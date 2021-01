M

Les inisters ont subi une pression croissante aujourd’hui pour s’assurer qu’il n’y a pas de retard dans le déploiement du vaccin, car The Standard comprend qu’il existe déjà environ cinq millions de doses du vaccin Pfizer au Royaume-Uni.

Le gouvernement a annoncé que plus d’un million de personnes avaient déjà été vaccinées au Royaume-Uni, mais des questions subsistaient sur ce qui est arrivé aux millions d’autres injections de Pfizer qui sont arrivées dans le pays en 22 livraisons depuis début décembre.

Une partie de l’approvisionnement en vaccins de Pfizer, peut-être jusqu’à 50 pour cent, aurait été freinée car le gouvernement a initialement adopté une stratégie à deux doses à administrer dans les trois semaines environ.

Cependant, le programme de vaccination a été modifié lorsque l’approbation a été annoncée pour le vaccin Oxford-AstraZeneca le 30 décembre, la priorité étant plutôt de donner à des millions de personnes supplémentaires le premier vaccin rapidement et le second dans les 12 semaines.

Les ministres sont maintenant censés libérer pour utilisation les stocks Pfizer du vaccin qui avaient été retenus.

Les injections de Pfizer sont également beaucoup plus difficiles à manipuler que le vaccin Oxford / AstraZeneca car elles doivent être conservées à moins 70 degrés C.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré au Standard: «Le NHS a un plan de livraison clair et le déploiement s’accélérera dans les jours et semaines à venir. Il s’agit d’un effort national massif que nous devons tous soutenir. »

Cependant, le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a mis en garde contre tout retard.

Il a déclaré: «Avec la montée en flèche des niveaux de virus … le déploiement rapide de la vaccination est extrêmement urgent.

«Les ministres devraient faire un enfer pour le cuir pour obtenir deux millions de coups par semaine distribués dès que possible et ensuite augmenter davantage. Nous savons que ce virus peut muter et pourrait bien le faire à nouveau. Nous sommes dans une course contre la montre et il n’y a pas un moment à perdre.

La Grande-Bretagne fait partie des pionniers dans les efforts visant à faire vacciner les citoyens, Boris Johnson soulignant lundi que plus de personnes au Royaume-Uni avaient reçu le vaccin que le reste de l’Europe.

Des sources sanitaires ont souligné que le Royaume-Uni n’est derrière qu’Israël et Bahreïn en termes de vaccinations par habitant.

Le déploiement devrait être accéléré dans les prochains jours, avec pour objectif la mise en service de plus de 1 000 centres de vaccination d’ici la fin de la semaine.

Cependant, la porte-parole libérale démocrate de la santé Munira Wilson, députée de Twickenham, a souligné: «Tous les yeux sont tournés vers le gouvernement maintenant pour s’assurer que les vaccins sont déployés aussi rapidement et efficacement que possible – la responsabilité revient au Premier ministre et il doit tenir ses engagements. promesse de vacciner les 13 millions de citoyens les plus vulnérables au cours des sept prochaines semaines.

«Cette tâche herculéenne doit rassembler le NHS, l’armée, le gouvernement local, le secteur bénévole et le secteur privé pour fournir des vaccinations 24/7. Nous avons besoin d’une feuille de route très claire indiquant comment toute la population éligible sera vaccinée le plus rapidement possible. »

Le gouvernement devrait annoncer jeudi le dernier nombre de personnes vaccinées et cela pourrait voir une forte augmentation.

Une porte-parole de Pfizer a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec le gouvernement britannique et le NHS pour garantir que les expéditions du vaccin respectent le calendrier.

Les premières personnes à avoir reçu le vaccin d’Oxford l’ont reçu lundi, avec plus de 500 000 doses disponibles pour une utilisation immédiate et des dizaines de millions devant être livrées dans les mois.

Brian Pinker, un patient en dialyse, un responsable de la maintenance à la retraite de 82 ans, est devenu la première personne à recevoir le vaccin Oxford / AstraZeneca, à 7h30, de l’infirmière Sam Foster de l’hôpital Churchill d’Oxford.

S’exprimant plus tard dans la soirée de Downing Street, M. Johnson a décrit les «attentes réalistes» du NHS pour le programme de vaccination dans les semaines à venir, avec 100 millions de doses du vaccin Oxford et 40 millions de doses Pfizer en commande.

Il a déclaré: «D’ici la mi-février, si les choses se passent bien et avec le vent dans les voiles, nous prévoyons avoir offert la première dose de vaccin à tous les membres des quatre groupes prioritaires identifiés par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation. ”

Théoriquement, cela signifie que toutes les personnes de plus de 70 ans devraient s’attendre à recevoir une vaccination prochainement, ainsi que le personnel de santé et les autres personnes vulnérables.

En tête de la liste des priorités figurent les personnes qui vivent et travaillent dans des maisons de retraite, suivies des personnes de plus de 80 ans et des travailleurs sociaux et de la santé de première ligne, y compris le personnel du NHS.

Viennent ensuite les personnes de plus de 75 ans, et le quatrième groupe comprend les personnes âgées de 70 ans et celles classées comme cliniquement extrêmement vulnérables.

Ce dernier groupe, qui est le même que ceux à qui on a conseillé de se protéger, comprend des personnes telles que les greffés d’organes et les patients cancéreux.

M. Johnson a déclaré à propos des quatre principaux groupes prioritaires: «Si nous réussissons à vacciner tous ces groupes, nous aurons retiré un grand nombre de personnes de la voie du virus».

“Et bien sûr, cela nous permettra à terme de lever bon nombre des restrictions que nous subissons depuis si longtemps.”