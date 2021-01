Enveloppée de noir, Livia Brito reçoit 2021 avec une séance | Instagram

Livia Brito a accueilli le premier mois de l’année 2021, janvier arrive avec une nouvelle session dans laquelle l’actrice exploite tout son charme pour reconquérir tous ses followers, en plus de leur inspirer un grand message.

Le cubain, Livia brito elle partage la confiance qu’elle a placée dans les nouveaux départs que nous apporte 2021, alors une fois de plus, elle montre sa beauté pour la montrer “ALIVIAnados»(ses fans sur les réseaux sociaux), qui est ouvert à recevoir les nouveautés que cette année lui apporte, même si c’est beaucoup plus d’amour de la part de ses followers à travers ses différents comptes.

La célèbre actrice de romans: “Cañaveral de pas! Ones”, “Une fille italienne vient se marier”, “Abismo de pas! Ón”, “Triumph of Love” et plus récemment des projets tels que “La Piloto” et “Medicos: Línea de Life », est apparu sur ses réseaux sociaux avec de nouvelles photos et un message avec lequel il reçoit cette nouvelle année.

Vêtue de noir, la star de La Havane a montré deux photographies à ses fidèles admirateurs, avec un béret de couleur sombre et une tenue dans laquelle elle porte une cape noire, l’artiste de 34 ans apparaît dans une pose réfléchie et dans une autre avec visage élevé au ciel.

Pour chaque nouveau jour, il y a toujours une nouvelle envie de se battre et de lutter, était le message avec lequel la déesse accompagnait les clichés. #Janvier # 2021 #Nouveaux débuts

Immédiatement, le soutien de ses fidèles fans était présent et ils n’ont pas hésité à partager des messages et des éloges pour sa grande beauté.

Spectaculaire !!, «Tu es si belle», «C’est comme ça que tu es belle comme toujours bbdluz» «Hermosaaaaa», ceci parmi divers autocollants de coeurs et de visages romantiques.

Brito était considérée comme l’un des plus beaux visages des telenovelas au Mexique et cela l’a amenée à être l’une des plus acclamées de la société de production.Cependant, en juillet 2020, la star cesserait d’apparaître sur les écrans de télévision en raison de un scandale violent qui a fini par interrompre sa carrière.

Après avoir manqué de nombreux projets, l’interprète s’est concentrée ces derniers mois sur ses réseaux sociaux et a pu se réinventer en devenant une influenceuse.

Parmi les contenus diversifiés qu’elle partage, la Cubaine essaie d’être un bon exemple pour ses followers en termes de mener un mode de vie plus sain, ce qui l’a également placée parmi les favoris après avoir démontré que cela est possible, c’est pourquoi pour beaucoup c’est une inspiration est revenue.

Il ne fait aucun doute que chacune des publications que l’artiste accroche sur son instagram devient une actualité et ce, malgré le fait que Livia soit devenue la cible de fortes attaques pendant plusieurs mois après ce qui s’est passé sur les plages de Quintana Roo., Ses fidèles fans ont montré leur soutien pendant cette période en l’encourageant à rester debout.

C’était au mois de juillet 2020 dernier qu’il a joué dans la vive polémique sur les plages de Cancun après l’accident au cours duquel l’actrice et animatrice de certains programmes a fini par s’en prendre à un paparazzi mexicain qui tentait de la prendre en photo.

À travers diverses images qui circulaient dans des vidéos prises par des témoins sur place, ils attestaient de l’altercation dans laquelle Ernesto Zepeda, un photographe qui avait capturé la présence de l’histrionique dans les lieux, avait été agressé par le même et le couple qui à l’époque l’a accompagnée.

Cela a amené des demandes de la part du collaborateur qui a exigé que la star soit remplacée par son équipement de travail, qui jusqu’à récemment, a-t-il annoncé, n’avait pas encore eu lieu, a également révélé que la réunion supposée pour parvenir à un accord n’avait pas eu lieu. bons résultats.

Apparemment, l’actrice cubaine n’a cessé de souligner que “à cause d’elle, sa carrière télévisuelle s’est effondrée”, a déclaré le photographe il y a quelques mois à travers un entretien avec le point de vente “Sale el Sol”.