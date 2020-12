Envie de revenir avec Kylie Jenner? Travis Scott se donne | INSTAGRAM

On sait parfaitement que la relation qui unit Kylie Jenner et Travis Scott qui existe aujourd’hui est principalement parce qu’ils sont intimement liés du fait de la petite et tendre Stormi, fille des deux.

Et rappelons-nous en octobre 2019, lorsque le couple s’est séparé, supposément c’était une simple pause, alors les adeptes des deux, qui ont adoré les voir ensemble, attendent toujours le moment où la pause se termine, et que les deux célébrités reviens avec ton relation sentimentale et enfin ils peuvent être une famille heureuse, vivant ensemble.

Cependant, tout semble indiquer que cela n’arrivera pas, du moins dans les mois à venir, parce qu’étant un couple de ces personnalités publiques et étant mondialement reconnus, en raison de leur travail, ils sont toujours occupés, et les deux se sont montrés aussi indépendants que possible, on pense donc que le fait qu’ils reviennent peut leur poser quelques problèmes, puisqu’ils sont tous les deux habitués à leurs modes de vie respectifs, seuls.

Vous pourriez également être intéressé par: Kylie Jenner pourrait-elle être à nouveau enceinte et Travis Scott

Bien que nous ne puissions pas oublier qu’il y a déjà eu plusieurs occasions où il a été de nouveau dit qu’il y a peut-être eu une réconciliation, eh bien, Travis Scott il était resté en contact avec Kylie publiquement, faisant quelques commentaires affectueux sur les photos de la mondaine.

Cela a fait qu’à plus d’une occasion, les mêmes adeptes ont inventé des histoires d’amour, où le couple se réconcilie et continue sa vie heureuse, bien qu’aucun d’eux n’ait rien commenté à ce sujet, et ils continuent leurs affaires, et plus tard. les fans l’oublient en regardant leurs morceaux de divertissement.

Par conséquent, être resté dans une relation amicale et en contact avec Kylie pour le bien de sa petite fille a probablement aidé le rappeur à ne pas éteindre la flamme de l’amour, et peut-être espère-t-il encore revenir dans ses bras. Jenner, et selon les adeptes du couple, il semble que cela pourrait être une possibilité dans quelques jours, pour que leur réconciliation soit enfin annoncée.

Ce qui s’est passé a commencé avec la publication de l’une des dernières photos que la femme d’affaires Kylie Jenner a téléchargée sur son profil Instagram officiel, avec lequel nous en sommes sûrs, c’était sa tenue de Noël pour l’élégant dîner de cette année. Dans l’image, comme d’habitude, Kylie porte sa silhouette incurvée et a fait tomber tous les utilisateurs sur le net amoureux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Telle a été l’impression et la beauté du modèle également, que même son ex-partenaire a jugé nécessaire de commenter l’image spectaculaire, cependant, le commentaire a provoqué une telle émotion que le rappeur a fini par l’éliminer, pensant que de cette façon les gens le feraient. ils l’oublieraient et laisseraient tout derrière eux.

Cependant, cela ne s’est pas produit, car certains utilisateurs ont pris une capture d’écran de ce que Travis a commenté et l’ont fait circuler sur Internet, montrant ainsi, selon les fans, ses intentions de reconquérir le beau modèle et maintenant ils ont soulevé des soupçons. vous vous surprenez vraiment à demander une autre chance.

La légende de Kylie se lit comme suit: “Miss Claus”, la réponse du rappeur a été qu’il croit toujours au Père Noël et qu’il ne se soucie de rien, ce qui implique qu’il croit aux secondes chances, de plus, le commentaire n’en était pas exactement un. relation qui n’est que de l’amitié.

Il convient de mentionner que la rupture émotionnelle de Kylie et Travis était inattendue pour leurs abonnés car ils ont partagé divers moments romantiques dans les réseaux, notant qu’ils étaient l’un des couples les plus solides, cependant, tout s’est terminé et maintenant les fans ne perdent pas espoir.