La belle influenceuse, chanteuse et femme d’affaires Manelyk Gonzalez a partagé une photo sur Instagram où elle montre sa jolie silhouette, tout en portant un maillot de bain deux pièces qui laisse peu de place à l’imagination.

Probablement en écoutant Rive d’Acapulco Vous vous souvenez immédiatement de certains personnages de l’émission de téléréalité, mais celui que votre mémoire vient immédiatement est le nom de Manelyk également connu sous le nom de Mane.

Crinière Selon le portail Gluk, elle est connue pour être l’une des participantes qui a tendance à initier des combats, des combats et même des confrontations à l’intérieur de la maison sur la rive d’Acapulco, elle est l’une des personnalités du programme qui a causé le plus de controverse tout au long du sept saisons qu’ils ont publiées.

Avoir Mane au sein du groupe de participants d’Acapulco shore est synonyme de controverse et de controverse, car savoir qu’elle sera dans le programme est pratiquement certain que les épisodes seront extrêmement épicés sous tous les aspects.

Grâce à la popularité des membres de “Aca Shore”, ils sont devenus des célébrités dans tout le Mexique.

Malgré un personnage imprudent à certaines occasions, nous avons vu Mane être extrêmement tendre et adorable, surtout quand elle rencontre son partenaire Jawy, qui a également fait partie de certains épisodes dans les saisons de l’émission de téléréalité.

Sur la photo qu’il a partagée le 16 août, Manelyk Il apparaît dans l’eau jusqu’aux genoux, car bien qu’il ne soit pas tout à fait concentré sur la photo du dos, on peut voir quelques vagues et une mouette qui est juste à la hauteur de votre main.

La jolie femme d’affaires et personnalité Internet porte un maillot de bain deux pièces avec un imprimé animal, ses cheveux les portent lâches, ce qui la rend encore plus coquette et elle porte avec elle des accessoires qui font référence à la mer, son maquillage est assez sobre et pour décrire votre silhouette, on ne peut que dire que vous êtes complètement spectaculaire et enviable.

Si vous voulez connaître cette image, cliquez sur le LIEN SUIVANT.

Que la vie me pardonne les fois où je ne l’ai pas vécue », a écrit Mane dans sa description.

Cette image a assez plu à ses followers qu’ils lui font savoir grâce aux likes et aux commentaires qu’il a reçus, certains sont assez intéressants et n’ont pas de filtre lors de l’écriture de ce que ressentent les internautes et leurs fans.

J’ai observé que ça peut être une belle sirène dans l’eau salée et aussi dans l’eau douce, votre corps est spectaculaire dans les deux plans d’eau, j’aimerais être avec vous », a écrit un internaute.

Grâce à la popularité acquise à Acapulco Shore, Crinière Elle est devenue femme d’affaires car elle a immédiatement profité de sa notoriété et a commencé à faire des affaires, en plus de promouvoir certains produits soit sur son compte Instagram ou Twitter où elle fait diverses publicités.

Peut-être que tout ce que nous avons vu sur le rivage d’Acapulco n’est pas complètement l’essence de Mane, bien que bien sûr elle ait une grande influence, et un effet et une opinion de la société à son égard, bien que peut-être que cela ne l’intéresse pas car certains commentaires ont été faits à ce sujet, sans Cependant, nous ne finirons jamais de rencontrer quelqu’un qui, peut-être dans une nouvelle saison, nous surprendra en apprenant plus de détails sur Manelyk.

Pour le moment, nous continuerons de ravir nos élèves avec ses photographies et vidéos intenses, devenant de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux, sûrement avec le temps nous la verrons avec des millions de followers comme son amie Celia Lora avec qui elle a partagé de grands moments.

