était que les membres de l’équipe étaient basés hors site depuis 20 ans. Miles tient à souligner que si l’équipe a fait des pieds et des mains pour sortir le jeu, sa santé mentale – et celle des personnes qui achètent le jeu – a été primordiale.

C’est pourquoi Covid n’est pas présent dans le jeu comme une maladie, bien que les budgets de transfert et les finances des clubs reflètent la nouvelle réalité. Les foules du stade sont présentes pour ajouter au spectacle, tandis que des panneaux publicitaires autour des terrains du moteur de match remanié du jeu ont été consacrés aux organismes de bienfaisance de santé mentale: “La raison en était que les gens étaient à un clic de pouvoir obtenir de l’aide.”

Certaines fonctionnalités prévues pour FM21 seront plutôt vues dans FM22 ou même FM23, mais Miles n’accepterait pas de sortir un produit de qualité inférieure malgré des temps difficiles.

«Ce que nous ne voulions pas faire, c’est donner aux gens une version semi-arsée du jeu. Il n’y a pas d’excuses – c’est toujours un jeu dans la famille Football Manager.

«Nous avons plus de gens qui jouent au jeu que jamais, parce que c’est une évasion pour eux de… laissez-moi être franc, la jolie merde du monde en ce moment. Pas seulement la pandémie, en grande partie la pandémie, mais aussi l’aspect financier, les personnes qui perdent leur emploi, tous les effets secondaires.

«Nous savons que les gens travaillent incroyablement dur pour leur argent, les gens qui sortent et achètent le jeu pour l’évasion ont travaillé tout au long. Nous avons beaucoup de travailleurs clés, beaucoup qui travaillent dans les magasins, qui conduisent pour gagner leur vie, qui nous ont tous permis de continuer. Nous n’avons pas pu offrir quelque chose à moitié égal à ces personnes, donc l’équipe a travaillé très dur et je ne peux pas les remercier assez pour ce qu’ils ont fait.

Parmi les changements apportés cette année, la refonte de la journée – qui semble plus conforme au déroulement naturel d’un match – était la clé: «C’était sacro-saint. Cela n’avait pas changé depuis quelques années dans le jeu et devenait un peu obsolète.

Pour accélérer le développement, l’équipe s’est agrandie de 20%, des personnes quittant des entreprises telles que Microsoft pour s’impliquer.

«C’est assez insensé que pour une équipe, quand j’ai commencé à travailler au studio… ils étaient passés d’une chambre à un bureau, quand nous étions cinq – à ce qui est maintenant 200 personnes, en contactant des sociétés cotées en bourse et diverses autres personnes dans le monde.

«Sega a été génial avec nous. Nous l’avons dit [we would release before] Noël; nous avons la responsabilité de proposer un jeu aux personnes qui jouent notre travail et utilisent notre travail pour nous échapper. »

La série FM a toujours offert aux fans cette évasion et la possibilité de construire leur propre réalité; celui où ils deviennent le manager, et vont jusqu’à Wembley. Cela semble banal, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas vrai – comme l’atteste Miles: “J’ai une excellente sauvegarde de Watford – de retour en Premier League, allez!”

«Différentes personnes ont des évasions différentes. Pour moi, c’était le retour du football et le fait de pouvoir avoir du football à la télévision. Vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas y aller, mais le retour du football à la télévision me donne un sentiment de normalité, tout comme Football Manager… mon évasion à Noël sera de jouer à mon jeu.

Lorsqu’on lui dit qu’il est son propre Père Noël, répondant à sa propre liste de souhaits, il est d’accord: «D’une certaine manière, c’est très, très vrai!»

La clé du voyage du jeu du classique culte au sommet des charts a été un sentiment de communauté: Antoine Griezmann est un grand fan franc et franc de la série, et l’idée qu’il pourrait charger sa sauvegarde Arsenal en même temps que vous. un grand niveleur.

De même, la vaste base de données de statistiques de FM repose sur des scouts du monde entier et a saigné dans le monde réel: Andre Villas-Boas a déclaré à ce journal au milieu des années 2000 que, alors qu’il était le scout en chef de Jose Mourinho à Chelsea, il avait l’habitude de charger FM pour vérifier le potentiel des cibles de transfert.

Le logo FM fait également une apparition comme un raccourci sur l’ordinateur portable de Mourinho lors d’un épisode de la série Amazon Prime “ Tout de rien ” de Tottenham – donc même le Special One (ou du moins quelqu’un de son équipe d’entraîneurs) peut être à la recherche du prochain prodige FM à apporter au nord de Londres.

La FM est bel et bien passée de la simple réflexion d’une version de la réalité à devenir une partie du discours du football lui-même: parler le langage de la FM a une valeur réelle.

Miles explique: «Lorsque nous avons commencé à faire cela, cela ne faisait pas partie du plan, mais cela a fait partie du plan il y a environ 20 ans. Nous avons pris une société de relations publiques à une époque où aucun développeur de jeux n’en avait une, et nous avons dit que nous n’étions pas intéressés par la presse de jeux, nous voulions faire de la presse de football. Au fil du temps, les gens ont commencé à nous prendre plus au sérieux du côté du football.

«L’une des premières choses a été Andre Villas-Boas… et c’était une interview avec l’Evening Standard.

«Ensuite, ce que nous avons vu, ce sont de jeunes journalistes qui ont grandi en jouant au football, qui savent qu’ils ont acquis une certaine connaissance du football en jouant au jeu, ils ont ensuite commencé à écrire et à devenir rédacteurs en chef.

«Ainsi, à mesure que les gens ont grandi en faisant partie du football, ils sont devenus eux-mêmes partie intégrante du football; le jeu est alors devenu une partie du football. Les gens qui n’avaient pas grandi avec ça qui … ne regarderaient pas Elvis parce que ses genoux se cognaient et pensaient que les Beatles étaient diaboliques, n’avaient plus vraiment une jambe sur laquelle se tenir pour nier l’influence du jeu sur le monde du football.

«J’appelle ça la vie imiter l’art imiter la vie imiter l’art… les choses se passent dans le football, et parfois on va un peu plus loin, et ça recommence à revenir dans le football.»

Les rôles des joueurs – comme la définition sacrée de «Raumdeuter» de Thomas Muller – sont devenus une «grande partie» de cette transition; si quelqu’un utilise les mots «enganche» ou «trequartista» pour décrire un milieu de terrain, il y a de fortes chances qu’il ait passé son enfance à jouer à la FM.

Mais SI ne s’arrête pas là. xG – ou objectifs attendus – est un nouvel ajout pour FM21, même si c’est parce que SI a travaillé avec une entreprise pour construire sa propre version après avoir été peu impressionné par les modèles actuels: «Nous sommes simplement allés plus fort, comme dirait Spinal Tap.

(Sports interactifs)

«Nous continuerons à y ajouter et j’espère que le football adoptera les éléments que nous ajoutons… c’est une relation symbiotique.»

Miles tient à souligner que contrairement à d’autres jeux de football de renom, SI n’a pas d’accord commercial avec Griezmann ou l’un des 2500 joueurs qui testent le jeu en alpha.

«J’ai reçu un e-mail d’un joueur qui demandait une copie du jeu pour son compagnon, auquel nous disons généralement non. Il est à Watford et vient de faire ses débuts internationaux pour une équipe de jeunes, a marqué un but à ses débuts, et est en train de percer dans la première équipe à Watford… comment dire non?

«C’est agréable d’être dans cette situation et pas seulement de payer des footballeurs pour être dans des publicités; si vous devez acheter de la crédibilité, c’est faux. Nous préférerions de loin la crédibilité d’un grand jeu que les gens adorent et qui fait partie du sport que nous essayons de simuler. Cela ne nous a pris que 28 ans, mais je pense que nous y sommes maintenant, je pense que nous sommes une partie acceptée du football.

Avec les vaccins en route, on peut espérer que la fin de la pandémie – ou plutôt le début de la fin – est en vue. À l’approche des mois d’hiver, le fait que FM21 soit égal – et, à en juger par les critiques, un triomphe – est peut-être l’antidote parfait à tout argument contre le travail à distance.

Le dernier mot de Miles, cependant, va au-delà de son jeu, et même du beau jeu: «Pour tous ceux qui lisent, veuillez rester prudent. Je connais beaucoup de gens qui ont eu cette maladie, cela ne vaut tout simplement pas la peine de la risquer, alors restez en sécurité, enveloppez-vous au chaud pour l’hiver et pensez à la qualité des fêtes lorsque nous aurons enfin des vaccins.