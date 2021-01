Craving, Daniella Chávez déborde presque de charmes sur la table | Instagram

Daniella Chávez, la belle animatrice de Televisa, 35 ans, a ravi et ravi ses followers sur Instagram en partageant une vidéo dans ses histoires. La belle chilienne a posé à table et avec de grandes gourmandises pour les internautes.

La star d’Instagram a utilisé pour l’occasion une robe marron très ajustée avec des décolletés profonds qui pouvaient à peine contenir ses grands attributs physiques.

Les followers de l’influenceur étaient plus qu’excités d’imaginer que les charmes de Daniella Chávez déborderaient.

La belle blonde aux yeux clairs était plus que coquette dans le court enregistrement dans lequel elle se tortille et aspire tout le monde avec une fourchette à la main. Après avoir montré son anatomie impressionnante, la blonde spectaculaire a imploré tout le monde avec les plats qu’elle était sur le point de consommer.

La star des médias sociaux a plus que gâté ses plus de 13 millions d’abonnés sur Instagram avec un contenu qui inclut ses passe-temps préférés et son anatomie spectaculaire.

Daniella Chavez Elle est considérée comme une vraie Barbie, avec son visage de poupée, sa silhouette comme un sablier et ses cheveux blonds et parfaits. De plus, son profil et ses goûts s’accordent parfaitement avec ceux de la célèbre poupée.

La star de Televisa elle porte souvent des tenues roses, qui dépassent les limites de la coquetterie.

La mannequin et commentatrice chilienne est venue au Mexique pour conquérir messieurs et dames grâce à son énorme notoriété acquise par une rumeur.

Comme on le savait, Daniella Chávez était une amoureuse du footballeur Cristiano Ronaldo, un fait qui l’a mise dans l’objectif des médias et des partisans du buteur.

Après cette nouvelle, le commentateur chilien a été contacté par la chaîne de télévision mexicaine Televisa pour faire partie de son équipe sportive. Daniella Chávez a été embauchée pour faire partie des visages de la Copa América, où, en raison de sa beauté, elle a été nommée la Petite amie de l’America’s Cup.

La Chilienne a réussi à capter l’attention d’encore plus de messieurs pour ses connaissances en sport et à la surprise de beaucoup, dans les jeux vidéo. Comme il se vantait récemment, la star de Televisa profite de la console PS5, avec laquelle il a même pris des photos.

Il y a quelques jours, les adeptes de la belle blonde se sont ravis de quelques photos dans lesquelles la commentatrice exhibe ses charmes en bas seulement et de la dentelle, le tout afin d’être le plus à l’aise possible pour profiter d’un après-midi de jeux video.

Dans les images, Daniella Chavez Il est devant la télévision et au sol avec le contrôle en main et profite d’un bon match de football. On dit que le commentateur se prépare à ce qui se passe sur le terrain.

En attendant le classique, jouer à la PS5, mode de quarantaine post-voyage # ps5. @thepenthousetheory Tapis .

Chávez se considère comme une vraie joueuse et vous pouvez même voir dans certaines de ses publications comment elle possède tout pour profiter de ses jeux; quelque chose qui est encore plus attrayant pour ses millions de followers.