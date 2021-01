Le manoir abandonné de Luis Miguel envahi à Acapulco | Instagram

Il y aurait peu d’occasions où le “Soleil du Mexique”, Luis Miguel, invitait les caméras à voir à quoi ressemblait sa maison au bord de la mer à Acapulco, c’était un groupe de Tik Tokers qui a récemment mis en évidence l’intérieur de la résidence et a montré la vie du “Soleil“sur ces murs.

Après un groupe de tiktokers qui a entrepris l’aventure d’entrer dans la maison des soi-disant “Soleil du Mexique“à Acapulco, qui semble aujourd’hui complètement abandonnée.

C’est le groupe de jeunes qui a récapitulé à travers une série de vidéos votre arrivée dans la zone exclusive où se trouve la célèbre propriété.

Nous venons d’arriver ici, à Acapulco, dans la maison de Luismi abandonnée ici à Diamante. Et maintenant, nous allons voir si nous pouvons entrer, a déclaré le tiktoker @ Hugo_GZBN dans la première des trois vidéos qui résument sa visite du manoir.

Cela a immédiatement fait sensation sur les réseaux sociaux et la curiosité des fans et admirateurs de la star était présente sur la plateforme.

À travers plusieurs clips qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, on peut voir la propriété, qui est dans un état quelque peu dégradé dans certaines zones en raison de l’abandon.

À travers quelques clips, le YouTuber et ses autres compagnons ont passé au peigne fin une grande partie de l’intérieur de la résidence et ce fut un moment où ils ont été choqués lorsqu’ils ont trouvé un accès majestueux au deuxième étage.

Des escaliers impressionnants renforcés de ferronnerie noire et recouverts de marbre blanc, menaient au deuxième étage où l’une des plus grandes chambres recevait, celle de l’artiste qui, en raison de son grand espace, occupait presque tout l’étage supérieur était le Tik Toker @hugo_gzbn qui a montré à ses adeptes chaque recoin de l’endroit, suivez ce lien.

Maison de Luis Miguel d’après une photo partagée par Gustavo Adolfo Infante. Twitter

À leur arrivée, les trois garçons apparaissent sur les images en essayant d’entrer par une fenêtre, cependant, cela n’était pas possible pour eux alors ils ont cherché d’autres accès jusqu’à ce qu’ils trouvent un escalier, c’est à un moment où les caméras capturent le moment dans le entrer dans l’immense résidence.

C’était l’un des premiers clips où la partie inférieure du bâtiment est montrée, qui dispose d’un ascenseur et d’un immense canapé circulaire, à l’extérieur, vous pouvez voir un court de tennis au loin.

Même dans la première saison de la biosérie de la star de la musique, “Luis Miguel: La Serie”, certaines scènes sont recréées à l’intérieur de ce qui était sa première maison, située à Acapulco, Guerrero.

Dans ce lieu, le chanteur aujourd’hui âgé de 50 ans, a vécu les meilleures années où sa carrière a augmenté rapidement au Mexique, de la même manière, la propriété a fourni au «Soleil» de longues périodes de repos et de fêtes.

La résidence que “Luismi” a construite dans les années 90, sur un site de 36 000 mètres dans une zone d’Acapulco, connue sous le nom de Playa Bonfil, d’où il avait une vue privilégiée sur le Pacifique mexicain.

C’est pendant plusieurs années que la propriété a été construite sur la solitaire Playa Bonfil, plus tard le quartier Diamante d’Acapulco, l’un des plus chers du port et qui abritait plusieurs des résidences de personnalités importantes du monde artistique et du monde politique.

L’interprète de “The Inconditional” quittait le quartier à partir de 2009, les raisons avaient perdu toute son intimité en raison de la construction de nouveaux condominiums, de lotissements luxueux et de clubs de golf, ce qui avait pour résultat d’être une victime constante des paparazzi.

Pendant ce temps, l’artiste a passé la plupart de son temps entre Los Angeles et Miami, de sorte que ses visites à la propriété étaient très rares. De même, on savait que c’était aux États-Unis qu’il avait acquis deux autres résidences, une grande maison dans la ville de Californie et un appartement de luxe sur la côte de Floride.

C’est en 2013 que, selon divers rapports, ils indiquent que Luis Miguel a finalement mis la propriété en vente.