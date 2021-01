“Envious” explose le père Selena Quintanilla contre la mafia | Instagram

A cette occasion, Abraham Quintanilla, père du souvenir “Reine du Tex Mex“Il a élevé la voix pour défendre tout ce qui constitue l’héritage de sa fille, Selena Quintanilla dans la musique. Le père de la star inoubliable et membre du groupe de Houston, Texas, connu sous le nom de”La mafia«Ils se sont affrontés, après les commentaires controversés que ce dernier a fait sur la carrière du chanteur.

Armando Lichtenberger Jr., du groupe connu sous le nom de “La mafia“ils auraient laissé entendre qu ‘” ils étaient un élément clé de la carrière de Selena Quintanilla“Ceci, après avoir souligné que” Selena et les Dinos “ont ouvert certaines de leurs présentations alors qu’ils commençaient sur le chemin de la gloire, cependant, le père des personnalités renommées a désapprouvé ces commentaires et c’est ainsi qu’il a réagi.

“Ils ne pourront jamais l’atteindre … Envieux”

Le père du chanteur, professeur et manager de “Selena y los Dinos”, a repris ces arguments et très agacé a commenté que le groupe n’a jamais “dépassé la renommée que le chanteur a jusqu’à aujourd’hui” alors il a répondu très énervé: “Ne soyez pas envieux “.

C’est à travers un post Facebook que le patriarche Quintanilla, Abraham a repris ces propos, furieux, a mis en évidence la trajectoire de ses enfants et s’est lancé contre les membres de “La Mafia”, notamment contre Oscar de la Rosa.

Ces deux clowns ne savent vraiment pas quelle est leur plainte. Lorsque Selena et les Dinos ont commencé leur carrière musicale, Selena avait neuf ans et tout le groupe était des adolescents. Selena et les Dinos ont commencé un spectacle “Mafia”, et maintenant ils disent que ce sont eux qui ont lancé Selena, ce qui est vraiment stupide de leur part. .

Selena était une fille de neuf ans, ses frères, adolescents quand ils ont commencé dans cette carrière et au moment où ils ont ouvert “une seule des présentations” du groupe au style Tex Mex, Abraham lui-même a d’abord laissé entendre.

Il a également mentionné que la renommée de sa fille est plus présente que jamais, alors qu’elle a depuis longtemps cessé d’être d’actualité.

Selena et les Dinos ont surpassé “La Mafia” et Selena est désormais une artiste et une légende mondiale qui, “La Mafia”, même si elles ont vécu 200 ans, ne pourra jamais l’atteindre, ne soyez pas envieux, a écrit le père du chanteur de Bidi bidi bombom.

Sans aucun doute, Selena Quintanilla, est devenue un phénomène avec son propre style que jusqu’à aujourd’hui personne n’a pu imiter, son succès a été porté par le groupe “Selena y los Dinos” où elle a alterné avec ses frères et autres membres qui ont rejoint Tout en se faisant connaître, ils ont collaboré avec d’autres personnalités dans diverses présentations.

La “diva de la musique” est devenue la vedette principale de la scène et brille comme peu de personnages, notamment dans des genres comme Tex Mex, a inspiré un film et deux séries, le film, autorisé par la famille du elle-même qui mettait en vedette la “Diva del Bronx” JLo, et la série la plus récente lancée sur Netflix, “Selena: La Serie” où Christian Serratos joue dans la mémoire immortalisée du chanteur.

Plus tard, la réponse viendrait d’Armando Lichtenberger Jr. qui n’hésitait pas à partager sa version sur les réseaux sociaux. En plus du message, il a joint un billet de l’époque où apparaît le nom de “La Mafia” et en dessous de celui du groupe “Selena y Los Dinos” apparaît.

En tant que l’un des “ clowns ”, je tiens à préciser que la seule raison pour laquelle nous commentons Selena est que les médias nous posent toujours des questions, car c’est un fait bien connu dans notre industrie depuis notre association avec Selena et les Dinos jusqu’à fin des années 80 et début des années 90.

De la même manière, il a souligné que l’amitié qui a émergé dans les deux groupes après avoir collaboré ensemble.

Nous n’avons jamais dit que nous avions donné le départ, mais nous avons énoncé des faits sur nos amitiés. Nous avons tous des gens qui nous aident à nos débuts et il n’y a rien de dégradant à l’admettre.

Nous avons rencontré Selena pour la première fois en 1984 quand je pense que Selena avait environ 13 ans à Angleton, Texas au Bobby Joes Club. Nous faisions la promotion de notre nouveau single “My crazy passion”, et Oscar sélectionnait les fans du public pour monter sur scène et chanter la chanson et une petite fille agiterait la main pour la choisir et c’était Selena, “dit-il.

Le membre du groupe a détaillé à travers une série de données et de dates que la “Diva del Tex Mex” était en tournée avec eux à plusieurs reprises, ce qui, selon lui, a contribué à une plus grande reconnaissance de Selena et des Dinos aux États-Unis.

A travers son compte Facebook, le groupe “La Mafia” a ainsi répondu aux déclarations du patriarche de la famille de l’interprète mémorisé de “Como la flor”. Suivez ce lien pour voir la publication.

Surtout, la musicienne n’a cessé de mettre un accent particulier sur l’amitié qu’ils ont nouée avec la chanteuse elle-même, qui a perdu la vie en 1995 à l’âge de 23 ans.