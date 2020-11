H

Bien que bien intentionnée, la nouvelle statue de Mary Wollstonecraft dévoilée à Newington Green cette semaine a été, elle a fait sensation, et pas pour toutes les bonnes raisons (comme l’ont soutenu les écrivains du Standard).

L’artiste Maggi Hambling s’est peut-être trompée dans sa reproduction non critique du rôle classique des femmes en tant que muses nues silencieuses, qui a longtemps été une caractéristique malheureuse du monde de l’art dominé par les hommes.

Subvertissant ce déséquilibre de pouvoir en mettant les femmes dans une position d’autorité plutôt que de soumission, l’étudiante de Cambridge Blanca Schofield-Legorburo a créé une page d’art Instagram qui donne un tout nouveau sens à l’expression universellement redoutée par les femmes – «envoyer des nus».

Blanca, basé à Londres, a lancé @Evetakinganude en tant que projet pendant le verrouillage. Le projet repose entièrement sur les auto-soumissions. Les participants consentants envoient à Blanca une photo de nu qu’elle peint et publie de manière anonyme sur Instagram à côté d’une légende écrite par les sujets eux-mêmes.

Eve Taking A Nude n’a été lancé qu’en mai de cette année et compte déjà 3000 abonnés – dont Gurls Talk du mannequin Adwoa Aboah, ainsi que Woman’s Hour de la BBC.

Nous avons rencontré Blanca sur le fait de s’attaquer aux slut-shamers et d’aider les femmes à aimer la peau dans laquelle elles sont.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour commencer @evetakinganude?

J’avais toujours hésité à me regarder nue, mais un jour, alors que j’étais dans le bain, j’ai décidé de peindre la moitié inférieure de mon corps. C’était une expérience si paisiblement confiante que j’ai décidé de prendre plus de nus.

C’est pendant le lock-out à Londres que j’ai finalement commencé à peindre un nu complet. La pièce se trouvait à côté d’un tableau que j’avais fait plus tôt de quelques fleurs et la composition m’a fait penser à Eve dans le jardin d’Eden, et plus précisément à Eve en train de prendre un nu. J’ai adoré cette idée et j’ai décidé de créer un Instagram basé sur elle le lendemain!

Quelle est la signification d’Eve?

Eve a traditionnellement été considérée comme une tentatrice séduisante et irresponsable qui a apporté la honte et le péché à l’humanité – la honte, en particulier, de notre corps. Il y a donc quelque chose de puissant à lui donner l’agence de prendre des photos de son propre corps, comme si on le découvrait dans la joie pour la première fois, entouré de fleurs que l’on voit lors de nos promenades quotidiennes.

Les femmes et leur corps ont été historiquement tellement exploités et honteux, tout comme l’environnement, mais ce projet tente de lutter contre cela.

Les nus ont toujours été un sujet artistique polémique car ils s’accompagnent souvent de beaucoup d’objectivation et de fétichisation des femmes et des colonisés. Cette série fait partie du processus féministe de rejet du regard masculin, mais elle s’attaque également aux éléments toxiques des médias sociaux. Les femmes en particulier sont exposées à des normes de beauté honteuses et irréalistes sur Instagram à un rythme presque abusif. Les réseaux sociaux peuvent être une plateforme pour tant d’amour et de solidarité, mais aussi comment ils peuvent être le terreau d’une insécurité intense.

Aussi la prise et l’envoi de nus sont devenus tellement tordus par le regard masculin. Beaucoup de femmes que je connais ont été victimes d’intimidation ou de «honte de salope» à cause d’elles. Avec Eve Taking A Nude, les femmes sont encouragées à prendre des photos par elles-mêmes et à voir la beauté de tous les corps comme un art.

Comment les gens soumettent-ils un nu?

C’est très détendu. Une femme me contactera et me demandera si elle peut m’envoyer une photo. Je la peins et parfois nous restons en contact, d’autres fois non! J’essaie de rendre l’expérience la plus confortable et la plus sûre possible.

Les femmes impliquées sont également à la fois l’objet et le sujet d’une peinture car elles ont leur mot à dire dans le style des peintures. Chaque peinture a une légende détaillant certaines pensées du modèle afin que la voix soit rendue au nu traditionnellement réduit au silence.

Quelle a été la réponse jusqu’à présent?

Cela a été tellement incroyable et je suis très reconnaissant à tous pour leur soutien. J’ai été suivi ou posté par des comptes inspirants tels que Gurls Talk d’Adwoah Aboah et BBC Woman’s Hour, ce qui est vraiment flatteur.

C’est agréable de recevoir des messages de femmes qui disent que la page les a aidées et que c’est un ajout positif à leur flux. Cela me rappelle que les médias sociaux ont tellement de potentiel pour être une source de bien tant que nous les utilisons comme une communauté, plutôt que comme une plate-forme pour une concurrence toxique.

À cause de cela, je suis très conscient de ne pas trop me montrer et ma silhouette sur la page parce que je ne veux pas que cela devienne ma vie ou mon apparence.

Parfois, je reçois des messages de personnes qui disent qu’elles aimeraient voir une plus grande variété de corps sur la page, ce qui, à mon avis, est une rétroaction vraiment importante. J’adorerais que plus de femmes issues de milieux marginalisés me contactent ou trouvent ma page et demandent à s’impliquer, mais je pense aussi qu’il est vraiment important pour moi de ne pas demander activement des nus aux gens car cela supprime l’élément de consentement de la page.